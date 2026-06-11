ジューンブライドシーズン到来！ロケーションも気持ちを後押し？婚活の悩みに寄り添う、全国のマリッジコンサルタントが選定「“恋が進展する”デートスポット」公開

株式会社ZWEI

業界最多・全国54店舗のネットワークを持つ大手結婚相談所の株式会社ZWEI（本社：東京都中央区、代表取締役：橋爪 みずほ、以下「ZWEI」）では、日々会員様一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

６月はジューンブライドとして婚活への関心が高まるとともに、初夏のレジャーシーズンの幕開けとなる時期です。それに合わせ、全国のマリッジコンサルタントおすすめの“デートスポット”をまとめたスペシャルコンテンツを公開しました。本サイトでは、会員様だけでなく婚活を進める皆さまに役立つ情報を更新しています。

URL：https://zwei.com/report/datespot/

ロケーションの力を借りて恋を進める！

多くの婚活に寄り添うマリッジコンサルタントならではのアドバイスも紹介

6月は“ジューンブライド”として婚活への関心が高まる季節です。プロポーズや真剣交際へのステップアップを意識する方も増えるこの時期、「次の一歩をどう踏み出すか」に悩む方も少なくありません。

こうした背景を受け、結婚相談所ZWEIでは、全国54店舗のマリッジコンサルタントへ「恋愛や婚活を次のステップへと進展させるおすすめのデートスポット」についてアンケートを実施しました。ZWEIのマリッジコンサルタントは、日々会員様一人ひとりに寄り添いながら、出会いから交際、成婚に至るまでをサポートする婚活のプロフェッショナルです。現場で数多くのご相談に向き合ってきた知見をもとに、実践的なアドバイスを提供しています。

マリッジコンサルタントによると、婚活や恋愛を次のステップにつなげるためには、「自然体で過ごせる時間」や「特別感を共有できる体験」といった要素が重要であることがわかりました。こうした要素を満たす場として、デートスポットの選び方も大きなポイントになります。その他にも、お互いの価値観を理解するために「落ち着いた雰囲気の中でゆっくり会話ができる」こともデートの重要な要素です。また、自然散策や階段の多い観光地など、少し動きのある環境では、相手を気遣う行動やスマートなエスコートが自然と生まれやすく、関係性を深める上での見せどころにもなります。実際に担当した会員様の中には、こうした場所でのデートをきっかけに関係が進展し、結婚を見据えたお付き合いへと発展したケースもあるとのことです。

ZWEIでは、こうしたマリッジコンサルタントの知見をもとに、“恋が進展するデートスポット”をまとめたコンテンツを公開しました。本コンテンツは、会員様に限らず、婚活中のすべての方にとって、次の一歩を後押しするヒントとしてご活用いただけます。

自然派？都市型？“どう過ごすか”も重要なポイントに

おすすめのデートスポットは、各店舗のある地域特性によって異なりますが、大きくは自然を感じられるスポット、都市部の映画館や夜景を楽しめる場所、さらには水族館や動物園といった気軽に非日常を味わえる施設などが挙げられました。また、お城や歴史的建造物など、文化に触れられるスポットも人気です。

それぞれのロケーションには選ばれる理由がありますが、重要なのは「どこに行くか」だけでなく、「その場所でどのように過ごすか」です。周囲の雰囲気を活かしながら、会話を深めたり、気持ちを伝えたりと、一歩踏み出す行動が関係の進展につながります。ZWEIのマリッジコンサルタントが具体的なおすすめアクションも紹介しており、実際のデートプランの参考としてご活用いただけます。

地元密着のマリッジコンサルタントが提案する“関係が深まる”デートスポット

◇盛岡店 マリッジコンサルタント推薦：龍泉洞

龍泉洞は日本三大鍾乳洞の一つで、洞内に生息するコウモリとともに国の天然記念物に指定されています。全長は確認されているだけで約4,088m（うち約700mを公開）に及び、現在も調査が続く神秘的な洞窟で、美しい鍾乳石や高い透明度を誇る”ドラゴンブルー”の青い地底湖が、訪れる人に強い感動を与えます。

＼＼おすすめアクション／／

洞窟内は薄暗く、一年中10°C前後とひんやり。通路が狭い場所や足元が濡れている場所があるので、お相手を気遣いつつ手を繋ぐと、自然と距離が近くなるかも！？

◇立川店 マリッジコンサルタント推薦：高尾山写真提供 （公社）八王子観光コンベンション協会

高尾山は、都心からのアクセスが良く、標高599mながら豊かな自然や展望、グルメ、歴史スポットまで楽しめる人気の観光地です。ケーブルカーやリフトで気軽に登れるほか、山頂や展望台からは都心の景色を一望でき、初心者でも訪れやすいのが魅力。高尾山薬王院を中心とした歴史・信仰の地としても知られています。

