自然電力、再エネアグリゲーション事業を本格強化

自然電力株式会社

自然電力株式会社（本社：福岡県福岡市、以下「自然電力」）は、2021年12月より展開してきた再エネアグリゲーション・サービスの知見を基盤に、当該事業を本格的に強化致します。これまで自社電源の開発・運営を軸に再エネ事業を展開してきた自然電力が、そのノウハウを活かし、全国の第三者電源の電気を固定価格で買取り、グローバル大手需要家、脱炭素化を推進する日系大手需要家へのPPAを加速させます。業務提携等も活用し、2030年度までに500MW、2035年に累計1GW規模の取り扱い容量を目指します。

日本の再エネ市場における構造的課題の解決

日本の再生可能エネルギー市場では、政府によるFIP制度普及の後押しに加え、需要家側のRE100・CDP等の国際イニシアティブ対応に伴う再エネ調達ニーズの急拡大が進んでいます。一方、全国に分散する多様な電源と需要家を、最適なスキームで結ぶ仕組みは十分に整っておらず、供給と需要の間に構造的なミスマッチが生じています。自然電力では、本事業を本格的に強化することで、この課題に対応し、日本における再エネ普及の加速化に取り組んでまいります。

再エネアグリゲーション事業の概要

本事業は、発電所（アセット）をアセットオーナーが保有したまま、その発電電力と環境価値を固定価格で自然電力が買取ります。バーチャルPPAをはじめとする多様なPPAスキーム、併設蓄電池の活用、リパワリング支援、需給管理・証書管理のワンストップ代行など、電源の特性やアセットオーナーの事業フェーズに応じた幅広いソリューションを提供します。対象電源は太陽光・風力・バイオマス等を問わず、沖縄を除く全国の電源をポートフォリオに組み入れ可能です。自社開発電源・他社電源を問わず、アセットオーナーの利益最大化の観点から公平に取り扱う方針です。

=想定スキーム図=

Big Tech向け実績とサプライチェーン全機能保有 - 自然電力の強み

(*)特定卸供給事業届出、その他必要な手続の完了を前提とします。

Google・Microsoft等のグローバル大手需要家へのバーチャルPPA供給で累計100MW超の実績を持つ自然電力は、グローバル基準の契約締結ノウハウと、再エネサプライチェーンの全機能（開発・資産管理・運営保守・エネルギーマネジメント）を保有しています。これらの強みを基盤に、グローバル大手需要家、脱炭素化を推進する日系大手需要家、小売電気事業者、電力市場など、案件ごとに最適な出口を選定し、アセットオーナーの電源の資産価値を最大化します。

自然電力株式会社 代表取締役 磯野 謙のコメント

「日本の再生可能エネルギー市場には、電源と需要家を最適につなぐインフラが不足しています。自然電力は『青い地球を未来につなぐ』というパーパスのもと、再エネの開発から運営、そして2021年からは再エネアグリゲーション・サービスまで一貫して手掛けてまいりました。本事業の本格強化は、Google・Microsoft等のグローバル需要家との長期契約締結で培った実績を活かし、全国の電源保有者の皆様に新たな選択肢をご提供するものです。日本のエネルギー転換を加速してまいります。」

自然電力株式会社 執行役員 カーボンフリーソリューションズ本部長 牛窪伶のコメント

「現在、多くの需要家が大規模な再エネ調達を求めています。私たちは分散する電源を束ねるアグリゲーションの力でその強い需要に応え、電源保有者の皆様の電源を魅力的な条件で安定的に買い取ります。FIPから新規非FITまでフェーズを問わず最適なスキームをご提案しますので、電源をお持ちの方、調達をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 」

本件に関する問合せ先

自然電力株式会社 テクノロジーソリューション部門

E-mail：se_cfs-re-agg@shizenenergy.net

※電源をお持ちのアセットオーナー様、再エネ調達をお考えの需要家様からのお問い合わせをお待ちしております。

関連リンク

自然電力、再エネアグリゲーション・サービスを開始（2021年12月）

https://www.shizenenergy.net/2021/12/15/shizen_connect/

自然電力グループ、マレーシアでの新規太陽光発電プロジェクトによりGoogleとの協業を深化（2025年12月）

https://www.shizenenergy.net/2025/12/15/se_signs_ppa_google_in_malaysia/

マイクロソフトとの再エネ長期購入契約が累計100MWに到達（2025年10月）

https://www.shizenenergy.net/2025/10/03/seg_vppa_microsoft_100mw/

自然電力株式会社について

https://www.shizenenergy.net

自然電力株式会社（英文：Shizen Energy Inc.）

本社所在地： 福岡県福岡市中央区荒戸1-1-6 福岡大濠ビル3F

代表者：代表取締役 磯野謙、川戸健司、長谷川雅也

設立：2011年6月

資本金：12,591百万円（2025年12月末時点）

2011年6月設立。「青い地球を未来につなぐ」というパーパスを掲げ、太陽光・風力による再生可能エネルギー発電所の開発・資金調達・アセットマネジメントを手掛ける。2016年より海外事業にも注力し、東南アジアを中心に開発・発電事業を展開。2019年からはエネルギーテック事業に参入し、自社開発EMSを活用したマイクログリッド、VPP、EVスマート充放電サービス等を提供。近年は、系統用蓄電池（BESS）や分散型エネルギーリソースの活用を通じ、再生可能エネルギーの普及を支える次世代エネルギーインフラ領域にも取り組みを拡大している。これまでグループとして国内外で1GW以上の再生可能エネルギー発電事業に携わっている。