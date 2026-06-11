ハードオフ、グループ全300店舗以上に「カンリーローカル在庫」を導入。「掘り出し物との出会い」をデジタルで最適化。ECと実店舗を繋ぎ、AI時代に適応する集客力の最大化を推進。

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 / 秋山 祐太朗、以下 カンリー）が提供する、店舗情報の一元管理・分析サービス「カンリー店舗集客」のオプション「カンリーローカル在庫」が、株式会社ハードオフコーポレーション（本社：新潟県新発田市、代表取締役社長：山本 太郎、以下 ハードオフ）に導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、Google 検索(TM)やGoogle マップ(TM)、およびGoogle ショッピング(TM)上へ、各店舗の中古在庫状況を表示することが可能になりました。多業態のリユース店舗を全国に展開するハードオフにおいて、「ネットで探し、店舗で出会う」リユース体験を構築。AIエージェントに選ばれる店舗基盤を整備し、次世代の来店体験の創造を支援してまいります。

導入の背景

ハードオフでは、楽器、オーディオ、パソコンからジャンク品まで、多種多様なリユース品を取り扱っています。こうした商品は一点ものであることが多く、お客様にとって「今、その店舗に目当ての品があるか」は、来店を左右する最大の関心事です。

これまで、特定の在庫の有無を確認するには店舗への電話確認や、実際に足を運ぶ必要がありました。今回、膨大な在庫データをGoogle 検索やGoogle マップ、Google ショッピング上に開放することで、AIがユーザーの代わりに最適な商品を探索する時代においても、お客様が自分だけの「掘り出し物」に辿り着ける環境を整えるため、本導入に至りました。

導入の決め手・期待される効果

- デジタルと実店舗を繋ぎ、一期一会の来店体験を創出 「近くのハードオフに、探していたあの掘り出し物があるか」をGoogle 検索やGoogle マップ、Google ショッピング上で事前に確認できる環境を提供。一点ものを探す熱量の高いユーザーを確実に実店舗へ誘導し、リユース業界における「ネットから店舗へ」の導線を強固にします。- 物販・買取サービスの両面で「AIに選ばれる」基盤を構築 AIエージェントがユーザーの代わりに商品や店舗を探索・提案・購入や予約を完了する「エージェンティックコマース」の時代に、ハードオフが持つ詳細な在庫データと店舗情報をGoogle 検索やGoogle マップ、Google ショッピング上に正しく配置することで、AIに正確に引用され、リユースの第一選択肢として選ばれ続けるプレゼンスを確立します。- 在庫問い合わせの削減と、査定・接客品質の向上在庫確認の電話対応を大幅に削減。浮いた時間を、リユース事業の核である「買取査定」や、専門知識を活かした接客、商品化の工程に充てることで、店舗運営の質をさらに高めます。

導入企業コメント

株式会社ハードオフコーポレーション リンクチャネル推進室長 伊藤 理沙 氏

ハードオフが推進する「リンクチャネル」は、リアル店舗を中心にネットを輪のように繋ぐ戦略です。私たちの最大の強みは、地域やスタッフのこだわりが光る「店舗ごとの個性豊かな品揃え」です。中古はすべてが一点もの、お店にはそんな一期一会のワクワク感が詰まっています。

この店舗独自の魅力を大切にしながら、現場の負担を抑えてデジタル上でも可視化するため、在庫連携サービス「カンリーローカル在庫」を導入しました。Google 検索やGoogle マップ、Google ショッピング上で「あの店に今、これがある」という発見をリアルタイムにお届け。今後も対象店舗を拡大してまいります。AI検索時代を見据えた基盤を整え、地域に根差した店舗の魅力を最大化します。最先端の技術で、宝探しのようなリユース体験をお客様へ届けてまいります。

株式会社ハードオフコーポレーションについて

会社名：株式会社ハードオフコーポレーション

代表者：代表取締役社長 山本 太郎

所在地：新潟県新発田市新栄町3丁目1番13号

事業内容：中古品の買取・販売を行うリユース専門店（ハードオフ、オフハウス、ホビーオフ、モードオフ、ガレージオフ、ブックオフ、リカーオフ）の直営店・フランチャイズチェーン展開

HP：https://www.hardoff.co.jp/

カンリーローカル在庫について

「カンリーローカル在庫」は、Google 検索やGoogle マップ、Google ショッピング上に、各店舗の在庫状況をリアルタイムに表示させるサービスです。

カンリーは、Google の公式パートナープログラム「Local Feed Partner Program（LFP）」の パートナー認定を活かし、複雑なデータ連携を代行します。これにより、店舗事業者は Google 検索や Google マップ、Google ショッピング上に、自店舗の在庫情報を簡単に表示させることが可能になります。

消費者が検索時点で「近くの店舗に欲しい商品があるか」を把握できる環境を整えることで、来店意欲の高いユーザーを確実に実店舗へ誘導。また、店舗スタッフを悩ませる「在庫確認の電話対応」を劇的に削減できる点も大きな特徴です。

さらにその効果は、足元の集客に留まらず、AIがユーザーの代わりに最適な商品を探索・提案・購入までを行う「エージェンティックコマース」の時代において、AIに引用されるために不可欠な「正確な在庫データ」の整備に大きく貢献します。

OMO戦略の重要性が増す中、単なる在庫表示に留まらない「次世代の集客インフラ」として、大手チェーン企業を中心に導入が加速しています。

▽「カンリーローカル在庫」サービスページ

https://local.can-ly.com

株式会社カンリーについて

カンリーは、「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」をミッションに掲げ、店舗事業者のDXと集客支援をリードするプラットフォーム企業です。

「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」というビジョンのもと、AIによる効率化と、ヒトが担うべき意思決定や創造性を組み合わせることで、店舗集客という経営課題の根本的な解決に取り組んでいます。

130,000店舗以上の支援を通じて培った実績と知見を土台に、企業規模や業態を問わず、あらゆる店舗の「集客力」を最大化します。

私たちはこれからも、すべての店舗事業者がお客様への価値提供に集中できる環境を創造してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗集客支援事業

・AIを活用した店舗集客メディアの一括管理・分析・運用サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供

・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げMEO」HP：https://maru-nage-meo.jp/

※Google 検索、Google マップ、Google ショッピング、およびGoogle ビジネスプロフィールは、Google LLC の登録商標または商標です。