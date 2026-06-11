健康管理システム『HealthCore』、サービス開始約2年半で導入社数500社を突破！

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、健康管理システム『HealthCore(ヘルスコア)』が、2023年のサービス開始から約2年半で導入社数500社を突破したことをお知らせいたします。

ストレスチェック、エンゲージメント・サーベイを標準搭載。AIと統合データ活用で、従業員へのタイムリーな働きかけを実現

サービスサイトはこちら :https://healthcore.humanage.co.jp/

『HealthCore』は、ストレスチェック「Co-Labo」、エンゲージメント・サーベイ「Qraft」を標準搭載し、健診結果、ストレスチェック、エンゲージメント、長時間労働管理などの健康関連データを一元管理できる健康管理システムです。さらに、AIを活用した疾病リスクシミュレーション機能を搭載し、(https://www.humanage.co.jp/uploads/2025/10/251015_HealthCore%E3%80%81AI%E7%96%BE%E7%97%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E6%90%AD%E8%BC%89.pdf)企業の健康経営を戦略的に推進するためのプラットフォームとして、多くの企業様にご活用いただいております。

2023年のサービス開始以来、業務効率化に加え、ハイリスク者の早期発見や従業員へのタイムリーなフォローを実現できる点、さらにシステム提供にとどまらず運用支援まで含めたサービス体制をご評価いただき、このたび導入社数500社を突破いたしました。

また、このたび、健診データの一括取込を実現する「健診データインポート機能」をリリースいたしました。健診機関ごとに異なるデータ形式を自動変換する「健診データ変換ソリューションサービス」と組み合わせることで、健診データの変換からシステム取込までを大幅に効率化し、産業医による迅速な就業判定や、フォローが必要な従業員へのよりタイムリーな働きかけを支援します。

ヒューマネージは、長年にわたりストレスチェックや健康管理業務の運用支援を通じ、多くの企業の健康経営を支えてまいりました。システムの提供だけでなく、産業保健の現場で培った知見をもとに、お客様の実務負荷軽減と従業員への適切なフォローを支援してきたことが当社の強みです。

今後も『HealthCore』を通じて、企業の健康データ活用と健康経営の実践を支援し、従業員一人ひとりのウェルビーイング向上に貢献してまいります。

健康管理システム『HealthCore』について

サービスサイトはこちら :https://healthcore.humanage.co.jp/

ヒューマネージは2002年に業界初のストレスチェック『Co-Labo（コラボ）』をリリースし、2021年にはジョブ・クラフティングに着目したエンゲージメント・サーベイ『Qraft（クラフト）』を提供開始するなど、長年にわたり企業のウェルビーイング推進を支援してまいりました。

2023年にリリースした『HealthCore』は、これら両サービスを標準搭載し、健診結果、ストレスチェック、エンゲージメント、長時間労働管理などのデータを一元管理するとともに、PHR活用までをカバーする健康管理システムです。従業員の健康課題の早期発見や、企業の健康経営の実践を支援するプラットフォームとして、多くの企業様にご活用いただいております。

＞＞健康管理システム『HealthCore』 サービスサイト(https://healthcore.humanage.co.jp/) ＞＞健康管理システム『HealthCore』 導入事例(https://healthcore.humanage.co.jp/talk/)

※健康経営(R)は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18階

創業:1988年11月10日

設立:2004年12月1日

資本金:50百万円

代表取締役社長:齋藤 亮三

主要事業:ウェルビーイングソリューション事業、適性アセスメント事業、採用ソリューション事業

以上