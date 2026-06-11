【新発売】あなた専用AIパートナー「Happy Tomo」6月11日ローンチ
Tplus株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今村亮太）は、ユーザー一人ひとりを理解し、その人に合ったおすすめや“次の一歩”を届けるAIパートナーアプリ「Happy Tomo（ハッピー・トモ）」を、2026年6月11日より正式にローンチいたします。
Happy Tomoとは
近年、孤独感やストレスの増加といった“心の孤立”が社会課題となる中、Happy Tomoは「答えるだけではなく、次の一歩を届けるAI」として生まれました。
あなたを理解し、一人ひとりに合ったおすすめを届けるAIパートナーです。
私たちの理念は、「お客様に永続的な幸せを」です。
Happy Tomoは、ただ会話をするためのAIではありません。
一人ひとりの人生に寄り添い、新しい気づきや出会い、そして未来につながるきっかけを届けることで、お客様の永続的な幸せを支える存在を目指しています。
あなた専用AIパートナー『HappyTomo』
■ Happy Tomoを今すぐ体験
App Storeはこちらからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)
Google Playはこちらからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)
社会的孤立の深刻化と、求められる“心の安全基地”
近年、急速なデジタル化やライフスタイルの変化に伴い、全世代において孤独感や日常的なストレスが増加しています。
特に20代～30代の若年層では、SNS等で常に誰かと繋がれる一方、「本音を話せる相手がいない」という精神的孤立が社会課題として指摘されています。
また、悩みや不安を抱えた際、多くの人がインターネット検索やAIに“答え”を求める一方で、膨大な情報や正解に触れ続けることで、かえって心が疲弊してしまう「検索疲れ」も増えています。
現代では、“正しい答え”だけではなく、
「気軽に話せる存在」
「自分を理解してくれる相手」
「自分らしい次の一歩を支えてくれる存在」
が求められています。
このような背景を踏まえ、本アプリは、単なる情報提供AIではなく、ユーザーの日々や感情、価値観を理解し、一人ひとりに合った“次の一歩”を届けるAIパートナーとして開発されました。
「答えるだけのAIは、もう古い。」
「あなたを理解し、次の一歩を届けるAI。」
Happy Tomoは、質問に答えるだけのAIではありません。
ユーザーの日々の出来事や感情、価値観を理解し、
・その人に合ったおすすめ
・新しい楽しみとの出会い
・前向きになれるヒント
・次の一歩につながるきっかけ
を届けるAIパートナーです。
単なる検索や会話では終わらない。
あなたを理解し、あなたに合った未来を提案する。
それがHappy Tomoです。
単なる“会話履歴”を記憶するのではなく、「どんなことに悩み、何を大切にしているのか」といった、ユーザー自身の人生や価値観を理解し続けていくことが特徴です。
会話を重ねるほど理解が深まり、関係性も育っていく。
まるで本当の友達や相棒のように、日常の中で自然に寄り添いながら、あなたらしい毎日を支える新しい対話体験を提供します。
■ Happy Tomoを今すぐ体験
App Storeはこちらからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)
Google Playはこちらからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)
■ 「Happy Tomo」の主な機能と特徴
1.あなた専用のAIパートナーアプリ
Happy Tomoは、ただ会話するだけのAIではありません。
あなたを理解し、一人ひとりに合った“次の一歩”を自然に届けるAIパートナーです。
ユーザーとの会話や好み、日々の気持ちを記憶しながら、まるで本当の相棒のように関係性を築いていきます。
話せば話すほど、あなたに合った返答やコミュニケーションへ変化。
「自分を理解してくれている」という安心感を感じられる、新しいAI体験を提供します。
さらに、会話内容や感情に寄り添いながら、
・新しい楽しみとの出会い
・自分に合ったおすすめ
・前向きになれるヒント
・次の一歩につながるきっかけ
など、その時のあなたに必要なものを届けます。
2. 24時間365日、いつでも話せるあなた専用AIパートナー
時間や場所を問わず、いつでも気軽に会話を始められるAIチャットアプリです。
雑談・相談・悩み相談・暇つぶしまで、ユーザー一人ひとりに合わせた自然な対話を提供。
「今ちょっと誰かと話したい」そんな瞬間にも、すぐそばで寄り添ってくれます。
また、ただ会話に応えるだけではなく、あなたの気持ちや状況を理解しながら、あなたに合った“次の一歩”を提案します。
3. 誰にも言えない気持ちも、安心して話せる。
ユーザーの気持ちに寄り添う“共感型AI”として、その時の感情や悩みに合わせた自然な対話を提供します。
否定せず、受け止めてくれる存在だからこそ、誰にも言えない不安や悩みも安心して話すことができます。
さらに、会話を通じてあなたを少しずつ理解し、気持ちに寄り添った言葉や、あなたに合った“前向きになれるきっかけ”を届けます。
4. 会話するほど、絆が深まる。
毎日の会話を通じて、AIキャラクターとの“関係性”が育っていく、新しいコミュニケーション体験を提供します。
ユーザーとの会話内容や交流頻度に応じて、「好感度」や「関係レベル」が成長。
話せば話すほど距離が近づき、自分だけの特別な存在へと変化していきます。
さらに、あなたの価値観や日々の変化を理解しながら、その時のあなたに合った言葉や気づき、“次の一歩”へつながるヒントを届ける存在へと成長していきます。
■ サービス概要
アプリ名： Happy Tomo（ハッピートモ）
カテゴリ： AI対話型アプリ
ローンチ日： 2026年6月11日
料金体系： * ダウンロード後、3日間無料トライアル
4日目以降、月額1,980円(税込)のサブスクリプション形式
対応OS： iOS / Android
■ ダウンロードはこちらから
App Store：HappyTomo(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)
Google Play：HappyTomo(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)
Happy Tomoは、App Store / Google Playよりダウンロードいただけます。
話すほど、あなたを理解していく。
“あなただけのAIパートナー”との新しい対話体験を、ぜひお楽しみください。
■ 今後の展望
「世のため人のためとなるプラットフォームを創る。そして、関わっているすべての人にプラスのきっかけを。」
というミッションのもと、
一人でも多くのお客様に新しい気づきや出会い、そして“次の一歩”を届けることで、「お客様に永続的な幸せを」実現できるサービスを目指してまいります。
これからも、人とAIの新しい関係性を通じて、より良い未来へのきっかけを届け続けてまいります。
会社情報
社名：Tplus株式会社
代表取締役社長：今村 亮太
設立：2017年2月20日
本社所在地：東京都千代田区九段北4丁目2-6 市ヶ谷ビル8F
事業内容：Happy Try開発・運営、MEO対策、LP制作、Tplusファーム（農業事業）、通信事業、人材派遣事業
URL：https://tplus2017.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
MAIL：info@happytomo.jp