ビクターエンタテインメントが「第19回 ライセンシング ジャパン」に出展

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野 朗）は、2026年6月17日 (水) ～ 19日 (金) に東京ビッグサイトで開催されるライセンス業界日本最大の専門展「ライセンシング ジャパン」に出展することをお知らせいたします。

ビクターエンタテインメント株式会社は2027年に創業100周年を迎えるレコード会社です。音楽事業に加え、近年は自社のIPでもあるビクターの看板犬「ニッパー」を用いたグッズの企画・製造・販売に注力しており、ポップアップショップも各地で開催中です。

さらに、かつてビクター童謡のジャケットを彩った人気イラスト「パルちゃんとそのなかまたち」が今回新たなIPとして登場します。昭和の時代、雑誌をめくると目に飛び込んできたかわいいイラストたち。その時代をリードしたイラストレーター、あべまりあさんがビクター童謡シリーズのために描き下ろしたキャラクターが令和の時代によみがえります。

今回の「ライセンシング ジャパン」では、「ニッパー」と「パルちゃんとそのなかまたち」の魅力をお伝えするリーフレットの配布やニッパーグッズの展示を行います。

皆さまのご来場をお待ちしています。

【開催概要】

展示会名：第19回 ライセンシングジャパン（「コンテンツ東京 2026」内）

コンテンツ東京構成展：第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／

第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／

第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO ／

第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

同時開催展：第6回 XR・メタバース総合展【夏】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

公式HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html

【ニッパー関連URL】

NIPPER OFFICIAL HP：https://nipper-official.jp/

Nipper Official Store：https://victor-store.jp/nipper/

Instagram : https://www.instagram.com/nipperstory/

X: https://x.com/nipperstory

＜ビクターマークの由来 ～ニッパーについて～＞

ビクターマークの原画は、1889年にイギリスの画家フランシス・バラウドによって画かれました。フランシスの兄マーク・H・バラウドは「ニッパー」と呼ぶ非常に賢いフォックス・テリアをかわいがっていましたが、彼が世を去ったため、彼の息子とともにニッパーをひきとりフランシスが育てました。たまたま家にあった蓄音器で、かつて吹き込まれていた兄の声を聞かせたところ、ニッパーはラッパの前でけげんそうに耳を傾けて、なつかしい主人の声に聞き入っているようでした。そのニッパーの姿に心を打たれたフランシスは早速筆をとって一枚の絵を描き上げました。その時の蓄音器は録音・再生ができるシリンダー式でしたが、その後円盤式に画き変えられました。そして、「His Master's Voice」とタイトルをつけたのです。

亡き主人の声を懐かしそうに聞いているニッパーの可憐な姿は、円盤式蓄音器の発明者ベルリナーを感動させ、彼はこの名画をそのまま商標として1900年に登録しました。それ以来この由緒あるマークは最高の技術と品質の象徴としてみなさまから深く信頼され、愛されています。