＼＼おすすめアクション／／

高尾山はそこに行くだけでパワーをチャージできるスポットです。坂道では自然に手を引っ張るシーンも生まれやすいでしょう。距離を縮めやすく、デートにぴったりです！

◇富山店 マリッジコンサルタント推薦：内川

富山県射水市の港町「内川」は、富山新港から海へとつながる全長約3.5kmの珍しい運河で、どこか懐かしい港町の風景が広がる穴場スポットです。川沿いには民家や漁船が立ち並び、「日本のベニス」とも称される風情ある景観が魅力。個性豊かな橋が点在し、観光船で水上から眺めるなど、ゆったりとした時間を楽しめます。

＼＼おすすめアクション／／

人混みが比較的少なく、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと散策を楽しめるエリアです。

着物レンタルを利用して、レトロな町並みを散策するデートもおすすめです！

◇岡崎店 マリッジコンサルタント推薦：蒲郡市

蒲郡市は、三河湾に面した風光明媚な観光都市です。橋で陸地と結ばれた「竹島」はパワースポットであり、島全体が国の天然記念物に指定されています。一周徒歩60分ほどで回れる小さな島で、いつ訪れてもフォトジェニックな美しい景色を楽しめます。また、島内にある「八百富神社」は縁結びのご利益で大人気！さらに、近くには竹島水族館や海のテーマパーク「ラグナシア」もあります。

＼＼おすすめアクション／／

コンパクトなエリアに魅力的なスポットが点在。美しい景色を眺めながらゆっくり会話ができるほか、温泉地ならではの足湯カフェもあり、自然と距離が縮まるのも魅力です。

◇大阪店 マリッジコンサルタント推薦：ニフレル（NIFREL）

水族館と動物園と美術館を融合した展示が特徴で、生き物を間近で観察できるため、自然と会話が生まれやすく、沈黙になりにくいスポットです。館内のカフェでホワイトタイガーやミニカバを眺めながら一息つくのもおすすめ。滞在時間の目安は1~1.5時間ほどのため、見終わった後の流れを事前に決めておくと、デートが途切れる心配がありません。

＼＼おすすめアクション／／

生きもののユニークな「うごき」や「いろ」に触れながら、その場で感じたことを自然に共有できるため、会話も弾みやすい空間です。

◇岡山店 マリッジコンサルタント推薦：倉敷美観地区

街並みやお店、景色そのものが話題になるため、沈黙を気にせず過ごせます。また、倉敷川では白無垢や色打掛を着た花嫁が川舟に乗り、白壁の町並みをゆったりと進む「川舟流し」を目にすることも多く、結婚をイメージするきっかけになりやすいのも魅力の一つ。和装撮影の遭遇率が高いため、無理に結婚の話をしなくても、自然と意識が高まりやすい環境ですよ！

＼＼おすすめアクション／／

「食べてから2週間後に幸せなことが起こる」と言われている「しあわせプリン」を味わうのもおすすめ。ポジティブな話題づくりになり、次のデートの約束にも繋げられるのもポイント。

◇鹿児島店 マリッジコンサルタント推薦：知林ヶ島

鹿児島湾（錦江湾）に浮かぶ知林ヶ島は、3月～10月の大潮・中潮の干潮時にだけ現れる約800mの砂の道（砂州）を歩いて渡ることができる無人島です。陸とつながることから「縁結びの島」とも呼ばれ、展望台や鐘「チリンズベル」などが整備された人気スポットです。

＼＼おすすめアクション／／

市内から距離があるため、半日ドライブデートにぴったりです。「縁結びの島って呼ばれてるんだって」とさりげなく話題にすれば、アプローチが苦手な方でも好意を伝えやすいかもしれません。

全国のマリッジコンサルタント推薦！おすすめデートスポット

※詳細はサイトでご紹介しています

＼各店舗・マリッジコンサルタントへのご取材可能／

日々会員さまの悩みに寄り添い、婚活を一歩進めるお手伝いをしているマリッジコンサルタントならではのデートのアドバイスや地元のおすすめスポットなどについてご取材いただけます。

ご興味のあるメディアはPR事務局までご相談ください。

結婚相談所ZWEIについて

業界最多となる全国54店舗のネットワークを持つ大手結婚相談所のツヴァイでは、頼りになるマリッジコンサルタントとカウンセラーがお相手の紹介はもちろん、お見合いや交際、ご成婚まで丁寧にサポートいたします。多彩な出会いの機会と、人によるきめ細やかなサポートを通じて、条件や価値観の合うお相手とのご縁をつなぎ、毎年多くの成婚を育んできました。婚活業界のリーディングカンパニーであるIBJグループの直営ブランドとして、これからも全国各地で一組でも多くの幸せを育んでまいります。

結婚や恋愛に関する意識調査も定期的に実施

成婚”その後”白書（2025/11/18）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000066446.html

全国の20代～50代の既婚男女2,070名対象。

「出会い方による成婚後の満足度の違い」に関する調査

会社概要

社 名：株式会社ZWEI（ツヴァイ）

代 表 者 ：代表取締役社長 橋爪みずほ

住 所：東京都中央区銀座5丁目9番8号クロス銀座4階

事業内容：結婚相手紹介サービス

H P ：https://www.zwei.com/