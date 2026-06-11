【開催レポート】フランス産チーズのアートな体験型イベント『Artful Cheese Discovery ~アートでひも解く、チーズの新たな魅力~』

Cniel(フランス全国酪農経済センター)

CNIEL（フランス全国酪農経済センター）は、欧州連合 (EU)の支援を受け、6月6日（土）と7日（日）の2日間、アートの視点で楽しむフランス産チーズの体験型イベント「Artful Cheese Discovery ~アートでひも解く、チーズの新たな魅力~」を開催し、大盛況にて終了いたしました。

【イマーシブ体験！フランス産チーズの体験型無料テイスティング】

本イベントの中でも特に盛況だった試食エリアでは、来場者がまるで絵画のような作品の中に手を伸ばして、カマンベール、マンステール、コンテなど様々な種類のフランス産チーズの体験型テイスティングをお楽しみいただきました。実際にテイスティングを体験した来場者からは、「自分が絵の中に入った気分で、フランスチーズを楽しみながら味わうことができた」、「初めて食べたウォッシュタイプのチーズを自分でも購入してみたい」などの声をいただき、フランス産チーズの新たな魅力を知っていただく機会となりました。

【まるでチーズの美術館！体験型のチーズ展示】

展示エリアでは、特徴豊かなフランスチーズをアートの切り口で15種類展示いたしました。トロッととろけたエポワスを額縁越しに鑑賞したり、ダイナミックなエメンタール・フランセを彫刻像のように色々な角度から観察したり、きのこの香りを彷彿とさせるブルー・ドーヴェルニュを香水瓶風容器から嗅いでみたり、様々な体験型の展示を実施いたしました。来場者からは「額縁越しで見るフランスチーズはとても美しく、沢山写真を撮って楽しんだ」、「彫刻風展示で365度からチーズの断面を見ることができて面白かった」などのコメントをいただきました。

【フランスチーズとドリンクのペアリングセミナー】

フランスチーズとワイン・コーヒーのペアリングセミナーを実施いたしました。講師にはチーズプロフェッショナル協会 幹事の新井久美子氏、佐野嘉彦氏と元大手コーヒーチェーンコーヒーアンバサダーを務めたバリスタの望月芳美氏を迎え、フランスチーズとドリンクとのペアリングのポイントをご講演いただきました。セミナーの参加者からは「ワインとペアリングすることで、フランスチーズ単体で食べるのとはまた違う美味しさを感じることができた」、「ペアリングのコツでコーヒーとチーズがこんなに楽しめるなんて目から鱗でした」などの感想があがり、フランスチーズとペアリングの新たな可能性を体験いただける機会となりました。

【オリジナル“チーズボックス”制作ワークショップ】

チーズプロフェッショナルの天花寺歩美氏による、オリジナル“チーズボックス”制作を実施しました。コンテ、カマンベール、フルムダンベールをチーズ専用のナイフで自分好みのサイズにカットしたり、ナッツや羊羹などの副食材と合わせたり、参加者それぞれのチーズボックス制作を体験していただきました。参加者からは、「ハンドリナーを使って、フルムダンベールの美しい断面を作ることができて楽しかった」、「チーズと食材の組み合わせの可能性を知ることができた」などのコメントがあがりました。

「Artful Cheese Discovery ~アートでひも解く、チーズの新たな魅力~」開催概要

日時：6月6日（土）、7日（日）11時～18時

会場：reload / ADRIFT

住所：reload:東京都世田谷区北沢3-19-20

ADRIFT: 東京都世田谷区北沢3-9-23

入場料：無料

コンテンツ：

― 体験型無料チーズテイスティング

― フランスチーズをアートに学ぶ体験型展示

― チーズとドリンクのペアリングセミナー

― オリジナル”チーズボックス”制作ワークショップ

― チーズ診断

【CNIEL について】

CNIEL (フランス全国酪農経済センター) は、フランス国内の酪農家、酪農協同組合、製造業者、および流通関係者からなる非営利団体であり、国内外で以下の活動を行っています。

1. 酪農業界の経済動向、および乳製品が健康に与える影響に関するリサーチ

2. チーズを中心としたフランス乳業製品の良質なイメージの促進と消費拡大のための広報活動

3. 国際規格ISO26 000「社会的責任」の創設原則を尊重した社会活動「フランス・テール・ド・レ」