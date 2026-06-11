パーソナルジム利用者はいくら払っている？ジム選びの決め手は「通いやすさ」が最多【利用実態調査2026】

株式会社パーソナルジムマーケティング

全国のパーソナルジム情報を掲載するポータルサイト「ジムセレ」（運営：株式会社パーソナルジムマーケティング、URL：https://personalgym.co.jp）は、パーソナルジムの利用経験がある全国の男女490名を対象に「パーソナルジム利用実態調査2026」を実施しました。

本レポート（第1弾）では、月額費用の実態・許容上限・ジムの選び方・情報収集の手段について調査結果をご報告します。

調査概要

調査対象 ：パーソナルジムの利用経験がある全国の男女（現在通っている、または3年以内に通っていた方）

有効回答数：490名（男性285名・女性205名）

調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」使用）

調査期間 ：2026年5月

調査主体 ：株式会社パーソナルジムマーケティング（ジムセレ運営）

調査サマリー

Q2｜通う頻度：「2週間に1回程度」が最多、週1回以上が約半数

通う頻度は「2週間に1回程度」（32.24%）が最多。次いで「週1回」（21.63%）、「週2回」（15.31%）、「週3回以上」（14.08%）と続き、週1回以上の合計は約51%に達しました。

Q3・Q4｜月額費用と許容上限：実態より「高め」を受け入れる傾向

実際の月額費用は「1万円未満」が27.35%で最多。しかし許容できる上限を聞くと「2～3万円未満」が22.24%で最多となり、実際の支払額より高い水準を受け入れる利用者が多いことが明らかになりました。

サービスの質と価値の伝え方次第で単価アップの余地があると言えます。

Q5｜選んだ決め手：立地が1位、トレーナーの質が料金を上回る

ジムを選んだ決め手（上位3つまで選択）は「自宅・職場からの近さ」が41.02%で1位。注目すべきは2位が「トレーナーの質・雰囲気」（36.73%）で、3位の「料金・コスパ」（34.90%）を上回った点です。

パーソナルジム選びにおいて、価格よりもトレーナーへの期待が重視されていることが示されました。

Q6｜情報源：検索・口コミサイトが拮抗、SNSが3位に浮上

ジムを探した情報源（複数選択）は「検索エンジン」が37.35%で1位。

「口コミ・比較サイト」が36.73%で僅差の2位、「SNS」が28.16%で3位。テレビCMやチラシなどオフライン媒体を大きく引き離し、デジタル情報源が完全に主流となっています。

▼ 全設問の詳細データ・考察はジムセレ公式サイトの完全版ページをご覧ください

https://personalgym.co.jp/user-survey-vol1/(https://personalgym.co.jp/user-survey-vol1/)

■本データの利用について

1 データはご自由にご利用いただけます。情報の出典元として、「パーソナルジム比較サイトジムセレ調べ」と明記してください。

2 出典元として、以下のURLへのリンクを設置してください。

https://personalgym.co.jp/user-survey-vol1/(https://personalgym.co.jp/user-survey-vol1/)

3 調査結果データについて、加工・改変は許可いたしません。

4 当社がふさわしくないと判断した場合には、転載許可を取り消し、掲載の中止を求めることができます。

株式会社パーソナルジムマーケティングについて

事業概要 ：全国のパーソナルジム情報を掲載するポータルサイトの運営。Webマーケティング事業。

所在地 ：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

代表者 ：代表取締役 塩路高浩

本件に関するお問い合わせ

株式会社パーソナルジムマーケティング メディア事業部

https://personalgym.co.jp/contact/