グランドピアノのリアルな演奏感とサウンドを追求したエントリーモデル　ヤマハ 電子ピアノ「ARIUS」

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、グランドピアノの音と響きにこだわったベーシックな電子ピアノ「ARIUS （アリウス）」の新製品として、『YDP-166』『YDP-146』『YDP-S56』『YDP-S36』を6月25日（木）に発売します。

ヤマハ 電子ピアノ「ARIUS」『YDP-166R』

「ARIUS」は、ピアノメーカーならではの高品位なピアノ性能を、ご家庭でお楽しみいただけるエントリーシリーズの電子ピアノです。ピアノを習い始めるお子さまから、趣味として演奏を楽しむ大人の方まで、幅広くお使いいただけます。

このたび発売する「ARIUS」は、グランドピアノのタッチを追求した鍵盤と新しいスピーカーシステムを採用し、グランドピアノさながらの本格的な演奏をお楽しみいただけます。新設計の鍵盤やセンサーの改良によって、力強い演奏から繊細な表現まで、安定した鍵盤のタッチと優れたレスポンスを実現しています。また、新スピーカーシステムの採用により、クリアで広がりのあるサウンドが全音域にわたって自然に響き、演奏者はもちろん、聴き手にも心地よい音場を提供します。さらに、全モデルにBluetooth(R)機能を搭載。スマートデバイスとの連携によって、演奏や練習の楽しみをさらに広げます。

概要

- グランドピアノのタッチを忠実に再現する新開発の鍵盤で、リアルな演奏感を実現- 新スピーカーシステムが生み出す、クリアで豊かなサウンド- 演奏の楽しみを広げる、充実した機能を搭載[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1142_1_04a8dab4e364052ea0c234dd9c8bc27a.jpg?v=202606111151 ]

※品番の末尾はカラーを表しています。R:ニューダークローズウッド調、B:ブラックウッド調、WB:ホワイトバーチ調、WH:ホワイトウッド調

主な特長

1．グランドピアノのタッチを忠実に再現する新開発の鍵盤で、リアルな演奏感を実現

『YDP-166』および『YDP-S56』には、新開発の「グランドタッチ-イー(TM)鍵盤」を搭載し、グランドピアノのようなリアルなタッチとレスポンスを実現しました。繊細なピアニッシモから力強いフォルティッシモまで自然に表現でき、安定したタッチで多彩な曲を思いどおりに演奏できます。

『YDP-146』および『YDP-S36』には、グレードハンマースタンダード（GHS）鍵盤を採用しています。低音域では鍵盤に適度な重さを持たせ、高音域に向かうにつれて軽くなるよう設計することで、全音域にわたり自然でバランスの取れた演奏感を実現しました。さらに、センサー設計の改良により、連打や複雑なフレーズにおいても、演奏者の意図をより正確に反映します。

2．新スピーカーシステムが生み出す、クリアで豊かなサウンド

長年にわたるグランドピアノの発音メカニズムの研究や、プロフェッショナル向け音響機器・音響システムの開発で培われた知見を活かし、コンパクトなデジタルピアノでありながら、クリアで豊かなサウンドを実現しました。音を全方位に広く拡散するディフューザーグリルの採用により、高音域の音を遠くまで明瞭に届けるとともに、全音域でバランスの取れたサウンドが空間全体へ自然に広がり、演奏者だけでなく聴き手にも心地よい音場を提供します。

3．演奏の楽しみを広げる、充実した機能を搭載

全モデルにBluetooth機能を搭載し、スマートデバイスのオーディオデータを楽器のスピーカーで再生できるほか、当社のアプリ「スマートピアニスト」とワイヤレス接続ができます。また、「スマートピアニスト」では新たにガイド機能に対応。正しい音を弾くまで伴奏が待機するため、自分のペースで着実に練習を進めることができます。さらに、演奏内容をアプリが自動評価してメダルを付与するメダルチャレンジ機能を追加。達成感を可視化することで、日々の練習へのモチベーション維持をサポートします。

製品仕様

製品仕様の詳細は、製品サイトをご参照ください。

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/arius/index.html

ヤマハ 企業情報サイト/ニュースリリース

https://www.yamaha.com/ja/news_release/





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