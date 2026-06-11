【明海グループ】徳州会体操クラブとオフィシャルホスピタリティパートナー契約を締結
明海グループ株式会社
サフィールホテル稚内(https://surfeel-wakkanai.com/)
ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ(http://www.niseko-northern.com/)
ザ・ウィンザーホテル洞爺(https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/)
シーサイドホテル舞子ビラ神戸(https://www.maikovilla.co.jp/)
ラグナガーデンホテル(http://www.laguna-garden.jp/)
さふぃスパ舞子(https://safi-spa.com/maiko/)
さふぃスパ沖縄(https://safi-spa.com/okinawa/)
稚内カントリークラブ(https://wakkanai-cc.com/)
早来カントリー倶楽部(https://www.hayakitacc.com/)
ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ(https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/wgot/)
明海グループ株式会社（以下「明海グループ」）は、2026年6月1日より、徳洲会体操クラブとオフィシャルホスピタリティパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
明海グループでは、グループホテル・レストラン・ゴルフ場・サウナ施設の提供を通じて徳洲会体操クラブ所属選手（以下「所属選手」）の活動を支えるとともに、同クラブの選手育成および競技活動の推進に協力してまいります。
徳洲会体操クラブについて
1998年4月1日、アトランタ五輪後に日本体操協会会長に就任した徳田虎雄・徳洲会前理事長が、体操ニッポンの復活と一流の人材育成をめざし、『徳洲会体操クラブ』を創部。 2013年1月1日から3代目監督に米田功氏が就任。2021年の東京オリンピックには北園丈流選手と亀山耕平選手の2名を輩出している。2024年のパリオリンピックでは杉野正尭選手と岡慎之助選手の2名を輩出し、2大会ぶりの団体金メダルを獲得。岡選手は個人総合、種目別鉄棒でも金メダルを獲得、種目別平行棒では銅メダルを獲得した。現在、徳洲会体操クラブは2022年から2025年の全日本体操団体選手権で四連覇をしており、日本一の体操クラブとして日本体操界を牽引している。
明海グループ ホテル＆リゾート部門施設一覧
明海グループ「ホテル＆リゾート部門」は、北海道から沖縄まで個性あふれる施設を展開しています。それぞれの土地で気候・風土に即したファシリティーと、きめ細やかなおもてなしで、訪れる人々に快適で自由な空間を提供し続けています。
サフィールホテル稚内(https://surfeel-wakkanai.com/)
（北海道・稚内市）
ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ(http://www.niseko-northern.com/)
（北海道・ニセコ町）
ザ・ウィンザーホテル洞爺(https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/)
（北海道・洞爺湖町）
シーサイドホテル舞子ビラ神戸(https://www.maikovilla.co.jp/)
（兵庫県・神戸市）
ラグナガーデンホテル(http://www.laguna-garden.jp/)
（沖縄県・宜野湾市）
さふぃスパ舞子(https://safi-spa.com/maiko/)
（兵庫県・神戸市）
さふぃスパ沖縄(https://safi-spa.com/okinawa/)
（沖縄県・宜野湾市）
稚内カントリークラブ(https://wakkanai-cc.com/)
（北海道・稚内市）
早来カントリー倶楽部(https://www.hayakitacc.com/)
（北海道・安平町）
ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ(https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/wgot/)
（北海道・洞爺湖町）