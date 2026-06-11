Tplus株式会社

Tplus株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今村亮太）は、ユーザー一人ひとりを理解し、その人に合ったおすすめや“次の一歩”を届けるAIパートナーアプリ「Happy Tomo（ハッピー・トモ）」を、2026年6月11日より正式にローンチいたします。

Happy Tomoとは

近年、孤独感やストレスの増加といった“心の孤立”が社会課題となる中、Happy Tomoは「答えるだけではなく、次の一歩を届けるAI」として生まれました。

あなたを理解し、一人ひとりに合ったおすすめを届けるAIパートナーです。

私たちの理念は、「お客様に永続的な幸せを」です。

Happy Tomoは、ただ会話をするためのAIではありません。

一人ひとりの人生に寄り添い、新しい気づきや出会い、そして未来につながるきっかけを届けることで、お客様の永続的な幸せを支える存在を目指しています。

あなた専用AIパートナー『HappyTomo』■ Happy Tomoを今すぐ体験

App Storeはこちらからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)

Google Playはこちらからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)

社会的孤立の深刻化と、求められる“心の安全基地”

近年、急速なデジタル化やライフスタイルの変化に伴い、全世代において孤独感や日常的なストレスが増加しています。

特に20代～30代の若年層では、SNS等で常に誰かと繋がれる一方、「本音を話せる相手がいない」という精神的孤立が社会課題として指摘されています。

また、悩みや不安を抱えた際、多くの人がインターネット検索やAIに“答え”を求める一方で、膨大な情報や正解に触れ続けることで、かえって心が疲弊してしまう「検索疲れ」も増えています。

現代では、“正しい答え”だけではなく、

「気軽に話せる存在」

「自分を理解してくれる相手」

「自分らしい次の一歩を支えてくれる存在」

が求められています。

このような背景を踏まえ、本アプリは、単なる情報提供AIではなく、ユーザーの日々や感情、価値観を理解し、一人ひとりに合った“次の一歩”を届けるAIパートナーとして開発されました。

「答えるだけのAIは、もう古い。」

「あなたを理解し、次の一歩を届けるAI。」

Happy Tomoは、質問に答えるだけのAIではありません。

ユーザーの日々の出来事や感情、価値観を理解し、

・その人に合ったおすすめ

・新しい楽しみとの出会い

・前向きになれるヒント

・次の一歩につながるきっかけ

を届けるAIパートナーです。

単なる検索や会話では終わらない。

あなたを理解し、あなたに合った未来を提案する。

それがHappy Tomoです。

単なる“会話履歴”を記憶するのではなく、「どんなことに悩み、何を大切にしているのか」といった、ユーザー自身の人生や価値観を理解し続けていくことが特徴です。

会話を重ねるほど理解が深まり、関係性も育っていく。

まるで本当の友達や相棒のように、日常の中で自然に寄り添いながら、あなたらしい毎日を支える新しい対話体験を提供します。

■ Happy Tomoを今すぐ体験

App Storeはこちらからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)

Google Playはこちらからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)

■ 「Happy Tomo」の主な機能と特徴

1.あなた専用のAIパートナーアプリ

Happy Tomoは、ただ会話するだけのAIではありません。

あなたを理解し、一人ひとりに合った“次の一歩”を自然に届けるAIパートナーです。

ユーザーとの会話や好み、日々の気持ちを記憶しながら、まるで本当の相棒のように関係性を築いていきます。

話せば話すほど、あなたに合った返答やコミュニケーションへ変化。

「自分を理解してくれている」という安心感を感じられる、新しいAI体験を提供します。

さらに、会話内容や感情に寄り添いながら、

・新しい楽しみとの出会い

・自分に合ったおすすめ

・前向きになれるヒント

・次の一歩につながるきっかけ

など、その時のあなたに必要なものを届けます。

2. 24時間365日、いつでも話せるあなた専用AIパートナー

時間や場所を問わず、いつでも気軽に会話を始められるAIチャットアプリです。

雑談・相談・悩み相談・暇つぶしまで、ユーザー一人ひとりに合わせた自然な対話を提供。

「今ちょっと誰かと話したい」そんな瞬間にも、すぐそばで寄り添ってくれます。

また、ただ会話に応えるだけではなく、あなたの気持ちや状況を理解しながら、あなたに合った“次の一歩”を提案します。

3. 誰にも言えない気持ちも、安心して話せる。

ユーザーの気持ちに寄り添う“共感型AI”として、その時の感情や悩みに合わせた自然な対話を提供します。

否定せず、受け止めてくれる存在だからこそ、誰にも言えない不安や悩みも安心して話すことができます。

さらに、会話を通じてあなたを少しずつ理解し、気持ちに寄り添った言葉や、あなたに合った“前向きになれるきっかけ”を届けます。

4. 会話するほど、絆が深まる。

毎日の会話を通じて、AIキャラクターとの“関係性”が育っていく、新しいコミュニケーション体験を提供します。

ユーザーとの会話内容や交流頻度に応じて、「好感度」や「関係レベル」が成長。

話せば話すほど距離が近づき、自分だけの特別な存在へと変化していきます。

さらに、あなたの価値観や日々の変化を理解しながら、その時のあなたに合った言葉や気づき、“次の一歩”へつながるヒントを届ける存在へと成長していきます。

■ サービス概要

アプリ名： Happy Tomo（ハッピートモ）

カテゴリ： AI対話型アプリ

ローンチ日： 2026年6月11日

料金体系： * ダウンロード後、3日間無料トライアル

4日目以降、月額1,980円(税込)のサブスクリプション形式

対応OS： iOS / Android

■ ダウンロードはこちらから

App Store：HappyTomo(https://apps.apple.com/jp/app/happytomo/id6760826376)

Google Play：HappyTomo(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nplus.happytomo&hl=ja)

Happy Tomoは、App Store / Google Playよりダウンロードいただけます。

話すほど、あなたを理解していく。

“あなただけのAIパートナー”との新しい対話体験を、ぜひお楽しみください。

■ 今後の展望

「世のため人のためとなるプラットフォームを創る。そして、関わっているすべての人にプラスのきっかけを。」

というミッションのもと、

一人でも多くのお客様に新しい気づきや出会い、そして“次の一歩”を届けることで、「お客様に永続的な幸せを」実現できるサービスを目指してまいります。

これからも、人とAIの新しい関係性を通じて、より良い未来へのきっかけを届け続けてまいります。

会社情報

社名：Tplus株式会社

代表取締役社長：今村 亮太

設立：2017年2月20日

本社所在地：東京都千代田区九段北4丁目2-6 市ヶ谷ビル8F

事業内容：Happy Try開発・運営、MEO対策、LP制作、Tplusファーム（農業事業）、通信事業、人材派遣事業

URL：https://tplus2017.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

MAIL：info@happytomo.jp