ドトールコーヒーショップで６月25日より夏を楽しむ新しいメニュー各種を一斉に発売！

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップで６月25日（木）より、夏のおすすめ新商品を各種発売します。

フルーティーな新作ドリンク「ピーチレモネードソーダ」「ライチ＆マンゴー ジャスミン」や、ひんやり冷たいヨーグルンの新フレーバー「マンゴー＆パインヨーグルン」「ドラゴンフルーツヨーグルン」が登場します。さらに、毎年人気の夏の定番「期間限定ミラノサンド牛カルビ」シリーズからは、基本の味に加えて「さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン」「コクの旨み牛カルビ 韓国のり＆チーズ」「旨辛牛カルビ 麻辣」の4種をご用意。また、果実感たっぷりの新作スイーツとして、「果実を食べる 白桃ミルクレープ」と「果実を食べる マンゴーヨーグルト」を発売し、気分に合わせて夏を満喫していただけるラインナップを揃えました。

【商品名】ピーチレモネードソーダ

【価 格】550円（税込）

白桃のまろやかな味わいに、レモンの爽やかな酸味と炭酸の刺激をプラスしました。

ジューシーな果実感とすっきりとした後味が楽しめる、夏にぴったりのリフレッシュドリンクです。

※はちみつを使用しています。

【商品名】ライチ＆マンゴー ジャスミン

【価 格】480円（税込）

ライチシロップとマンゴーの果肉に華やかな香りのジャスミンティーを合わせた、夏限定のフルーティーな一杯。さっぱりと楽しめます。

※「アイスコーヒーオハナブレンド」「黒糖わらびもちオレ～黒ごま～」は6月24日で販売を終了します。

【商品名】マンゴー＆パインヨーグルン

【価 格】Ｓサイズ 500円（税込）～

ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、マンゴーパインソースを合わせました。トロピカルフルーツの風味が広がる、夏にぴったりの一杯です。

【商品名】ドラゴンフルーツヨーグルン

【価 格】Ｓサイズ 500円（税込）～

ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、ドラゴンフルーツ＆パッションフルーツソースを合わせました。ドラゴンフルーツの鮮やかな色合いとパッションフルーツのトロピカルな味わいが、夏にぴったりの一杯です。

※ヨーグルンは一部取扱いのない店舗がございます。取扱い店舗は、店舗検索（ https://shop.doutor.co.jp/doutor/ ）からご確認いただけます。サービスアイコンの「ヨーグルン」を選択すると、取扱い店舗が絞り込めます。

【商品名】期間限定ミラノサンド 牛カルビ

【価 格】630円（税込）

牛カルビに甘辛いタレを合わせ、ブラックペッパーでアクセントをつけた、食欲をそそる期間限定のミラノサンドです。

口の中でじゅわっと広がる牛カルビの旨みとブラックペッパーの香りをお楽しみください。

※「ミラノサンド てりやきチキン ～瀬戸内レモンタルタル～」は、一部店舗を除き6月24日で販売を終了します。

【商品名】期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン

【価 格】690円（税込）

甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に、ねぎ塩ソースとレモンをトッピングしました。

牛カルビの食べごたえはそのままに、具沢山のねぎ塩ソースとレモンのさっぱりした味わいを楽しめる一品です。

【商品名】期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり＆チーズ

【価 格】690円（税込）

甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に韓国のりとスライスチーズをトッピングしました。

しっかりとした味つけの牛カルビにスライスチーズを合わせることでまろやかさをプラス。さらに韓国のりの香ばしい香りと塩味がアクセントになり、後を引く美味しさの一品です。

※韓国のりは国内製造です。

【商品名】期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣

【価 格】690円（税込）

甘辛いタレで仕立てた「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に麻辣ソースと糸唐辛子をトッピングしました。

しっかりと味付けした牛カルビに、花椒の香り豊かな麻辣ソースを合わせ、しびれる刺激をプラスしました。彩りのアクセントに糸唐辛子をトッピングした、食欲をそそる一品です。

【商品名】果実を食べる 白桃ミルクレープ

【価 格】530円（税込）

白桃の果肉をトッピングした、期間限定のミルクレープです。

トッピングした果肉は、食べた瞬間ジュワッとした果実感を口いっぱいに楽しめます。

1枚1枚焼き上げた香ばしいクレープ生地には、後味さっぱりのキルシュ入りホイップと爽やかな酸味のレモンカードを重ねました。

白桃のやさしい味わいを感じながら、みずみずしくさっぱりとお召し上がりいただけます。

※「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」は6月24日で販売を終了します。

【商品名】果実を食べる マンゴーヨーグルト

【価 格】560円（税込）

マンゴーとパッションフルーツの果実感を楽しめるケーキです。

さっぱりとしたヨーグルトチーズムースがマンゴーの甘みを引き立て、デザート感と軽やかさを両立した、夏に食べたい味わいに仕上げました。

※「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」は6月24日で販売を終了します。

関連ウェブサイト

株式会社ドトールコーヒーウェブサイト：https://www.doutor.co.jp/

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