SaaS型ECにおいて初、「EBISUMART」と「EBISUMART Lite」がみずほファクターの「決済ナビ」と連携

株式会社インターファクトリー

株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下 インターファクトリー）が提供する、クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」およびスマートコマースプラットフォーム「EBISUMART Lite（エビスマート ライト）」は、みずほファクター株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：徳本 英俊、以下 みずほファクター）が提供するEC総合決済サービス「決済ナビ」と連携いたしました。

「決済ナビ」では初のSaaS型ECプラットフォームとの連携（※1）となります。

本連携により、「EBISUMART」ならびに「EBISUMART Lite」を利用してECサイトを構築・運営する事業者様は、メガバンクグループならではの強固なセキュリティ基盤と高い信頼性を備えた多様な決済手段を、スムーズに自社サイトへ導入することが可能となります。

（※1）自社調べ

本連携の背景と目的

近年のEC市場の拡大に伴い、EC事業者様には多様な決済ニーズへの対応と、より安全な取引環境の構築が求められています。 インターファクトリーは、常に最新かつ最適なEC環境を提供するため、みずほファクターの「決済ナビ」と連携いたしました。

みずほファクターが有するメガバンクグループとしての圧倒的な信頼性と確かな実績を「EBISUMART」と「EBISUMART Lite」に組み込むことで、EC事業者様の決済関連業務における業務効率化と簡単・スピーディーな請求事務の合理化を両立し、DX推進をサポートいたします。

みずほファクターが提供する総合決済サービス「決済ナビ」の強み

みずほファクターのEC総合決済サービス「決済ナビ」は、インターネットで商取引（EC）を行うために必要な各種決済手段をワンストップでご提供するサービスです。

- メガバンクグループならではの圧倒的な信用力

「決済ナビ」は銀行系決済代行業者であるみずほファクターの資本力と信用力を基盤としており、高い技術力のもとで安心して決済環境を運用いただけます。

- 強固なセキュリティと安定したシステム基盤

金融機関基準の高度なセキュリティ体制により、不正利用や情報漏えいのリスクを極限まで低減。大規模なトランザクションにも耐えうる安定した決済環境を提供します。

- 多彩な決済手段をワンストップで導入

クレジットカード決済やコンビニ決済、ペイジー決済といったユーザの用途に合わせた豊富な決済手段を一括して導入・管理できます。

また、クレジットカード決済においては、通常物販だけでなく「決済ナビ」にてクレジットカード番号を預かるリピーター向け購入サービスの利用についても対応中です。

EC総合決済サービス「決済ナビ」URL：https://www.mizuho-factor.co.jp/service/ec/

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」について

「EBISUMART」はカスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスにおいて8年連続シェアNo.1（※2）の主要クラウドコマースプラットフォームです。ECパッケージとASPの両システムのメリットを兼ね備えており、常に最新・最適化されたECサイトを構築いただけます。

サイトリニューアルやオムニチャネル、BtoB-ECなど、業界業種問わず累計800サイト以上の構築実績。お客様のECビジネスの成長をお手伝いできるよう、ニーズに合ったECサイトのご提案からサイト運用までワンストップでサポートいたします。

（※2）日本ネット経済新聞調べ

スマートコマースプラットフォーム「EBISUMART Lite」について

「EBISUMART Lite」は、ASP型カートの「安価」で「手軽」にECサイトを構築できるメリットに加えて、中堅・大手企業様が導入する「EBISUMART」を基とした豊富な標準機能と業界トップクラスのセキュリティ環境を低価格でご利用いただき、事業フェーズの最適なタイミングで「機能拡大できる」スモールスタート向けクラウドコマースプラットフォームです。

BtoCだけでなく、BtoB（法人間取引）向けECの構築にも対応しており、見積もりや請求管理に関連するBtoBに特化した機能を拡充しています。将来的にサイトを拡張・本格化させたい場合は、「EBISUMART」や「EBISUMART BtoB」へスムーズに移行することができます。

インターファクトリーは企業理念をもとに、EC事業者様にとって真に役立つプラットフォームを目指し、今後もより一層、皆さまのビジネスに貢献しうるサービスの拡充、ならびに企業価値の向上に努めてまいります。

インターファクトリー概要

会社名：株式会社インターファクトリー（東証グロース、証券コード：4057）

会社情報URL：https://www.interfactory.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム4階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 蕪木 登

設立：2003年6月

資本金：435,678,046円

事業内容：

クラウドコマースプラットフォーム事業

「EBISUMART Lite」サービスURL：https://ebisumart-lite.com/

「EBISUMART」サービスURL：https://ebisumart.com/

「EBISUMART Enterprise」サービスURL：https://ebisumart-enterprise.com/

「EBISUMART BtoB」サービスURL：https://btob.ebisumart.com/

ECビジネス成長支援事業

「EBISU GROWTH」サービスURL：https://ebisu-growth.com/

データ利活用プラットフォーム事業

「EBISU PIM」サービスURL：https://ebisu-pim.com/