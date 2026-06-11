ＪＦＥテクノリサーチが高速変形挙動可視化技術を提供開始

JFEテクノリサーチ株式会社

JFEテクノリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役：花澤 和浩）は、マルチ高速DIC（デジタル画像相関法）を活用した高速変形挙動を可視化する受託評価サービスの提供を開始いたしました。本サービスは、自動車・航空・セキュリティ分野における衝突安全性能や耐衝撃性能の向上を支援する評価ソリューションです。

【高速DIC（デジタル画像相関法）とは】

DICとは、高速カメラで撮影した連続画像を解析することで、材料や部品が高速変形する際の微細な変位やひずみ分布を可視化する先進技術です。従来の点計測では捉えられなかった全体の変形挙動を面でとらえることができるため、材料破壊メカニズムの解明や製品の弱点発見に威力を発揮します。

【本サービス提供の背景】

近年、自動車の衝突安全性能向上に加え、航空・セキュリティ分野における耐衝撃性能や防刃性能の評価ニーズが急速に高まっています。特に新素材や特殊部品では「どう評価すべきか分からない」「他社では対応できなかった」というお客様の声が増加しており、このような課題に応えるため、JFEグループの豊富な経験と技術を活かした総合的な高速試験サービスを構築いたしました。

図１. 大開口落錘試験機による高速圧壊試験

大開口の落錘試験によって大型機械部品等の高速圧壊特性を評価。試験中の試験片の変形挙動を高速度カメラで可視化します。

図２. DICによる変位/ひずみ分布解析

各種機械特性試験(写真は引張試験)の過程における試験片の変形(変位)およびひずみの分布を可視化して表示することができます。

試験後でも任意の位置でひずみを計測できるため、破断ひずみや、気になる挙動を示した箇所の詳細な後追い分析が可能です。

【本サービスの特長】

1. 幅広い試験条件への対応力

多様な試験機ラインナップと計測オプションにより、多岐にわたる高速試験条件（荷重/試験速度/温度/計測項目/荷重付加方法など）を実現します。製品として使用される環境に合わせた最適な試験条件にて評価が可能です。

2. 独自の微細変形可視化技術

高精度の高速DIC技術により、高速変形の過程における材料の微小な変形やひずみを可視化することで破壊メカニズムを捉え、製品開発における弱点の発見や改良ポイントの特定に有益な情報を提供します。

3. 特殊部材や難しい評価への柔軟な対応

豊富な経験と知見を持つ技術スタッフが、前例のない特殊な部品や素材、あるいは評価の難しい事案に対しても、多様な治具や試験装置を組み合わせることで、柔軟に対応して評価方法を提案します。

4. ワンストップ評価体制

評価計画の提案から、実験データ取得、結果解析まで一貫して実施します。さらには本サービスで取得したデータを用いたCAE解析までJFEテクノリサーチでワンストップ対応可能な体制を構築しており、専門チームが継続的にサポートすることで、お客様の開発期間短縮と評価精度向上に貢献します。

【今後の展望】

JFEテクノリサーチでは自動車・航空・セキュリティ分野をはじめとする高速試験の需要拡大に対応し、より迅速かつ確実に対応できる体制の構築を進めてまいります。また業界の技術革新に合わせた最先端の評価技術開発にも注力し、お客様の製品開発効率向上と品質向上に貢献してまいります。

詳細は下記ホームページをご覧ください。

https://www.jfe-tec.co.jp/composite_material/high-speed-tensile-test.html

＜JFEテクノリサーチ株式会社について＞

社名 ： JFEテクノリサーチ株式会社

本社所在地 ： 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階

代表者 ： 代表取締役 花澤 和浩

事業内容 ： 試験・実験方案作成から測定、データ解析、評価、コンサルティング、

計測装置開発

＜本件に関するお問い合わせ先＞

JFE テクノリサーチ株式会社 営業総括部

URL：https://www.jfe-tec.co.jp

E-mail：jfetecsalesmarketing@jfe-tec.co.jp