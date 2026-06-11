【1ヶ月限定の今がチャンス！】新規会員登録するだけ！お持ち帰り590円／配達990円で対象ピザが買える超おトクなクーポンを期間限定プレゼント中！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年6月11日（木）～7月16日（木）の約1か月期間限定で、新規会員登録をしていただいた方全員に、対象のMサイズピザがお持ち帰り590円・配達990円になる超おトクなクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施いたします！

対象となるのは、ピザハットが誇る人気No.1ピザ「ピザハット・マルゲリータ」と、スパイスの効いたペパロニが食欲をそそる「ペパロニクラシック」の2種類。会員登録するだけで誰でもクーポンがもらえるので、初めての方も気軽にピザハットのおいしさをお楽しみいただけます。お持ち帰りならうれしい590円、ご自宅までお届けする配達でも990円と、どちらのスタイルでもおトクにご注文いただけます！

まだ会員登録がお済みでない方は、今が絶好のチャンスです！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【1ヶ月限定】新規会員登録で対象ピザが590円～食べられるキャンペーン開催！

２.お持ち帰り590円、配達990円でピザが食べられるキャンペーンの詳細をご紹介！

３.ピザハットの会員ポイントプログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」とは？

１.【1ヶ月限定】新規会員登録で対象ピザが590円～食べられるキャンペーン開催！

ピザハットでは、これまでも新規会員登録をしていただいた方限定で、対象ピザがお持ち帰り590円で買えるおトクなクーポンをプレゼントしてきました。そして今回、その内容がさらにパワーアップ！新たに配達でも対象ピザが990円で買えるクーポンが加わり、より使いやすく、よりおトクに生まれ変わりました！

今回のキャンペーンは、ピザハットの会員登録をするだけで、誰でも対象ピザのおトクなクーポンがもらえるというもの。お持ち帰りなら590円、配達なら990円という驚きの価格で、人気のピザをお楽しみいただけます！店舗でサッと受け取りたい方も、おうちでゆっくり待ちたい方も、その日の気分やライフスタイルに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

気になる対象ピザは、ピザハットの人気No.1「ピザハット・マルゲリータ」と、スパイスの効いたペパロニの旨みがたまらない「ペパロニクラシック」の2種類！どちらも間違いのない王道の美味しさなので、初めてピザハットを利用される方にもぴったりの内容です。

会員登録は無料、しかも登録するだけでこんなにおトクなクーポンがもらえるなんて、新規会員登録は今がおすすめ！この期間限定の大チャンスを、ぜひお見逃しなく！

２.お持ち帰り590円、配達990円でピザが食べられるキャンペーンの詳細をご紹介！

■キャンペーン内容：

新規会員登録で全員に対象ピザがお持ち帰り590円／配達990円になるおトクなクーポンをプレゼント

■対象ピザ：

・ピザハット・マルゲリータ

・ペパロニクラシック

※ピザはハンドトス生地Mサイズ限定です。

■商品価格：

お持ち帰り：1,580～1,860円 → 590円（最大1,270円おトク！）

配達：1,580～1,860円 → 990円（最大870円おトク！）

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※店舗毎に最低配達注文金額を設定しています｡

■クーポン獲得可能期間：

2026年6月11日（木）～7月16日（木）

※取得したクーポンの有効期限は登録から14日後迄です。

※他のクーポンとの併用はできません。

■クーポン使用可能店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■新規会員登録・キャンペーンの詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/member/registration?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TO590_DV990(https://www.pizzahut.jp/topic/member/registration?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TO590_DV990)





３.ピザハットの会員ポイントプログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」とは？

「HUT REWARDS（ハットリワード）」とは、ピザハットが提供する、会員様向けポイントプログラムです。会員様のご注文金額に応じた「スライス（ピザハットのポイント）」を取得して、様々な商品と交換することができるようになります。カットしたピザの1ピースをイメージした言葉である「スライス」をポイントの名称・単位としており、会員様毎の専用ページで最新のスライス保有数等を確認、使用することができます。ご注文によるスライス獲得のほか、スライスを得られる様々な特典をご用意しております。

・ご注文特典：ご注文金額（税込）に対して、1,000円毎に1スライスが獲得できます。

・登録特典：「HUT REWARDS（ハットリワード）」にご登録いただくと1スライスがプレゼントされます。

・お誕生日特典：お客様のお誕生日のお祝いに3スライスがプレゼントされます。

・アニバーサリー特典：お客様が会員になっていただいた日（登録日）に、特典としてスライスがプレゼントされます。

・アプリゲーム特典：ご注文に応じて楽しめるゲームで、スライスが獲得できます。

さらに、過去1年間のご注文回数に応じてメンバーランクが更新されていき、ランクアップの際には特典として追加でスライスを取得することができます。

「HUT REWARDS（ハットリワード）」の詳細はこちら→

https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TO590_DV990(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TO590_DV990)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TO590_DV990(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TO590_DV990)