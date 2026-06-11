寝室に大型窓で快適度UP！日除けオーニング付き・家族6人用2ルームテント「Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル XL-BG」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、大型窓とオーニングを備え、通気性と快適性が大幅に向上した大型2ルームテント「Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル XL-BG」を、2026年5月に発売いたしました。

【 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル XL-BG 】 https://www.logos.ne.jp/products/info/11828

本アイテムは、寝室に大型窓とロールアップ式オーニングを採用した大型2ルームテントです。風の通り道を確保することでテント内のムレや熱気を軽減し、暑い季節でも快適に過ごせます。外の景色を楽しみながら風を取り込んだり、日差しを遮ったりと、シーンに応じて使い分けられます。

また、テント前面にフレームをクロス状に組み込んだLOGOS独自の特許システム「PANEL SYSTEM」搭載により、テント全体の強度が向上しました。付属の2本のキャノピーポールで支えるだけでタープとして活用でき、より開放的な空間を楽しめます。クロス状に組み込んだフレームはXの中心を起点に湾曲しているため、雨水がたまりにくい構造となり、業界初となるクロス部分へのランタン吊り下げが可能です。さらに、標準装備の車体連結用ジョイントを使用すると、テントと車を簡単にリンクでき、雨天時でも濡れることなく、車とテント間を移動できます。

生地には、米国の難燃基準「CPAI-84」をクリアした燃えにくい加工を施しているので、万が一火の粉が付着しても、燃え広がりにくく、鎮火します。シートには、雨をはじき、汚れも付きにくい防水・撥水加工と、紫外線を約90％以上カットするUV-CUT加工を施しています。

そのほか、空気の循環を促すベンチレーション付きのC型ドアをはじめ、LOGOS独自開発の回転式ジッパー、電源コード取り込み口、雨や冷気の侵入を防ぐマッドスカートの全面装備など、快適性を高める機能を多数搭載しています。インナーテント入口付近にはポータブルクーラー用差し込み口を搭載しているので、別売りの「エレキャン・エアコン-BF」を設置すると、冷気を効率よくテント内へ送り込み、暑い季節でも涼しく快適に過ごせます。

設営・撤収は、SUPPORT BELT SYSTEM採用により、スムーズになりました。設営時間は約30分で、設営時はベルトをゆるめた状態でフレームをリングピンに差し込むことができ、撤収時も余分な力が不要で簡単です。また、持ち運びに便利な収納バッグも付属しています。

さらに、テント前面に、別売りの「neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ST-BC（ドゥーブルXL用）」を取り付けることで、プライベート空間を拡張でき、広々快適な3ルームが実現します。素材には、「紫外線」「強い日差し」「害虫」=デビルを防ぐ高機能メッシュ「デビルブロック ST」を使用しているので、キャンプにおける大敵を防ぎながらも、テント内には心地よい風が入ります。

大型窓とオーニングにより通気性と快適性を高めた大型2ルームテント「Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル XL-BG」を、ファミリーキャンプからグループキャンプまで幅広いシーンでぜひご活用ください。

・製品概要大型窓ロールアップ式オーニング

本アイテムは、大型窓とロールアップ式オーニングの採用により、開放感抜群で暑い季節でも家族6人が快適に過ごせる2ルームテント。寝室の側面に設けた２つの大型窓は、風の通り道を確保し、テント内のムレや熱気を軽減。両サイドのロールアップ式オーニングは、外の景色を楽しみながら風を取り込んだり、日差しを遮ったりと、シーンに応じて使い分けられます。

テント前面には、フレームをクロス状に組み込んだLOGOS独自の特許システム「PANEL SYSTEM」搭載したことで、テント全体の強度が向上。付属の2本のキャノピーポールで支えるだけでタープとして活用でき、より開放的な空間を楽しめる。クロス状に組み込んだフレームはXの中心を起点に湾曲しており、雨水がたまりにくい構造で、業界初となるクロス部分へのランタン吊り下げが可能。さらに、標準装備の車体連結用ジョイント使用で、テントと車を簡単にリンクでき、雨天時でも濡れることなく、車とテント間を移動できる。

生地には、米国の難燃基準「CPAI-84」をクリアした燃えにくい加工を施しており、万が一火の粉が付着しても燃え広がる心配なく鎮火できる。シートには、急な天候の変化にも安心の防水・撥水加工と、紫外線を約90％以上カットするUV-CUT加工を施している。

(左上)C型ドア (中央)電気コードジップ (右上)マッドスカート (左下)回転式ジッパー (右下)ポータブルクーラー用差し込み口

空気の循環を促すベンチレーション付きのC型ドア、電源コード取り込み口、雨や冷気の侵入を防ぐマッドスカートの全面装備、LOGOS独自開発の回転式ジッパー、など、快適性を高める機能を多数搭載。インナーテント入口付近にはポータブルクーラー用差し込み口搭載で、別売り「エレキャン・エアコン-BF」を使用すれば、暑い季節でも涼しく快適に過ごせる。

SUPPORT BELT SYSTEM

設営・撤収は、SUPPORT BELT SYSTEM採用により、スムーズに。設営時間は約30分で、設営時はベルトをゆるめた状態でフレームをリングピンに差し込むことができ、撤収時も余分な力が不要で簡単。また、ジッパーが大きく開いて出し入れ簡単な収納バッグも付属しているので、持ち運びに便利。

テント前面に、別売りの「neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ST-BC（ドゥーブルXL用）」を取り付けることで、プライベート空間を拡張でき、広々快適な3ルームが実現可能。素材には、「紫外線」「強い日差し」「害虫」=デビルを防ぐ高機能メッシュ「デビルブロック ST」を使用しており、キャンプにおける大敵を防ぎながらも、テント内には心地よい風が入る。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1089_1_066f823b856b92950d09755258d5ba9f.jpg?v=202606111151 ]

【 関連製品 】

・（野電）エレキャン・エアコン-BF

https://www.logos.ne.jp/products/info/11658

・neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ST-BC（ドゥーブルXL用）

https://www.logos.ne.jp/products/info/10513

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年5月28日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 27モデル 】https://www.logos.ne.jp/news/1638

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=890

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル XL-BG 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11828

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

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