【明海グループ】徳州会体操クラブとオフィシャルホスピタリティパートナー契約を締結

明海グループ株式会社

明海グループ株式会社（以下「明海グループ」）は、2026年6月1日より、徳洲会体操クラブとオフィシャルホスピタリティパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

明海グループでは、グループホテル・レストラン・ゴルフ場・サウナ施設の提供を通じて徳洲会体操クラブ所属選手（以下「所属選手」）の活動を支えるとともに、同クラブの選手育成および競技活動の推進に協力してまいります。

徳洲会体操クラブについて

1998年4月1日、アトランタ五輪後に日本体操協会会長に就任した徳田虎雄・徳洲会前理事長が、体操ニッポンの復活と一流の人材育成をめざし、『徳洲会体操クラブ』を創部。 2013年1月1日から3代目監督に米田功氏が就任。2021年の東京オリンピックには北園丈流選手と亀山耕平選手の2名を輩出している。2024年のパリオリンピックでは杉野正尭選手と岡慎之助選手の2名を輩出し、2大会ぶりの団体金メダルを獲得。岡選手は個人総合、種目別鉄棒でも金メダルを獲得、種目別平行棒では銅メダルを獲得した。現在、徳洲会体操クラブは2022年から2025年の全日本体操団体選手権で四連覇をしており、日本一の体操クラブとして日本体操界を牽引している。

明海グループ ホテル＆リゾート部門施設一覧

明海グループ「ホテル＆リゾート部門」は、北海道から沖縄まで個性あふれる施設を展開しています。それぞれの土地で気候・風土に即したファシリティーと、きめ細やかなおもてなしで、訪れる人々に快適で自由な空間を提供し続けています。

サフィールホテル稚内(https://surfeel-wakkanai.com/)

（北海道・稚内市）

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ(http://www.niseko-northern.com/)

（北海道・ニセコ町）

ザ・ウィンザーホテル洞爺(https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/)

（北海道・洞爺湖町）

シーサイドホテル舞子ビラ神戸(https://www.maikovilla.co.jp/)

（兵庫県・神戸市）

ラグナガーデンホテル(http://www.laguna-garden.jp/)

（沖縄県・宜野湾市）

さふぃスパ舞子(https://safi-spa.com/maiko/)

（兵庫県・神戸市）

さふぃスパ沖縄(https://safi-spa.com/okinawa/)

（沖縄県・宜野湾市）

稚内カントリークラブ(https://wakkanai-cc.com/)

（北海道・稚内市）

早来カントリー倶楽部(https://www.hayakitacc.com/)

（北海道・安平町）

ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ(https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/wgot/)

（北海道・洞爺湖町）

徳洲会体操クラブ×明海グループ 動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xgdKN_b8uz0 ]