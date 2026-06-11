ONE-VALUE、ベトナムM&Aにおける人事DD支援の強化方針を決定

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ ホア、以下「ONE-VALUE」）は、日本企業によるベトナム企業買収を支援するM&Aアドバイザリーサービスにおいて、HRDD（人事デューデリジェンス）領域への支援を強化します。

2025年以降のベトナムM&A市場は、回復基調を強める一方で、案件の質や買収後の統合可能性をより厳格に見極める動きが広がっています。特に日本企業によるベトナム企業買収では、財務DDや法務DDに加え、人材基盤、労務管理、キーパーソンの定着、企業文化の統合可能性を確認するHRDDの重要性が高まっています。

ONE-VALUEは、これまで培ってきたベトナムM&A、進出支援、市場調査、PMI支援の実務経験をもとに、人事・労務リスクの可視化から買収後の組織統合までを一貫して支援し、日本企業によるベトナムM&Aの成功確度向上に貢献してまいります。

HRDD支援強化の背景

ベトナムM&A市場は、停滞局面を経て2025年に回復基調を強めています。ONE-VALUEが参照する集計データによると、2025年のベトナムM&A件数は367件、開示ベースの取引総額は8.72 Bil USDとなり、2024年の6.93 Bil USDから26％増加しました。うち海外投資家は取引総額の53.6％を占めており、日本とタイからの資金が引き続き大きな存在感を示しています。

一方で、2025年から2026年にかけてのベトナムM&Aの特徴は、単なる件数拡大ではなく、案件の質がより重視されている点にあります。日本企業は、以前のように成長期待だけで買収を進めるのではなく、企業統治、人材基盤、労務管理、買収後の統合可能性をより厳格に確認する傾向を強めています。

この流れの中で、Due Diligenceにおけるリスク評価の対象は、財務や法務にとどまりません。特にベトナム企業買収では、「人材」という無形資産の価値をどのように見極めるかが重要になっています。キーパーソンの流出、潜在的な人件費、労務コンプライアンス、企業文化の統合可能性は、買収後の事業成長やPMIの成否を左右する重要な論点です。

そのため、HRDD、すなわち人事デューデリジェンスは、ベトナムM&Aにおいて補足的な確認項目ではなく、買収判断、企業価値評価、取引条件、PMI計画に直結する不可欠なプロセスとなっています。

ONE-VALUEは、こうした市場環境の変化を踏まえ、日本企業によるベトナム企業買収を支援するM&Aアドバイザリーサービスにおいて、HRDD領域への支援を重点的に強化します。買収前の人事・労務リスクの可視化に加え、買収後の人材定着、組織統合、従業員コミュニケーション、PMI実行までを一貫して支援することで、ベトナムM&Aの成功確度向上に貢献してまいります。

HRDD（人事デューデリジェンス）とは

HRDDとは、買収対象企業の人事制度、組織体制、人材の質、労務関連の義務やリスクを包括的に確認するプロセスです。従業員数や給与水準を確認するだけではなく、買収後にその組織が継続的に価値を生み出せるかを見極める点に特徴があります。主な確認項目には、以下が含まれます。

- 組織図、人員構成、年齢構成、勤続年数- 給与、賞与、手当、福利厚生、社会保険- キーパーソンの特定と離職リスク- 労働契約、就業規則、労務コンプライアンス- 人事評価制度、報酬制度、HRISなどの人事システム- 経営陣や中間管理職の安定性- 企業文化、意思決定プロセス、従業員エンゲージメント- 買収後のPMI、人事制度統合、組織再設計に関する課題

特に、IT、AI、半導体、製造業、再生可能エネルギーなど、人材の質が企業価値に直結する分野では、HRDDの結果が買収判断に大きな影響を与えます。

ベトナム企業買収においてHRDDが重要となる理由

ベトナム企業買収においてHRDDを十分に実施しない場合、買収後に深刻な問題が表面化する可能性があります。第一に、買収後の大量離職リスクです。M&A公表後、従業員の間では雇用条件、評価制度、経営方針への不安が高まりやすくなります。事前にキーパーソンを特定し、適切なリテンション施策を講じていなければ、買収直後に中核人材が流出し、企業価値を大きく損なう可能性があります。

第二に、隠れた人件費や労務債務のリスクです。退職手当、賞与、インセンティブ、社会保険、福利厚生などについて、帳簿上に十分反映されていない負担が存在する場合、買収後に追加コストとして顕在化することがあります。

第三に、労務コンプライアンス上のリスクです。雇用契約の不備、従業員分類の誤り、社会保険関連書類の不足、就業規則の未整備などは、訴訟や行政処分につながる可能性があります。

第四に、企業文化の衝突です。日本企業とベトナム企業では、意思決定のスピード、合意形成の方法、現場裁量、マネジメントスタイルに違いがある場合があります。こうした違いを事前に把握しないまま統合を進めると、PMIの遅れや現場の混乱につながります。

ONE-VALUEによるHRDD支援の特徴

ONE-VALUEは、日本企業によるベトナムM&Aを支援してきた実務経験をもとに、HRDDおよびM&Aアドバイザリーを一体で提供します。単なる書類確認にとどまらず、ベトナムの労働法制、現地の労務慣行、組織文化、従業員心理を踏まえた実務的な支援を行う点が特徴です。

具体的には、ベトナムの人事・労務実務に精通した専門家と連携し、労務関連書類、人事制度、給与・福利厚生、労働契約、潜在的な労務リスクを精査します。また、キーパーソンの特定やリテンション施策の検討を通じて、買収後の人材流出リスクを低減します。

さらに、ONE-VALUEはPMI支援として、日本企業とベトナム企業の間に存在する文化・制度・コミュニケーション上のギャップを整理し、人事制度の統合、組織再設計、従業員向け説明、マネジメント体制の見直しまで支援します。

HRDDをPMI計画と結びつける支援へ

ONE-VALUEは、HRDDを「買収前のリスク確認」にとどめるのではなく、「買収後のPMI計画」と結びつけることが重要だと考えています。

HRDDの結果は、SPA（株式譲渡契約）や取引条件、クロージング前提条件、キーパーソンとの再契約、一定期間の在籍維持、人事制度の統合計画などに反映されるべきものです。

また、買収発表後の従業員向けコミュニケーション計画にも活用できます。雇用条件、評価制度、経営方針、組織変更の方向性を適切に伝えることは、従業員の不安を抑え、離職リスクを低減するうえで不可欠です。

ONE-VALUEは、買収前の調査から買収後の実行支援まで一貫して伴走することで、日本企業によるベトナムM&Aの成功確度向上に貢献します。

ベトナムM&Aにおける人事・労務リスクを可視化しませんか

ベトナム企業買収において、企業価値の源泉は財務数値だけではありません。人材、技術、組織能力、企業文化といった無形資産を正しく見極めることが、買収後の成長を左右します。

Financial DDやLegal DDに加え、HRDDを通じて人材・組織・文化の実態を把握し、その結果を企業価値評価、取引条件、PMI計画に反映させることが重要です。

ベトナム企業買収をご検討中の企業様、人事・労務リスクを含めたDue Diligenceをご検討中の企業様は、ぜひONE-VALUEまでご相談ください。

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ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

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