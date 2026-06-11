予想を上回る応募で満員御礼。自己肯定感を育む「こども美容室」を大分・日田で開催。市長も来訪、地域ぐるみの新たな応援プロジェクト始動

株式会社i-shift

株式会社i-shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤慎吾）は、2026年6月7日（日）、大分県日田市のパトリア日田にて、子どもたちの自己肯定感向上を目的とした体験イベント「こども美容院」を開催いたしました。

◼️予想を上回る応募と、「自分を好きになる」を体現した１日に

本イベントは募集開始直後から多くの反響が寄せられ、14枠の募集に27名のご応募をいただくという、想定を上回る参加希望が寄せられました。地域の皆さまの関心の高さと期待を感じる結果となり、本プロジェクトの意義を改めて実感する機会となりました。

当日は日田市内の小学校に通う1年生～6年生の14名のこどもたちが参加。地域の美容師がヘアカットにご協力くださいました。こどもたちは、ヘアカット後の写真撮影やインタビューを受けるという体験を通じて、新しい自分や機会に触れる時間となりました。

参加したこどもたちからは、「次の日学校に行くのが楽しみ」「かっこよくなって嬉しい」「写真撮影に緊張した」など、素直な感想が寄せられました。保護者の皆様からは、「いつもと違う美容師さんに切ってもらい、とても嬉しそうだった」「学校で髪型が変わったことにお友達も気づいてくれたようで喜んでいた」など、こどもたちのその後の反応や感想なども寄せられ、「自分を好きになるきっかけづくり」という本イベントの目的を象徴する１日となりました。

また、カットした髪の毛をヘアドネーションに、という参加者さんもいらっしゃり、「地域や社会のために何かしたい」という日田の方々の関心の高さも垣間見えました。

■椋野日田市長の来訪と、地域一体での取り組み

イベント当日は、椋野美智子日田市長も見学にお越しくださり、子どもたちの様子をご覧いただくことができました。

本イベントは日田のトータルビューティサロン Link・hita （日田市中央2丁目2-16、https://link-hita.jp/(https://link-hita.jp/) )の全面的な協力のもと実現しました。地域で活動する美容師の方々がプロジェクトの趣旨にご賛同くださり、一人ひとりに寄り添った施術を提供していただくことができました。

また本イベントの様子は、日田で愛される地域マガジン「ヒタスタイル」7月号にて紹介もしてまいります。単なるヘアカット体験にとどまらず、「自分の変化を楽しむ体験」「地域を盛り上げるイベント」として、記憶に残る体験を提供します。

当社は今後も、本プロジェクトを継続的に展開し、さまざまな形で子どもたちの自己肯定感や自己効力感を育む機会を創出してまいります。そして、地域社会とのつながりを大切にしながら、持続的なプロジェクトへと発展させていきます。

■本プロジェクトの背景：弊社代表・伊藤慎吾の原点と、地元への想い

こども応援プロジェクトの背景には、弊社代表・伊藤慎吾（いとうしんご）の原体験があります。大分県日田市で生まれ育った伊藤にとって、地元での経験や、両親から様々な挑戦を応援してもらえたという生い立ちや経験は、現在の価値観を形づくる大切な土台となっています。

「高校卒業後、ミュージシャンになりたいと進路を相談したとき、恩師の後押しがあり上京するに至りました。また、ミュージシャンの夢を諦め派遣社員として働くなか、起業を決意できたのは、両親の応援があったからでした。私自身の経験を通じて、自分自身を前向きに捉えられるきっかけは、子ども時代のほんの些細な出来事から生まれるものだと思っています。今度は、その“きっかけ”を届ける側になれればと、今回のプロジェクトが発足しました」

日田市は現在、人口減、特にこどもや若者の減少が顕著であり、課題となっています。育ててもらった日田市に対して、未来を担う子どもたちへ新しい価値を届ける形で恩返しをしていきたいと考えています。株式会社i-shiftは、「イヤイヤ働く人をゼロにする」を理念に、キャリアシフトのためのコーチングや起業家育成事業を展開しています。本プロジェクトも、事業を通じて培ってきた『人が自らの可能性に気づき、一歩を踏み出すきっかけをつくる』という考え方を地域社会へ広げる取り組みとして位置づけています。

■実施イベント概要

・イベント名：こども応援プロジェクト 「こども美容院」

・開催日：2026年6月7日（日）10時～17時

・場所：大分県日田市 日田市民文化会館 パトリア日田創作室

・参加者：日田市在住の小学生14名（女児9名、男児５名）／応募人数27名

・内容：美容師による無料のヘアカット

※イベントの詳しい様子については、公式SNSにて随時公開いたします

kodomo_oen にて検索（Instagram／facebook／X）

※次回は2026年８月を予定。今後隔月にて年間6回程度の開催を予定。参加募集は公式LINEにてお知らせいたします。

■i-shift 代表プロフィール

伊藤慎吾（いとう しんご）

株式会社i-shift代表取締役。大分県日田市出身。咸宜小学校、三隈中学校卒、大分県立日田高等学校卒業後、ミュージシャンを目指して上京。その後、派遣社員などを経てWEBマーケティング事業で起業。認知科学・脳科学・心理学を学び、人の可能性を引き出すコーチングメソッド「ART SHIFT」を開発。これまで1,000名以上のキャリア形成や起業支援に携わる。現在は「イヤイヤ働く人をゼロにする」「サポート文化を広める」を理念に、起業家育成・コーチング事業を展開するとともに、地元日田市への恩返しとして「こども応援プロジェクト」を推進している。



■協力企業紹介

Link・hita合同会社

大分県日田市で展開するトータルビューティサロン。ヘア・アイラッシュ・エステなどを通じて地域の美と健康を支える。今回の「こども美容室」では4名の美容師が参加し、子どもたち一人ひとりに寄り添った施術を提供した。

所在地：大分県日田市中央2丁目2-16 ホームページ： https://link-hita.jp/(https://link-hita.jp/)

■会社概要

社名：株式会社i-shift（アイシフト／旧社名：マーケティングフルサポート）

代表：代表取締役 伊藤慎吾 （ ビジネスネーム：仙道達也）

本社所在地：東京都渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山3F

電話番号：03-6277-1314 (平日10:00～18:00)

ホームページ：https://i-shift.com/(https://i-shift.com/)

設立：2014年12月11日

事業内容：コンサルティングサービスの提供、セミナー、イベントの開催、販売代理業、広告代理業、動画教材

日田市内で配布した募集告知ちらし



