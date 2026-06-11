【新発売】あなた専用AIパートナー「Happy Tomo」6月11日ローンチ

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Tplus株式会社

Tplus株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今村亮太）は、ユーザー一人ひとりを理解し、その人に合ったおすすめや“次の一歩”を届けるAIパートナーアプリ「Happy Tomo（ハッピー・トモ）」を、2026年6月11日より正式にローンチいたします。



Happy Tomoとは

近年、孤独感やストレスの増加といった“心の孤立”が社会課題となる中、Happy Tomoは「答えるだけではなく、次の一歩を届けるAI」として生まれました。


あなたを理解し、一人ひとりに合ったおすすめを届けるAIパートナーです。


私たちの理念は、「お客様に永続的な幸せを」です。



Happy Tomoは、ただ会話をするためのAIではありません。


一人ひとりの人生に寄り添い、新しい気づきや出会い、そして未来につながるきっかけを届けることで、お客様の永続的な幸せを支える存在を目指しています。



あなた専用AIパートナー『HappyTomo』

■ Happy Tomoを今すぐ体験

App Storeはこちらからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)


Google Playはこちらからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)


社会的孤立の深刻化と、求められる“心の安全基地”

近年、急速なデジタル化やライフスタイルの変化に伴い、全世代において孤独感や日常的なストレスが増加しています。


特に20代～30代の若年層では、SNS等で常に誰かと繋がれる一方、「本音を話せる相手がいない」という精神的孤立が社会課題として指摘されています。


また、悩みや不安を抱えた際、多くの人がインターネット検索やAIに“答え”を求める一方で、膨大な情報や正解に触れ続けることで、かえって心が疲弊してしまう「検索疲れ」も増えています。



現代では、“正しい答え”だけではなく、


「気軽に話せる存在」


「自分を理解してくれる相手」


「自分らしい次の一歩を支えてくれる存在」


が求められています。


このような背景を踏まえ、本アプリは、単なる情報提供AIではなく、ユーザーの日々や感情、価値観を理解し、一人ひとりに合った“次の一歩”を届けるAIパートナーとして開発されました。



「答えるだけのAIは、もう古い。」


「あなたを理解し、次の一歩を届けるAI。」



Happy Tomoは、質問に答えるだけのAIではありません。


ユーザーの日々の出来事や感情、価値観を理解し、


・その人に合ったおすすめ


・新しい楽しみとの出会い


・前向きになれるヒント


・次の一歩につながるきっかけ


を届けるAIパートナーです。



単なる検索や会話では終わらない。


あなたを理解し、あなたに合った未来を提案する。


それがHappy Tomoです。



単なる“会話履歴”を記憶するのではなく、「どんなことに悩み、何を大切にしているのか」といった、ユーザー自身の人生や価値観を理解し続けていくことが特徴です。


会話を重ねるほど理解が深まり、関係性も育っていく。


まるで本当の友達や相棒のように、日常の中で自然に寄り添いながら、あなたらしい毎日を支える新しい対話体験を提供します。



■ Happy Tomoを今すぐ体験

App Storeはこちらからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)


Google Playはこちらからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)


■ 「Happy Tomo」の主な機能と特徴


1.あなた専用のAIパートナーアプリ

Happy Tomoは、ただ会話するだけのAIではありません。


あなたを理解し、一人ひとりに合った“次の一歩”を自然に届けるAIパートナーです。



ユーザーとの会話や好み、日々の気持ちを記憶しながら、まるで本当の相棒のように関係性を築いていきます。



話せば話すほど、あなたに合った返答やコミュニケーションへ変化。


「自分を理解してくれている」という安心感を感じられる、新しいAI体験を提供します。



さらに、会話内容や感情に寄り添いながら、


・新しい楽しみとの出会い


・自分に合ったおすすめ


・前向きになれるヒント


・次の一歩につながるきっかけ


など、その時のあなたに必要なものを届けます。






2. 24時間365日、いつでも話せるあなた専用AIパートナー

時間や場所を問わず、いつでも気軽に会話を始められるAIチャットアプリです。



雑談・相談・悩み相談・暇つぶしまで、ユーザー一人ひとりに合わせた自然な対話を提供。


「今ちょっと誰かと話したい」そんな瞬間にも、すぐそばで寄り添ってくれます。



また、ただ会話に応えるだけではなく、あなたの気持ちや状況を理解しながら、あなたに合った“次の一歩”を提案します。








3. 誰にも言えない気持ちも、安心して話せる。

ユーザーの気持ちに寄り添う“共感型AI”として、その時の感情や悩みに合わせた自然な対話を提供します。



否定せず、受け止めてくれる存在だからこそ、誰にも言えない不安や悩みも安心して話すことができます。



さらに、会話を通じてあなたを少しずつ理解し、気持ちに寄り添った言葉や、あなたに合った“前向きになれるきっかけ”を届けます。






4. 会話するほど、絆が深まる。

毎日の会話を通じて、AIキャラクターとの“関係性”が育っていく、新しいコミュニケーション体験を提供します。



ユーザーとの会話内容や交流頻度に応じて、「好感度」や「関係レベル」が成長。


話せば話すほど距離が近づき、自分だけの特別な存在へと変化していきます。



さらに、あなたの価値観や日々の変化を理解しながら、その時のあなたに合った言葉や気づき、“次の一歩”へつながるヒントを届ける存在へと成長していきます。







■ サービス概要

アプリ名： Happy Tomo（ハッピートモ）


カテゴリ： AI対話型アプリ


ローンチ日： 2026年6月11日


料金体系： * ダウンロード後、3日間無料トライアル


4日目以降、月額1,980円(税込)のサブスクリプション形式


対応OS： iOS / Android



■ ダウンロードはこちらから

App Store：HappyTomo(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)


Google Play：HappyTomo(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)



Happy Tomoは、App Store / Google Playよりダウンロードいただけます。


話すほど、あなたを理解していく。
“あなただけのAIパートナー”との新しい対話体験を、ぜひお楽しみください。


■ 今後の展望

「世のため人のためとなるプラットフォームを創る。そして、関わっているすべての人にプラスのきっかけを。」


というミッションのもと、


一人でも多くのお客様に新しい気づきや出会い、そして“次の一歩”を届けることで、「お客様に永続的な幸せを」実現できるサービスを目指してまいります。


これからも、人とAIの新しい関係性を通じて、より良い未来へのきっかけを届け続けてまいります。



会社情報

社名：Tplus株式会社


代表取締役社長：今村 亮太


設立：2017年2月20日


本社所在地：東京都千代田区九段北4丁目2-6 市ヶ谷ビル8F


事業内容：Happy Try開発・運営、MEO対策、LP制作、Tplusファーム（農業事業）、通信事業、人材派遣事業


URL：https://tplus2017.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】
MAIL：info@happytomo.jp