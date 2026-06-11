シアトルズベストコーヒーが、初夏を感じさせるフローズンドリンク「エルダーフラワー＆アップルブルームクーラ」を期間限定販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、シアトルズベストコーヒー各店舗にて、「エルダーフラワー＆アップルブルームクーラ」を2026年6月11日（木）より期間限定で販売しています。

■エルダーフラワー＆アップルブルームクーラ

アップルのジューシーな味わいをぎゅっと閉じ込めた、初夏にぴったりの爽快ドリンク。ひと口目からエルダーフラワーが花開くように華やかに香り、心地よい余韻がふわっと広がります。隠し味のミントシロップを加え、軽やかさをプラス。爽やかな味わいの中にも、やさしくすっきりとしたバランスに仕上げました。



【取扱店舗】

シアトルズベストコーヒー店舗 （https://www.jrff.co.jp/seabest/location）

※販売を行っていない店舗がある場合もございます。

【販売期間】

・2026年6月11日(木)～2026年7月中旬(予定)

【シアトルズベストコーヒーについて】

シアトルズベストコーヒーは北米シアトル系スペシャルティコーヒーチェーンです。1970年の創業以来、シアトルズベストコーヒーの原点として、シアトルとパシフィック・ノースウェスト（太平洋岸北西地区）のコーヒー文化とのつながりを大切にしてきました。ドリップコーヒーやエスプレッソはもちろんの事、エスプレッソをベースにスチームミルク、フォームミルク、フレーバーシロップ、チョコソース等を加えたラテ・モカをはじめ、エスプレッソ味のジャバクーラやチャイラテ等の商品を、幅広く取り揃えています。



【Seattle's Best Coffee Official Web/SNS】

・WEB: https://www.jrff.co.jp/seabest

・INSTAGRAM: https://www.instagram.com/seattlesbest_japan/