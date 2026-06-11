【韓国留学もK Village】K Village韓国留学、公式LINE開始記念キャンペーンとして韓国語教育専門ブランド「SISAハングルパークアカデミー」とタイアップ

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、「K Village韓国留学」と韓国有数の教育グループが運営する韓国語教育専門ブランド「SISAハングルパークアカデミー」とのタイアップ企画として、1週間の韓国留学（140,000円相当）を抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

1週間の韓国留学を抽選で1名様にプレゼント

本キャンペーンは、「韓国に興味はあるけれど、留学はハードルが高い」と感じている方に、実際に韓国留学を体験していただく機会を提供したいという想いから実現いたしました。

韓国語学習だけでなく、文化体験や現地の人々との交流を通じて、韓国の魅力をより深く体感できる特別なプログラムをご用意しています。

SISAハングルパークアカデミーについて

SISAハングルパークアカデミー

SISAハングルパークアカデミーは、1977年創業の韓国有数の教育グループ「SISAグループ」が運営する韓国語教育専門ブランドです。

SISAグループは、韓国語教育だけでなく、外国語教育やIT教育、料理教室など幅広い教育事業を展開しており、長年にわたり多くの受講生をサポートしてきた実績があります。

そのため、SISAハングルパークアカデミーでは語学学習に加え、グループの強みを活かした多彩な文化体験を提供しています。今回のプログラムに含まれる韓国料理体験は、SISAグループが運営する料理教室で実施され、本格的な韓国文化を体験することができます。

また、SISAグループは「SISA日本語アカデミー」も運営しており、日本語を学ぶ韓国人とのネットワークを有しています。SISAハングルパークアカデミーでは、日本語学習者と交流できる「交流掲示板」を提供しており、現地の韓国人と気軽につながることが可能です。

韓国留学では韓国語を学ぶ機会は多くありますが、日本語を学ぶ韓国人と交流できる機会は決して多くありません。韓国人の友人を作りながら語学力を高められる環境は、総合教育グループであるSISAならではの魅力です。

キャンペーン概要

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72998/table/209_1_b71da6d7708edca371ec30dd2dc28222.jpg?v=202606111151 ]K Village韓国留学 公式LINE :https://lin.ee/8wPEU9S?utm_source=ryugaku-dm&utm_medium=ryugaku-dm&utm_campaign=20260611

K Village韓国留学では、「韓国に興味はあるものの、留学は費用や手続きの面でハードルが高い」と感じている方が多いことを実感しています。

そこで今回、より多くの方に韓国留学の魅力を体験していただきたいという想いから、本キャンペーンを企画いたしました。

K Village韓国留学は、「日韓最大のコミュニティを創る」という理念のもと、これまで多くの方の韓国留学をサポートしてまいりました。韓国語を学ぶことだけでなく、現地の文化や人との交流を通じて、新たな価値観やつながりに出会うきっかけを提供したいと考えています。

今後も韓国留学へのハードルを下げ、一人でも多くの方が気軽に韓国へ挑戦できる環境づくりを目指してまいります。

4日間から行けるプチ留学や短期韓国留学、3ヶ月間からの長期韓国留学、K-POP韓国留学など幅広いニーズに対応し、安心して留学生活を送れるよう全面的にサポートします。

さらに、K Village 韓国語(https://kvillage.jp/)の生徒様には、生徒割として長期韓国留学時に10,000円割引、K Villageプライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)会員様には、留学期間に関わらず5,000円割引など、K Villageサービス利用者限定の特典もご用意しています。

本件に関するお問い合わせ

韓国留学相談・お問合せはこちら :https://kankokuryugakuguide.com/contact/

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

株式会社 K Village

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介