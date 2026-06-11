LINE WORKS、シフト作成・管理を効率化する「シフト管理」アプリβ版を提供開始

LINE WORKS株式会社

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、「LINE WORKS」と連携し、シフト表の作成・管理を効率化する「シフト管理」アプリβ版の提供を開始したことをお知らせいたします。

なお、本アプリは、「LINE WORKS」のアプリディレクトリ(※)に追加され、無料でご利用いただくことができます。

紹介ページ：https://line-works.com/appdirectory/shift_management/

「シフト管理」アプリ開発の背景

シフト制で運営される店舗や飲食店、各種現場では、スタッフ毎のシフト回収や調整業務が定期的に発生します。なかでも、大人数のスタッフや、さまざまな勤務条件のメンバーを抱える現場においては、シフトの回収や、公平性を加味した適正な人員配置に、多くの時間と労力を要しているケースも少なくありません。

加えて、個別連絡によるシフト回収や、紙やExcel/スプレッドシートを用いたシフト管理を行っている現場も依然として多く、共有・調整ミスだけでなく、運用管理の属人化や管理者の負荷増加を招く一因ともなっています。

LINE WORKSでは、このような現場課題の解決ならびに、「LINE WORKS上でシフトのやり取りも一元化したい」「シフト管理に特化した専用の機能が欲しい」といったユーザーからの要望に応え、このたび「シフト管理」アプリを開発しました。

「シフト管理」アプリの概要

「シフト管理」アプリは、普段の業務で利用している「LINE WORKS」上で、シフト表の作成から希望シフト受付、提出、確認までをスムーズかつ手軽に行うことができるアプリです。

シフト管理担当者は、専用画面でシフト表を作成し、対象のスタッフを選択することで一斉に希望シフトの受付を行うことが可能です。

また、スタッフは、シフト管理アプリのトークルームからスタッフ用画面にアクセスし、勤務可能な日時を選択するだけで手軽に希望シフトを提出できます。

店舗別のシフト提出状況の表示や、シフト未提出のメンバーへのリマインド通知も可能なため、複数店舗のシフト管理や多数のスタッフを抱える現場においても、管理業務の効率化と円滑な運営を支援します。

これにより、個別連絡や調整の手間を削減し、容易なシフト管理を実現します。

【スタッフ向け画面イメージ】

【シフト管理担当者向け画面イメージ】※PC表示のみ対応

主な利用シーン例

- 飲食店・店舗におけるアルバイト・パートスタッフのシフト調整/管理- チェーン展開・多店舗運営におけるシフト調整/管理- 大人数のスタッフが在籍する店舗や現場におけるシフト調整/管理- 時短勤務や週1勤務、深夜帯のみの勤務など、多様な働き方が混在する現場でのシフト調整/管理- イベント運営や短期プロジェクトにおけるシフト調整/管理

主な機能

- 希望シフトの受付・提出状況の確認（シフト管理担当者向け機能）各日程の必要人数や勤務時間を設定し、対象のメンバーへ希望シフトの受付を一括送信します。テンプレートを利用した一括設定にも対応しているため、繰り返し発生する入力の手間を軽減することが可能です。シフトの提出状況は、管理画面上で確認することができます。- 希望シフトの提出シフト提出画面で、希望の時間帯や、勤務できない日を選択するだけで、希望シフトを提出できます。また、過去に提出した希望シフトを複製して再利用できるため、繰り返しの入力の手間を軽減できます。- シフト表の作成（シフト管理担当者向け機能）受け付けた希望シフトをもとに、シフト表を作成します。希望シフトを参照しながらシフト表を作成できるため、管理者の作業負担を軽減できます。また、希望シフトや勤務条件（※）をもとに、スタッフを自動で割り当てられるため、作成作業をさらに効率化できます。※勤務可能時間や、曜日などが設定可能。スタッフごとに別途設定が必要です- シフトの確認作成したシフト表を、該当メンバーへ一括で共有します。シフト管理アプリのトークルームを通じてメンバーに共有できるため、共有漏れや確認漏れの防止に役立ちます。シフト確認画面では、シフト交代の依頼や、他スタッフの交代依頼への対応を行うことも可能です。- その他の便利機能希望シフトの提出期限やシフト当日のリマインドなどを、シフト管理アプリのトークルームでメンバーへ通知します。提出忘れの防止や、勤務内容の認識漏れ防止に役立ちます。

利用料金

本アプリは、ご契約プランを問わず無料でご利用いただけます。

利用方法

アプリの追加方法・詳細なガイドはこちら：

https://line-works.com/blog/line-works/shiftworks_app_introduction/

今後の予定

正式版「シフト管理」アプリのリリースに向けて、サービスの改善、機能強化を継続してまいります。

※アプリディレクトリは、「LINE WORKS」と外部のサービスを連携させて、「LINE WORKS」をさらに便利に使うための機能です。外部サービスを追加・設定するだけで、「LINE WORKS」ひとつで複数の外部サービスを利用できます。

アプリディレクトリ一覧：https://line-works.com/appdirectory/

「LINE WORKS」とは

チャットやスタンプはもちろん、掲示板、カレンダー、アドレス帳、アンケートなど、現場で活用できる充実したグループウェア機能を揃えたビジネスチャットです。コミュニケーションアプリ「LINE」のような使いやすさを保ちながら独自に開発・提供を行っており、ユーザーの教育も最小限に導入したその日から誰でもすぐに使えます。PCやタブレットのほか、スマートフォンだけでもほとんどの機能が使えるため、オフィスワークだけでなく、拠点や店舗などPCを使う時間の少ない「現場」での活用が進んでいます。無料版、有料版（スタンダード・アドバンスト）があり、無料でもほとんどの基本機能を使うことができ、顧客や取引先など社外とのやりとりにも活用していただけます。

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2018～2025年版」では、2017年度～2024年度まで8年連続で有料ビジネスチャット国内シェアNo.1を獲得しました。

製品ページURL： https://line-works.com/line-works/

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。