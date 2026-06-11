【グランドニッコー東京 台場】「Chillout with MAISON MUMM」ほか夏季限定プラン2026年6月25日（木）より販売開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、2026年7月11日（土）～ 8月31日（月）の期間で営業する、テラスプール「グランブルー」に関する各種プランのご予約を6月25日（木）より開始いたします。昨年ご好評をいただいた、「Chillout with MAISON MUMM」を本年も開催。さらに、人気のナイトタイム入場付き宿泊プランや、レストラン＆プールプランなどの限定プランをご用意しました。

テラスプール「グランブルー」ナイトプールイメージ

都会の喧騒を離れて開放的な空間で東京の絶景を一望できるテラスプール「グランブルー」の営業を7月11日（土）より開始いたします。

本年もフランスを代表するシャンパーニュメゾン「MAISON MUMM」とコラボレーションした「Chillout with MAISON MUMM」を開催。新たな世界観とデザインを纏い、ブランドのアイコンとして再登場した「マム コルドン ルージュ」フルボトル1本に加え、特別オードブルと全24種類のドリンクをフリーフローにてご提供します。プールサイドの専用カバナで、シャンパーニュとともに優雅な時間をお過ごしいただけるラグジュアリーな夏体験をお届けします。

その他、ナイトタイム入場付き宿泊プランをはじめ、ピーチアフタヌーンティーや、人気のメロンデザートブッフェ付きプリフィックスランチ、北海道の恵みを味わうブッフェなど、夏限定のレストラン＆プールプランを多彩に展開します。ご友人同士でのお出かけや女子会、ご褒美ステイなど、シーンに合わせてお楽しみください。

【テラスプール「グランブルー」概要】

・販売開始 ：2026年6月25日（木）

・営業期間 ：2026年7月11日（土）～ 8月31日（月）

・営業時間 ：デイタイム 10：00～16：00（最終入場15：00）

ナイトタイム 17：00～21：00（最終入場20：00）

・場所 ：グランドニッコー東京 台場 アトリウム棟 4階

＜一般/デイタイム＞

平日 ：大人\8,000 お子様（3歳から小学生まで）\4,000

土・日・祝日：大人\12,000 お子様\6,000

＜一般/ナイトタイム＞

平日 ：大人\6,000

土・日・祝日：大人\9,000

＜宿泊者優待/デイタイム＞

全日 ：大人\5,000 お子様（3歳から小学生まで）\3,000

＜宿泊者優待/ナイトタイム＞

全日 ：大人\3,000

※その他、フィットネス会員向け料金をご用意しています。

【テラスプール「グランブルー」に関するお問い合わせ】

7月11日（土）～8月31日（月）03-5500-6750（グランブルーフロント）

※7月10日（金）まではフィットネスクラブ 「Le CLUB」フロントにて承ります。

【「Chillout with MAISON MUMM」概要】

＜カバナエリア/デイタイム・ナイトタイム大人料金共通/大人2名まで＞

平日 ：大人\16,000 お子様（3歳から小学生まで）\4,000

土・日・祝日：大人\20,000 お子様\6,000

大人3名以上でご利用いただく場合、デイタイム・ナイトタイム問わず

お一人様追加につき以下の料金を頂戴します。

平日 ：大人\10,000

土・日・祝日：大人\14,000

＜セット内容＞

・「マム コルドン ルージュ」フルボトル1本

・ドリンク（フリーフロー/2時間制）：ビール・赤ワイン・白ワイン・ウィスキー・カクテル12種

ノンアルコールカクテル4種・ソフトドリンク4種

・フード：オードブルボックス1個

＜プラン詳細／ご予約＞

詳細を見る :https://www.tablecheck.com/ja/tokyo-grand-nikko-terracepool-grandblue/reserve/experiences?menu_lists=cabana

