Made in Japanのコラボレーションで生まれたアウトドアキャップ｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

国産アウトドアブランドのfinetrack(R)（兵庫県／代表：金山洋太郎）は2026年6月、帽子ブランドのFEELCAP(R)（大阪府／株式会社コカジ）との協働で生まれた限定商品「finetrack×FEELCAPミヤマブレスキャップ」を発売します。

Made in Japanブランド同志のコラボレーション企画。それぞれのブランドが培ってきた高機能素材、帽子製造技術、アイデアを掛け合わせ、蒸し暑い日本の夏に特化した「日光を遮る、涼しいキャップ」が生まれました。

近年エスカレートする酷暑により、夏の登山・アウトドアでは、暑さ対策の装備ニーズが高まっています。こうした背景から、日本の山岳環境を知る国産ブランドならではの発想で、より清涼に遊ぶお手伝いがしたいと考え、誕生したプロダクトです。

発売は6月10日（水）～。finetrack直営店TOKYOBASE（東京・表参道）と、公式WEB STOREでの限定販売となります。

概要

finetrack×FEELCAP ミヤマブレスキャップ（＃LHU0801） \7,150（税込）

【カラー・サイズ】ブラック、スモークグリーンの2色展開 ／ フリーサイズ（アジャスターつき）

【販売場所】finetrack 公式WEB STORE(https://www.finetrack.com/f/webstore) ／ finetrack TOKYO BASE(https://www.finetrack.com/brandstore/)（東京・表参道）

【特長】

2種類のメッシュで、遮熱効果と風通しの良さの両方を叶えた「日光を遮る、涼しいキャップ」。

汗をかき続けてもドライ感を保つよう、ビン革やツバ裏の素材にもこだわりました。

・詳しい情報はこちら ： https://www.finetrack.com/news/post-101171

コラボレーションの背景

真夏のフィールドで、日差しを遮るキャップは必需品。一方で、かぶるほどに暑さと蒸れが増してしまう――。目指したのは、そんなジレンマを解消できるキャップでした。

そこで長年、ヘッドウエアづくりを共にしてきた大阪の帽子メーカー「株式会社コカジ」様に相談しました。コカジ社は自社スポーツキャップブランド「FEELCAP(R)」を展開しており、その中から紹介されたのが「X-SUNLIGHTPROOF TRAIL CAP」の構造でした。

メッシュで風を通し、同時に遮熱も叶える。まさに思い描いていたものでした。この構造に、finetrack独自の素材を組み合わせれば、よりドライで真夏の登山シーンで頼れるキャップができる――。そうしてコラボレーションが始まりました。

・詳しいストーリーはこちら ： https://www.finetrack.com/news/post-101171

【FEELCAPについて】

レイルオンカミノキャップ＆ハットなど、長年finetrackのヘッドウエアを共に手がけてきた帽子メーカー「株式会社コカジ」が展開するスポーツキャップブランド。大阪府箕面市の本社・自社工場で約70年培ってきた技術とクラフトマンシップを誇ります。

・FEELCAP公式サイト ： https://www.feelcap.jp/

finetrackの「清涼」プロダクトについて

finetrackでは創業期から、夏の暑さ対策の商品開発を手掛けてきましたが、近年は特にその傾向が強まっています。今春2026年3月には、遮熱素材のベースレイヤー「ドラウト(R)シェード」、風の通る山岳パンツ「シルファパンツ」などを続けて発売。5月～は夏山シーズンに向け「清涼レイヤリング」提案を始動させました。

このたびの「finetrack×FEELCAP ミヤマブレスキャップ」の登場も、その流れを汲むものです。

高温多湿な日本の山岳環境を知る国産ブランドならではのモノ創りで、夏のアウトドアをより清涼に楽しむお手伝いができればと考えています。

・finetrackの清涼レイヤリング ： https://www.finetrack.com/layering/top/seiryo/

【近年の清涼プロダクト】 （新しい順）

販売開始日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99387/table/253_1_44cccf93b5c4e5c7baee063d286e22f3.jpg?v=202606111151 ]

開始日：2026年6月10日（水）

関連リンク

株式会社finetrack ブランドサイト

https://www.finetrack.com/

finetrack×FEELCAP 「ミヤマブレスキャップ」

https://www.finetrack.com/news/post-101171

finetrackについて

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/



▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/