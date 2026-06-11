子どもたちが自ら実践できる暑熱対策を学ぶ　小中学生向け暑熱対策講座「ひやしまスクール」を開講

花王株式会社

花王株式会社は、ヘルスビューティケア領域において、小中学生に向けて夏の外出を安全で楽しく過ごせる工夫をお伝えする出張授業「ひやしまスクール」を2026年6月に開講します。

1.背景

気候変動で高温多湿化が進み、暑熱によるトラブルは深刻な社会問題になっています。特に近年は、記録的な猛暑が続くなど、夏の長期化が顕著であり、夏のお出かけを楽しみにする方々への暑熱対策の重要性が一層高まっていると考えます。花王は2025年より、小中学校に暑熱対策を伝える出張授業を開始しました。昨年の実施校からは、「生徒自身が自ら暑熱対策を考えるようになってほしいと思っていたころ、勉強会を実施いただき、受講後は生徒たちの日々の気温に対する意識が変わりました」「また是非やってほしい」など好評のお声をいただきました。

そこでこのたび、2026年より実施開講数を拡大し、「ひやしまスクール」として本格始動いたします。

2025年暑熱対策講座の様子

2.ひやしまスクールの講座内容

夏でも子どもたちが元気に身体を動かせるよう、外出時に気を付けたいポイントや快適な過ごし方の工夫を、花王社員が授業形式で紹介。実際に冷却シートを使用しながら、“首元をひんやり快適にする”体験型プログラムや、お風呂などで汗をかくことで暑さに慣れることが重要である「暑熱順化」について説明します。これらを「ひ・や・し・ま・す」という暑熱対策の合言葉を通して、子どもたちが夏休みの外遊びなどにおいて自ら実践できるように、暑熱対策の知識習得を促します。

酷暑が深刻化する中、今後も本啓発活動を継続的に実施し、子どもたちの健やかな暮らしと暑熱対策の意識向上に貢献してまいります。

3.日程／実施場所

・2026年6月15日／渋谷区立神宮前小学校

・2026年6月25日／渋谷区立広尾中学校

・2026年6月30日／渋谷区立原宿外苑中学校

※その他イベントやスポーツ教室での啓発も順次実施

4.「ひやしまスクール」での紹介商品

『ビオレ 冷タオル』- のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*¹冷却シート- 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続けます。長さ46cmで首にかけて使用できます

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

『ビオレ 子どもも使える冷タオル』- のせる前の肌温度からー3℃が１時間続く*¹ノンアルコールタイプの冷却シート- 長さ46cmで首に結んで固定でき、万が一の時も引っ張れば破れて安心

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

『バブ クール ミントの香り』【医薬部外品】- 汗ばむ季節のだるい夏バテ感*²に、炭酸のクールタイプ入浴剤- 入浴中も湯上がりも爽快！たっぷり溶け込む炭酸が、入浴効果を高めて、だるい疲れ・冷え症・肩こり・腰痛に効く- メントール（清涼成分）配合。涼やかミントの香り

*2 疲労感