CureApp 完全オンライン禁煙プログラム「ascure卒煙」奈良県生駒市の禁煙事業に5年連続で採択

株式会社CureApp

株式会社CureApp（キュア・アップ/本社：東京都中央区、代表取締役社長・医師：佐竹 晃太）が法人・自治体等に提供している健康増進プログラム「ascure卒煙」が、奈良県生駒市の禁煙事業に5年連続で採択されたことをお知らせいたします。

（※「ascure卒煙」＝アスキュアそつえん）

生駒市では、喫煙や受動喫煙による疾病を予防するため、積極的に「受動喫煙防止・禁煙支援」を推進しています。ふるさと納税の使途に受動喫煙防止を設定するほか、2022年度からはCureAppの「ascure 卒煙」プログラムを導入しました。

本プログラムの対象者は、市内在住・在勤・在学者です。昨年度までの利用者アンケートでは、「アプリの活用」や「指導員によるカウンセリング」が卒煙成功に繋がったという声が多く寄せられました。

「ascure 卒煙」は、医師開発のアプリ（非医療機器）と、禁煙に関する専門教育を受けた医療資格を持つ指導員によるマンツーマンのオンライン面談により、丁寧な対話で卒煙に導きます。さらに、自宅に届く禁煙補助薬による身体的支援を組み合わせ、半年間での禁煙をサポートします。

◆ascure卒煙とは

「ascure卒煙」は、CureAppが持つ治療アプリ（医療機器プログラム）開発の知見を活かして開発された、完全オンラインの禁煙モバイルヘルスプログラムです。従来の禁煙外来や禁煙プログラムが抱える課題に対し、「医師開発アプリ（非医療機器） × オンライン指導 × OTC禁煙補助薬の自宅配送」を組み合わせた、革新的な禁煙ソリューションを提供しています。

従来の禁煙外来は、3ヶ月間で5回の通院が必要であり、時間的な負担が大きいという課題がありました。また、通院の合間は自分自身の力だけで取り組まなければならず、この「孤独な戦い」が禁煙継続を阻む大きな障害となっていました。

本禁煙プログラムでは、専門教育を受けた看護師や薬剤師などの指導員が、オンラインでの丁寧なマンツーマン面談を実施します。さらに、専用アプリから365日、個々に合わせた心理的なサポートを提供します。再喫煙しやすい3～6ヶ月の期間も長期的にサポートするため、プログラム終了後の確実な禁煙継続を支援します。

※「ascure卒煙」が提供するサービスは、医療機器・医療行為ではございません。本プログラム及び専用アプリは医療機器ではなく、「治療または診断」を行うものではありません。

◆「ascure卒煙」生駒市禁煙事業の概要

対象：次の全てを満たす人

・市内在住または市内へ通勤・通学する満20歳以上

・禁煙にチャレンジする意志がある（減煙や飲酒時だけ喫煙する「機会喫煙」を希望する人は除く）

・スマートフォンアプリが使用できる

・現在、禁煙外来を受診していない

定員：30人（申込順 / 新規申込者優先）

費用：無料（インターネット通信料は実費）

申込み：6月12日（金）12時より、生駒市ホームページの申込フォームから

◆株式会社CureAppについて

2014年に2名の医師が創業。治療効果が治験にて証明され、医療現場で医師が患者に処方する「治療アプリ」を研究開発・製造販売する医療機器メーカー。

2020年、スマートフォンで動作する疾患治療用プログラム医療機器として日本で初めて※1、また禁煙治療領域においては世界初※1の薬事承認および保険適用を実現。その後、高血圧症領域において高血圧治療補助アプリが2022年4月に世界初※2の製造販売承認取得、同年9月に保険適用。アルコール依存症領域においては、減酒治療補助アプリが2025年9月に国内初※3の薬事承認・保険適用を受け、医療機関へ販売を行っています。その他、NASH / がん / 慢性心不全 / 慢性腰痛症など、複数の疾患に対応する治療アプリの開発を進めています。また、法人向けの健康増進サービス「ascureモバイルヘルスプログラム」も運営し、多数の健保組合・企業の禁煙施策として導入されています。この他「ascure Dr.高血圧治療」も提供をスタートしています。

※1：自社調べ （調査年月：2020年12月）調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受けた日本の治療アプリおよび世界のニコチン依存症向け治療アプリ

※2：自社調べ （調査年月：2022年9月 ）調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受けた高血圧領域の治療アプリ

※3：自社調べ （調査年月：2025年9月 ）調査範囲：製造販売承認および保険適用を受けたアルコール依存症および減酒治療アプリ

診療場面で適切な支援を可能にする、デジタル・セラピューティクス分野における範とすべきデザインとして高い評価をいただき、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

株式会社CureApp 会社概要

代表取締役社長：佐竹 晃太

本社所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町12-5 小伝馬町YSビル4階

事業内容：プログラム医療機器開発、モバイルヘルス関連サービス事業

URL：https://cureapp.co.jp/