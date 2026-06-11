Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ソフトウェア　　　　　『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』ゴシックな世界観を楽しめる体験版が本日配信開始！

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役：陳 云云）は、オランダの Little Chicken Game Company が開発する超常系ライフ・シミュレーション『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』（対応機種：Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)）につきまして、本日2026年6月11日（木）より、ニンテンドーeショップにて『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ- 体験版』の配信、およびプレオーダーの受付を開始しました。

▼『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 Nintendo Store

・Nintendo Switch 2 Edition

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000127767(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000127767)

・Nintendo Switch

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000123376(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000123376)

▼『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 ゲームプレイトレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pp0M1W9StX8 ]

▼『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 公式サイト

https://www.cloudedleopardent.com/game/moonlightpeaks/jp/(https://www.cloudedleopardent.com/game/moonlightpeaks/jp/)

■『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ- 体験版』（Nintendo Switch）

本体験版では、キャラクター作成やミニゲーム、魅力的な住民たちとの交流などを体験できるほか、製品版で待ち受けている穏やかなヴァンパイアライフの一端をより深く垣間見ることができます。

また、先日発表したおぐち氏やT-TRACK氏をはじめとする日本の絵師さんによる描き下ろしデザインに切り替えることができる「J-Anime スタイル」でプレイいただけます。

※『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ- 体験版』はNintendo Switch版のみの配信となります。

（Nintendo Switch 2でもプレイいただけます）

※製品版へセーブデータを引き継ぐことはできません。

■プレオーダー受付中！お得なローンチ割引15％オフは期間限定！

ニンテンドーeショップではプレオーダーを受付中です。

また、発売を記念し、2026年7月15日23:59（現地時間）までの期間中は、「ダウンロード通常版」、「Nintendo Switch 2 Edition ダウンロード版」および「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」を15%オフの特別価格でご購入いただけます。このチャンスをお見逃しなく！

■「ムーンライト・ピークス」について

『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』は、狼男や魔女、人魚など、さまざまな超常の住民が暮らす不思議な街を舞台にした、心あたたまる超常系ライフ・シミュレーションです。

あなたは懐疑的な父に「アンデッドでも思いやりに満ちた人生が送れる」ことを示すために旅立ちます。

街に住む夜の住民たちと友情を育み、運命の恋に落ちることだってあるかもしれません。

家族が残した“幽霊屋敷”のようなコテージを、自分好みのゴシックスタイルにカスタマイズしながら、永遠の命を存分に活用して秘められた能力を解放し、ポーション作りを極め、魔法のレパートリーを増やしていきましょう。

すべてはより豊かな収穫のために。

さらに、ムーンライト・ピークスに暮らす7つの家系の謎を解き明かし、この不気味で魅力的な街に光を取り戻しましょう。

ただし、太陽が昇る前には必ず棺桶に戻ることをお忘れなく。

■『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134769/table/30_1_39ecd6fa2f829ad17e886802a9fae588.jpg?v=202606111151 ]

※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。