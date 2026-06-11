【JALタイムセールと共同開催】グアムの人気5ホテル対象！燃油値上がり分実質還元のJAL限定ホテルタイムセール開催！

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス

グアムの 5ホテルは、2026年6月11日(木)～6月25日(木)の期間限定で、「燃油サーチャージ実質還元！3泊以上で1室あたり＄125のホテルクレジットを進呈！JAL限定 グアムホテル タイムセール」を開催いたします。

円安や燃油サーチャージ上昇が続く中でもグアム旅行をお楽しみいただきたいと実施する当企画は、JAL便を利用し、ホテルも3泊以上予約すると、宿泊代にも使える1室1滞在当たり＄125のホテルクレジットが進呈されるお得なセール。JAL航空券タイムセールと同時に開催する共同企画で、両方のセールを利用することで、航空券もホテルもお得にご予約いただけます。

予約期間は6月11日(木)～6月25日(木)までで、航空券タイムセールより4日間長く開催。宿泊期間は6月13日(土)～9月1日(火)チェックアウトまでで夏休みも対象です（ホテルにより一部除外日あり）。

特設サイトURL：https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/route/gum/#HotelTimesale（日本語）

参画ホテルは 「ニッコー」、 「PICグアム」 、 「リーガロイヤル 」、 「ヒルトン」、 「ザ ツバキ タワー」 の5ホテルで、マイル利用での渡航も含めたJAL便グアム線搭乗者全員が対象となります。

セールプランを3泊以上で予約すると、 1室1滞在当たり＄125のホテルクレジットを進呈され、5月1日に値上がりした燃油サーチャージ代の1名分の値上げ額にあたる20,000円相当が実質還元（※）。なお、進呈するホテルクレジットは朝食などホテル館内のレストランではもちろん、宿泊代のお支払いにもご利用可能です。ホテルとお日にちによっては、1室1泊分のほとんどがこのホテルクレジットでお支払いいただけることになります。

※ 2万円の相当額にあたる＄125は、2026年6月1日の為替レート（1米ドル＝159.45円）を基準に換算し、端数を四捨五入して算出したものです。

セール概要

■セール名称：

燃油サーチャージ実質還元！3泊以上で1室あたり＄125のホテルクレジットを進呈！

JAL限定 グアムホテル タイムセール

■予約期間 ：

2026年6月11日(木)～6月25日(木)

■宿泊期間 ：

2025年6月13日(土)～9月1日(火)チェックアウトまで

※ ホテルにより一部除外日がございます。

■対象者 ：

JAL便でご渡航のお客様（マイル利用などの特典航空券も対象）

※ホテルチェックイン時にJAL便の搭乗券のご提示が必須となります。

■セール内容：

3泊以上のご予約で、 1室1滞在当たり＄125のホテルクレジットを進呈するセール。

※指定のJAL搭乗者限定セールプランで3泊以上のご予約が必要です。

※ホテルクレジットはご宿泊人数を問わず、1室1滞在当たり＄125を進呈いたします。

なお、2万円相当額となる＄125は、2026年6月1日の為替レート（1米ドル＝159.45円）を基準に換算し、端数を四捨五入して算出したものです。

※進呈したホテルクレジットは、ホテル館内レストランでの飲食はもちろん、宿泊料金のお支払いにもご利用いただけます。

■対象ホテルと最低料金 ：

1. ホテル・ニッコー・グアム （＄130～）

2. PICグアム （＄117～）

3. リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート （＄125～）

4. ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ （＄313～）

5. ザ ツバキ タワー （＄315～）

※ 上記はいずれも1室2名1泊あたりの料金（宿泊税11％別）

■特設サイトURL：

詳細はこちらのURLからご確認ください。（JAL公式サイトへ）

https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/route/gum/#HotelTimesale（日本語）

特設サイトはこちら :https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/route/gum/#HotelTimesale

【参考】JAL航空券のタイムセールはこちら（JAL公式サイトへ）

https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/route/gum/#AirTicket（日本語）

＜その他、グアムのお得な情報のご紹介＞

グアムで割引や特典を受けられる「GOGO! GUAM BONUS」が9月30日まで開催中。

当ホテルタイムセールと併用で、ますますお得なグアム旅行が可能になります。

「GOGO! GUAM BONUS」概要

グアム政府観光局主催のキャンペーンで、グアムの人気レストランやカフェ、ホテル、マリンアクティビティ、レンタカーなどで特別なサービスや割引を受けられる企画。

当タイムセール対象のホテルの館内レストランやスパでもご利用が可能です。

(C)グアム政府観光局

■キャンペーン期間：～2026年9月30日

■詳細ページURL ： https://www.gogoguam.jp/coupon/bonus/

▼ 「GOGO! GUAM BONUS」対象店舗の割引や特典一例のご紹介

＜当タイムセール対象のホテルの参画店舗例＞

【ホテル・ニッコー・グアム】サンセット ビーチ BBQ

合計金額から10％OFF

※他の割引との併用不可。直接予約のみ対象で旅行代理店経由の予約は対象外。

※QRコードをスキャンし、キャンペーンページを会計時にスタッフに提示。

【PICグアム】レストラン「ビストロ」

＄55以上の注文でハウスワインが2杯無料

合計金額＄55以上のご注文でハウスワイン2杯を無料でご提供。

1テーブルにつき1回まで適用。店内飲食限定。

【リーガロイヤル】スパ・アユアラン

スパアメニティギフト1つプレゼント

※60分以上のスパトリートメントの事前予約で適用。

※QRコードをスキャンし、キャンペーンページを受付デスクでスタッフに提示。

＜その他、街の人気アクティビティやサービスの参画店舗例＞

(C)BG Tours

【ディナークルーズ】ビッグサンセットクルーズ

通常料金から15%OFFの特別価格 ＄106.25でご案内

※公式ウェブサイトからの事前予約時にコード「GOGOGUAM」と入力・適用させて予約、または直接BGツアーズのチケットブースでキャンペーンQRを読み込んでいただくことで割引が適用され特別価格で利用可能。

(C)stroll international

【タクシー配車アプリ】ストロール

Strollアプリを使った配車サービスが10％OFF

※限定クーポンコード入力で30日間の全ライド料金が10％割引。

※Stroll Intlアプリを日本を出発する前にインストールして、コード「GOGOGUAM」を入力し、有効化ボタンをクリックすることで適用。

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスについて

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、首都圏の高級不動産業の先駆者であるケン・コーポレーションのグループ会社で、ホテル・旅行・ブライダル事業を行う会社です。ホテル事業は、自社ブランドに加え、HyattやHiltonなど世界有数の外資系ブランドともフランチャイズ提携するマルチブランドの自社直営を軸に、36軒のホテル（国内27軒・海外9軒）、約9,500室を展開しております。



公式サイトURL： https://kenhotels.com/