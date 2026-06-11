【トムとジェリー】体験型POP UP SHOP「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」限定商品を7月10日（金）より発売！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、トムとジェリーの体験型POP UP SHOP「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」にて限定商品を7月10日（金）より発売いたします。

今回発売する限定商品は、トムとジェリーの日常使いしやすいアイテム3種類が登場！POP UP SHOPでしか手に入らない、ファン必携のアイテムとなっています。

《ヴィレッジヴァンガード限定商品》

トムジェリボウリング トレーディングマルチクリップ 全8種：BOX 5,280円（税込）／単品 660円（税込）

トムとジェリーたちのさまざまな表情が楽しめる、トレーディング仕様のマルチクリップが登場！

小物やメモに付けたりなど、日常をトムとジェリー仕様に！

本体サイズ：約 幅100×高さ40（mm） ※全8種のうち1種が入っています。※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。トムジェリボウリング カラビナ付きPVCポーチ 全3種：各1,320円（税込）

ボウリングを楽しむトムとジェリーたちをデザインしました。

ティッシュやおやつなどの小物が入る便利なポーチです。毎日のお出かけのおともに、ぜひいろんなところへ連れて行ってください♪

本体サイズ：約 幅180×高さ175×マチ28（mm）トムジェリ ぴょこっとトートバッグ レッド/ブルー ： 各 3,080円（税込）

にぎやかなトムとジェリーと、愛らしいジェリーとタフィーの姿をデザインしたトートバッグ。

A4サイズやペットボトルもすっぽり入る便利なサイズでご用意いたしました。

お仕事にも、お出かけにも使えます♪

本体サイズ：約 幅340×高さ400×マチ90（mm）

その他、可愛い限定アイテムを多数ご用意しております！

※在庫状況は店舗によって異なります。予めご了承ください。

《開催情報》

体験型POP UP SHOP「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」

【千葉県】

ららぽーとTOKYO-BAY

2026年7月10日(金)～7月20日(月・祝)

【石川県】

イオンモール白山

2026年7月25日(土)～8月2日(日)

※営業時間は施設HP掲載営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

体験型POP UP SHOP「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」詳細はこちら :https://www.village-v.co.jp/popup/000324/

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

《各種URL》

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press(https://vvstore.jp/)

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■ヴィレッジヴァンガード公式X

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■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

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