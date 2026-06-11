父の日に感謝を届けるチョコレートスイーツが登場！

モロゾフ株式会社

2026年の父の日は6月21日（日）。今年もモロゾフから父の日にぴったりなチョコレートスイーツが登場します。普段はなかなか伝えることができない日頃の感謝をお父さんへ伝えるとともに、お家でのひと時を彩ります。

販売店舗：全国の洋生菓子販売店舗 ※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。

父の日 グルノーブル

価格：2,160円（本体価格：2,000円）[直径約14.５cm]

販売期間：6月19日（金）～6月21日（日）

黄色いお花のような華やかなケーキ。チョコレートスポンジケーキで、チョコレート

クリームとウォールナッツを挟み、クリームシャンティでナッぺしたケーキを、黄色と白色の

チョコレートで包みました。

父の日 グルノーブル 価格：2,160円（本体価格：2,000円）[直径約14.５cm]父の日 チョコレートリッチチーズケーキ

価格：1,296円（本体価格：1,200円）[直径約14cm(容器含む)]

販売期間：6月19日（金）～6月21日（日）

二層仕立ての贅沢なチョコレートチーズケーキ。クリームチーズをベースとした生地に、ココアパウダーでチョコレートの風味を加えて焼きあげ、天面にはチョコレートガナッシュを流しました。お父さんへの感謝のメッセージをのせたケーキはプレゼントにもぴったりです。

父の日 チョコレートリッチチーズケーキ 価格：1,296円（本体価格：1,200円）[直径約14cm(容器含む)]

プリンパフェ（クリーミーカフェ）

価格：540円（本体価格：500円）

販売期間：販売中～6月21日（日）

コーヒーソースで仕立てたコーヒーミルクプリンに、チョコレートスポンジケーキとクリームシャンティを合わせたコーヒーが香るプリンパフェ。天面にはエスプレッソコーヒーパウダーをトッピングし、クリームシャンティとスポンジケーキの間にしのばせたサクサクのアーモンドクロカントが食感のアクセントに。父の日のプチギフトにもぴったりです。

プリンパフェ（クリーミーカフェ）価格：540円（本体価格：500円）父の日のプチギフトにもおすすめ！