【広告×AI】 生成AI任せの広告運用は危険？ ～ipeの事例で見る「LLM任せ」がもたらす運用リスク～（6/25（木）開催）

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「【広告×AI】 生成AI任せの広告運用は危険？ ～ipeの事例で見る「LLM任せ」がもたらす運用リスク～」を、2026年6月25日（木）の日程で開催いたします。

ウェビナー詳細ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/20260625/)です

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260625/

・AIの提案が「本当に正しいか」判断できない広告担当者

・AIを使った運用で成果が止まってしまった広告担当者

・広告の内製化に限界を感じている広告担当者

・目先の数字（CPA）ばかり追う運用に不安がある広告担当者

・自社の広告アカウントをプロに一度診てほしい広告担当者

セミナー内容紹介

最近、広告運用の現場でLLM（大規模言語モデル）の活用やインハウス化が注目されています。しかし同時に、「これ以上成果が出ない」「AIの提案が本当に正しいかわからない」という壁に直面する企業が増えています。

その原因は、AIが「一部分のデータ」だけで判断してしまうことにあります。本ウェビナーでは、AI任せの運用が陥る罠を初心者にもわかりやすく解説。AIの限界を補い、ビジネス全体を見据えた成果を出すための「プロの一気通貫アプローチ」をご紹介します。

当日は、自社の運用状況が5分でわかるセルフチェックのほか、今後の改善レポートがもらえる「無料広告アカウント診断」の特典もご用意。「AIをどう使えばもっと成果が出るのか」の正解がすっきり分かるウェビナーです。

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「無料広告アカウント診断」

⇒広告運用に関するお悩みを解決させていただく相談会にご招待させていただきます。

下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております



・CPAが高止まりしている

・獲得したCVの質が低い など

※「無料広告アカウント診断」に関してですが、

同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

林 翔太

開催日

2026年6月25日(木)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・いま、広告運用の現場で何が起きているか

・なぜLLM任せの広告運用は頭打ちになるのか ― 3つの構造的理由

・2つの事例で見る ― LLM任せの本当の損失

・LLM時代の正解 ― ipeの一気通貫アプローチ

・無料広告アカウント診断のご案内

登壇者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260625/株式会社ipe 広告チームリーダー 林 翔太

データアナリスト、アカウントプランナー、Web広告運用と複数の専門領域を経験し、現在は広告チームのリーダーとして多数のクライアントの成長を牽引する。

データ分析を起点に、Google・Metaをはじめとする多様な広告媒体を横断した運用戦略を設計し、CPA改善やROAS向上に直結する施策の立案から実行・改善までを一貫して担う。移り変わりの速いデジタルマーケティングの潮流を的確に捉え、各社の広告成果を着実に伸ばし続けている。

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで300社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871