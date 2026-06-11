夏期限定！屋台の焼きとうもろこしのような香ばしさ！期間限定「くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）」発売

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、サクッとした軽い食感と、まろやかな口どけがクセになるスナック菓子「くちどけ小路サクまろ」の期間限定フレーバーとして、『くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）』を2026年6月15日（月）より全国にて発売します。

■夏祭りの定番メニュー「焼きとうもろこし」をイメージ！

「くちどけ小路サクまろ」は、数種類のとうもろこし粉をブレンドし、サクッとした軽い食感と口に入れた瞬間にシュワッととろけるようなまろやかさを楽しめるスナック菓子です。

定番フレーバーとして、濃厚な旨みを楽しめる「チーズ味」と、コクのあるスパイシーな味わいの「カレー味」を展開し、子ども世代から大人世代まで幅広いお客様に親しまれています。

今回登場する期間限定フレーバー『くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）』は、夏祭りの屋台の定番・焼きとうもろこしをイメージしました。網で焼いたような香ばしい醤油の風味が、とうもろこしの甘みを引き立て、後引く味わいに仕上げています。

「くちどけ小路サクまろ」は、シュワッと爽やかな炭酸ソフトドリンクとともに楽しむ子ども世代から、おつまみ感覚でお酒と一緒に楽しむ大人世代まで、世代を超えた笑顔あふれる“おやつ時間”をお届けします。

くちどけ小路サクまろ特設サイト :https://www.oyatsu.co.jp/product/sakumaro/

【商品概要】

商品名：くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）

内容量：52g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込146円前後）

発売日：2026年６月15日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【商品ラインナップ】

商品名：くちどけ小路サクまろ(チーズ味)

内容量：52g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込146円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：くちどけ小路サクまろ(カレー味)

内容量：52g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込146円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。