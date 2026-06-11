【NHKカルチャー】お子様にもおすすめ！昆虫ハンター・牧田習さんがNHKカルチャー青山教室に登場！世界中を旅して出会った昆虫たちを写真や牧田さんが採集した標本を見ながら紹介します。

株式会社エヌエイチケイ文化センター昆虫ハンター、昆虫博士 牧田習さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330581.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330585.html

NHK Eテレ『やさいの時間 里山菜園 有機のチカラ』など、さまざまなテレビ番組に出演し、幅広い世代から親しまれている牧田習さん。

昆虫ハンターとして執筆した著書も、大人から子供まで楽しめると好評を博しています。

そんな牧田さんがNHKカルチャー青山教室に登場。昆虫を追い求めて世界中を旅した体験を語ります。

熱帯のジャングルから雪国まで、数々のフィールドで昆虫との出会い。その中には、出会えた感動のあまり震えが止まらないほど嬉しかった種類や、牧田さんの人生を大きく変えてくれたような種類もいました。

2025年はニュージーランド、韓国、タイ、ラオスに、2026年もインドを訪れて世界のフィールドの最前線で昆虫を追い続けています。

当日は、これまでの経験を踏まえて、写真や実際に牧田さんが採集した実物の昆虫標本を見ながら、世界中の魅力的な虫たちについてたっぷりお話します。

牧田さんと一緒に、奥深く魅力的な昆虫たちの世界をのぞいてみませんか？

■事前質問募集中！締切：6/13

https://forms.gle/rGcJbWh3Ubfin9nKA

この星を旅して出会った昆虫たち

講師：昆虫ハンター、昆虫博士 牧田習

開催形式：教室受講・オンライン

開催日時： 2026年6月20日(土) 10:30～12:00

受講料：教室受講 会員 5,720円（税込）

一般（入会不要） 6,864円（税込）

中学生以下（入会不要） 4,576円（税込）

オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL：

教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330581.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330585.html