※ご予約は6月25日（木）10:00～開始となります。

＜注意事項＞

・プールおよび「Chillout with MAISON MUMM」は完全予約制・完全入れ替え制となります。

・「Chillout with MAISON MUMM」の席はプール営業時間内までご利用いただけます。

・ナイトタイムは16歳以上のお客様に限らせていただきます。

・カバナエリアは2名以上、最大定員4名となります。

・7月13日（月）～17日（金）、7月21日（火）～24日（金）はデイタイム10:00～18:00のみの営業となります。

・悪天候などやむをえない事情によりプールの営業を休止する場合がございます。

・料金には消費税・サービス料が含まれております。

【テラスプール ナイトタイム入場付き宿泊プラン概要】

ナイトタイム入場が付いた限定の宿泊プランです。

マジックアワーから夜景へと移ろいゆく景色とともにお楽しみください。

・客室：エグゼクティブフロア／

プレミアフロア／レギュラーフロア

・特典：「グランブルー」ナイトタイム入場

ドリンクサービス（1名様につき1杯）

※プレミアフロア・レギュラーフロアは朝食付き

もしくはお部屋のみからお選びいただけます。

・料金：1名様 \21,900～

（2名様1室／消費税・サービス料、宿泊税込）

・お問い合わせ：03-5500-4500（宿泊予約）

＜プラン詳細／ご予約＞

詳細を見る :https://book.okura.com/booking/result?code=0190a022-1e04-7acc-9f89-dbbe8a11e31a&hotel_plan_codes=18419383,18778242,12007973

※ご予約は6月25日（木）10:00～開始となります。

【レストラン＆プールプラン概要】

＜デイプールプラン＞

◆The Grill on 30th 「シーズナルディナー"5Dishes Course"」＆デイプール

旬の食材を取り入れた人気コース「シーズナルディナー"5Dishes Course"」とデイタイムの入場がセットになったプランです。

・料金：\18,000

・レストランご案内時間：17：30

※7月24日（金）は除外日となります

◆GARDEN DINING「北海道フェア（ディナーブッフェ）」＆デイプール

「釧路名物 勝手丼」などの新鮮な海鮮メニューや、「スープカレー」「チーズフォンデュ」など、北海道グルメを満喫できるブッフェと、デイタイムの入場がセットになったプランです。

・料金：\13,000

・レストランご案内時間：17：30

※金・土・日・祝日のみ

＜ナイトプールプラン＞

◆GARDEN DINING「北海道フェア（ランチブッフェ）」＆ナイトプール

・料金：平日\9,000

土・日・祝日：\10,000

・レストランご案内時間：13：30

※金・土・日・祝日のみ

※8月2日（日）は除外日となります

◆The Lobby Cafe「ピーチアフタヌーンティー」＆ナイトプール

桃の芳醇な香りとみずみずしい果実感を楽しむアフタヌーンティーとナイトタイムの入場がセットになったプランです。

・料金：平日\9,000

土・日・祝日：\10,000

・レストランご案内時間：14：00

◆The Grill on 30th「プリフィックスランチ」＆ナイトプール

メロン4種食べ比べを含むデザートブッフェ付きプリフィックスランチとナイトタイムの入場がセットになったプランです。

・料金：平日\9,000

土・日・祝日：\10,000

・レストランご案内時間：13：30

＜プラン詳細／ご予約＞

詳細を見る :https://www.tablecheck.com/ja/tokyo-grand-nikko-terracepool-grandblue/reserve/experiences?menu_lists=restaurant

※ご予約は6月25日（木）10:00～開始となります。

※料金には消費税・サービス料が含まれております。

【MAISON MUMMについて】

1827年、ドイツの由緒あるワイン商マム一族によって、シャンパーニュ地方の中心ランスで創業された名門『メゾン マム』。創業以来、「Only the Best ～最高のシャンパーニュだけを～」という理念を掲げ、現在も大切に受け継いでいます。

フランスの最高勲章レジオン・ドヌールをモチーフに造られ、赤いリボンが象徴的なメゾン マムのシャンパーニュボトルは、1904年、フランス人極地探検家シャルコーが南極到達の成功を祝して杯を上げたことで、人々の勇気と成功のシンボルとなり、瞬く間に有名になりました。

その後もモータースポーツやサッカーチームのオフィシャルスポンサーを務めるなど、様々な祝福のシーンを輝かせるシャンパーニュとして、世界中の人々に愛されています。

『メゾン マム』公式HP：http://www.mumm.com/ja-jp

『メゾン マム』公式SNS：・X @Mumm_jpn：https://x.com/mumm_jpn

・LINE： https://line.me/R/ti/p/%40cfz1527u

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/