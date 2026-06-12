東京を拠点に活動するアイドルグループ Cherie! が、2026年6月12日（金）に新曲「サマーコード」を配信リリース

2026年1月にデビューしたCherie!にとって、本作はグループとして初めて迎える夏をテーマに制作された楽曲。 夢に向かって走り続ける中で生まれる葛藤や不安、それでも仲間や応援してくれる人々の存在を力に変えながら前へ進んでいく姿を描いた、疾走感あふれる青春サマーチューンとなっている。 作詞を手掛けたのは、=LOVE、≠ME、≒JOY、Girls²などへの楽曲提供実績を持つCherie!プロデューサーのyuma。 作曲はデビュー曲をはじめ、これまで数多くのCherie!楽曲を手掛けてきた可憐が担当した。 さらにベースには、数々のアーティスト作品やライブサポートで知られる 堀江晶太 が参加。 爽快なバンドサウンドとエモーショナルなメロディが融合し、夏の高揚感と青春の熱量を鮮やかに描き出している。 楽曲タイトルである「サマーコード」には、“この夏を共に駆け抜けるための合言葉”という意味が込められている。 眩しい季節の情景を描きながらも、その根底には「諦めない意志」と「未来への希望」が流れており、夢を追うすべての人の背中を押すメッセージソングとして仕上がった。 Cherie!は今夏、アイドルシーンを代表する大型フェスのひとつである 超NATSUZOME2026 への出演を控えており、「サマーコード」はグループにとってこの夏を象徴する重要な一曲となる。さらに、本楽曲は来年1月に予定されている1周年ワンマンライブ、そしてその先に見据えるさらなる大舞台へ向かう歩みの中で、ファンとともに歌い継がれていく代表曲として育てていくことを目指して制作された。 ライブ会場で鳴り響くシンガロング。夏空の下で重なる歓声。そしてメンバーとファンが同じ未来へ向かって走り続けるための合言葉。 「サマーコード」は、Cherie!の“初めての夏”を刻むだけでなく、これから先の物語を繋いでいく新たなアンセムとして、この夏を鮮やかに彩る。

【リリース情報】 タイトル：サマーコード アーティスト：Cherie! 配信開始日：2026年6月12日（金） Lyric：yuma Compose：可憐 Bass：堀江晶太 Recording&Mixing : yuma 配信ページ：https://linkco.re/rcQC2y3a

【Cherie! プロフィール】 Cherie!（シェリィ）は、2026年1月にデビューした東京拠点の女性アイドルグループ。「最高潮、愛してる！」で鮮烈なデビューを果たし、王道アイドルサウンドとエモーショナルなライブパフォーマンスを武器に活動中。今夏は超NATSUZOMEへの出演も決定しており、さらなる飛躍が期待されている。 公式サイト：https://www.cherieidol.com/ Cherie! Official Website 公式X：https://x.com/cherie_idol Cherie! Official X (@cherie_idol)