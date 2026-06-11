TOASU、2026年7月1日より「学研ビジネスブレインズ」へ社名変更

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田 晃）は、2026年7月1日、社名を「学研ビジネスブレインズ」（英文表記：Gakken Business Brains Co., Ltd.／通称：学研BB）へ変更いたします。

本変更は、5月27日に発表した新サービスブランド「学研ビジネス」の立ち上げに伴うものです。同ブランドは、まずは当社のソリューションを中核として展開を開始いたします。新社名のもと、当社はお客様の現場で直接課題解決を具現化する「伴走パートナー」としての役割を一層強化してまいります。

■社名変更の背景

企業が直面する経営課題が複雑化する中、現在の延長線上で目の前の課題に対処するだけでは、持続的な成長を描くことが困難になっています。過去や現状を起点とするのではなく、未来の「ありたい姿」から逆算して企業と個人の変革を支えるため、当社は5月27日、法人・ビジネスパーソン向け領域における新サービスブランド「学研ビジネス」の立ち上げを発表いたしました。

▼詳細は以下プレスリリースをご参照ください。

https://amc.gakken.jp/c0/74580692331157369/0/000d8400000

今回の社名変更は、この新ブランドが掲げるお客様の「前へ進む意志」に伴走するという約束を現場で具現化し、目標実現に向けて最後まで伴走する「課題解決パートナー」としてのスタンスと存在意義をより明確に社会へ示すための第一歩です。

■当社の変わらない軸：課題解決パートナー

社名が変わるだけでなく、ブランドの提供価値も拡大しますが、当社の中心軸が「お客様の人材課題・組織課題の解決」にあることは不変です。

私たちはこれまで同様、定型的なプログラムを提供するだけのベンダーではなく、お客様が実現したい目標へ向けて最後まで伴走するパートナーであり続けます。

「学研ビジネス」が展開するソリューションの企画・開発から実際のサービス提供までを一気通貫で担い、皆様の戦略を支える知恵となり、現場を動かす推進力となって、人材と組織の変革を直接ご支援いたします。

■新社名に込めた想い

事業領域を示す「ビジネス（Business）」に続く「ブレインズ（Brains）」という言葉には、単なる知能や頭脳という意味以上の想いを込めています。

お客様の「何をしたいか」「何をすべきか」という意志を原動力とし、一緒になって知恵を絞り、課題解決に貢献する。そんな「お客様の目標を実現まで伴走するパートナー」として、これまで以上に皆様から信頼され、ご相談いただける存在となるべく尽力してまいります。

■新会社概要

・新社名：株式会社学研ビジネスブレインズ（英文表記：Gakken Business Brains Co., Ltd.）

・通称：学研BB

・変更日：2026年7月1日

・所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・代表取締役社長：宮田 晃

・事業内容：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

コンテンツ開発事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

※2026年7月1日の社名変更に合わせて、コーポレートサイトは新URLへリニューアル予定です。

旧URLへアクセスした場合は、新URLへ自動的にリダイレクトされます。

※社名およびコーポレートサイトURL以外の、所在地、代表者、事業内容、ご連絡先等に変更はございません。現在ご契約中のお客様へのサービス提供につきましても影響はございませんので、ご安心ください。

■株式会社TOASUについて

株式会社TOASUは、学研ホールディングスのグループ会社として、教育分野における社会人領域の中核を担う企業です。従業員一人ひとりの成長を組織の力へと変えるため、個別の研修から組織全体の戦略コンサルティングまで、あらゆる階層の人材課題に対応する総合的なソリューションを提供しています。

・代表取締役社長 ：宮田晃

・法人設立年月日 ：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金 ：20,000,000円

・所在住所 ：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号 ：03-6431-1411（代表）

・コーポレートサイト：https://toasu-gakken.co.jp/

・事業内容 ：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

コンテンツ開発事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。