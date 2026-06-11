「DX・AI時代に求められるプロジェクトマネジメントの価値とキャリアの可能性」を学習院大学生に向けて発信日本プロジェクトソリューションズ株式会社 代表取締役社長 伊藤大輔が特別講義に登壇

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔、以下「当社」）は、2026年6月9日（火）、学習院大学 経済学部のキャリアデザインに関する講義において、当社代表取締役社長の伊藤大輔が特別講義に登壇したことをお知らせいたします。

本活動は、当社がCSR活動(https://www.japan-project-solutions.com/csr)の一環として取り組む、プロジェクトマネジメントの社会的価値を伝える活動の一つです。これから社会に羽ばたく学生の皆さまに向けて、コンサルティング業界におけるプロジェクトマネジャー・PMOの役割や、伊藤自身のキャリアの変遷、仕事を通じて得た学びやターニングポイントを共有します。

近年、企業ではDX推進、AI活用、業務改善、経営改革など、部門や組織を横断して進める変革型プロジェクトが増加しています。こうした取り組みを実行に移し、成果につなげるためには、構想や戦略だけでなく、関係者を巻き込み、計画を具体化し、プロジェクトを前に進めるプロジェクトマネジメントの力が不可欠です。

そのような背景から、コンサルティング業界の中でも、プロジェクトマネジメントやPMOは、企業変革を支える専門領域として注目が高まっています。今回の講義では、コンサルティング業界に関心を持つ学生に対し、PMOやプロジェクトマネジャーというキャリアの入口、専門性の磨き方、そして仕事としてのやりがいを現場の熱量を込めて学生のみなさんにお伝えしました。

講義は、伊藤による講演、担当教授との対談、学生との質疑応答で構成されています。約230名の学生に対し、プロジェクトマネジメントとは何か、なぜ社会において重要なのか、そして当社が長年にわたりプロジェクトマネジメントの専門会社として事業を展開してきた理由を、実務経験に基づいて紹介しました。

当社は、単なる採用活動(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)にとどまらず、学生の皆さまが自らのキャリアを考えるきっかけを提供し、社会で求められる専門性や働き方について理解を深める機会を創出してまいります。

◼️実施概要

講義名：

学習院大学 経済学部 キャリアデザイン関連講義



日時：

2026年6月9日（火）



会場：

学習院大学 中央教育研究棟



登壇者：

日本プロジェクトソリューションズ株式会社 代表取締役社長 伊藤大輔



対象：

学習院大学の学生 約230名



内容：

・プロジェクトマネジメントとは何か

・プロジェクトマネジャー・PMOの仕事内容

・コンサルティング業界におけるプロジェクトマネジメントの重要性

・DX、AI、業務改善、経営改革におけるPM/PMOの役割

・伊藤大輔のキャリアの変遷とターニングポイント

・担当教授との対談、学生との質疑応答

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社 代表取締役社長 伊藤大輔 コメント

プロジェクトマネジメントは、特別な業界だけで必要とされるスキルではありません。新しいサービスを立ち上げるとき、組織を変えるとき、AIやDXを現場に実装するとき、そこには必ず「人を動かし、物事を前に進める力」が求められます。

今回の講義では、これから社会に出る学生の皆さんに、プロジェクトマネジメントという仕事の面白さや、PMO・プロジェクトマネジャーというキャリアの可能性をお伝えしました。私自身のキャリアの変遷や失敗、学びも含めて共有したことで、学生の皆さんが将来を考える一つのきっかけになれば幸いです。

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、資格取得支援(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)、PMO支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-csl7)、実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)などを通じ、企業や組織の実行力向上を支援しています。理論だけでなく、現場で成果につながる実践知の提供を通じて、プロジェクトの成功と組織の成長に貢献しています。

◼️ 会社概要

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、2013年2月設立の、プロジェクトマネジメントに特化した専門会社です。東京都中央区に本社を置き、PM・PMO実行支援、プロジェクトマネジメント教育研修、資格取得支援、出版・教材開発などを通じて、社会の課題解決と価値創造に貢献しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.jpsol.co.jp/)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・PMP(R)資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

・プロシアコンサルティング(https://www.proxia-consulting.com/)

・JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。