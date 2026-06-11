AIVy、非接触バイタルセンシングを活用した「カメラ診断AI接客キャラクター」を提供開始

AIVy株式会社PITALIyのカメラ診断AI接客サービスは、非接触のコンディション傾向チェックから提案・予約・購買までを一気通貫で支援します。

AIVy株式会社（本社：東京都、代表取締役：村上卓斗、以下「AIVy」）は、AI接客コンシェルジュ「PITALIy（ピタリー）」において、PC・スマートフォンのカメラを活用した「カメラ診断AI接客サービス」の提供を開始いたします。

本サービスは、非接触バイタルセンシング技術を活用し、PCやスマートフォンのカメラを通じて、ユーザーのコンディション傾向を簡易的に可視化するAI接客サービスです。取得・推定可能な項目の例として、心拍、心拍変動、呼吸数、ストレス傾向などを想定しております（実装可否や提供範囲は導入時にご相談のうえ決定いたします）。

結果はAIキャラクターが会話形式でわかりやすく説明し、ユーザーに合わせた商品提案、カウンセリング予約、LINE登録、クーポン配布、資料請求、オンライン相談、店舗予約などへ自然にご案内いたします。「測って終わり」になりがちな健康チェックを、ユーザーの状態理解から次の行動までを一気通貫で支援するAI接客体験へと拡張するサービスとして、美容、フィットネス、健康食品、健康経営、展示会・イベントなど、幅広い領域での活用を想定しております。

■ 開発・提供の背景

健康チェックやカウンセリング体験では、専用機器やスタッフ対応、次の行動への導線設計に課題があります。

健康意識やウェルネスへの関心は高まりを続けております。一方で、健康チェックやカウンセリング体験には、専用機器、来店、スタッフ対応が必要となる場面が多く、企業側にとって導入・運用のハードルが残っているのが現状です。

特に美容クリニック、フィットネス、整体、健康食品EC、健康経営、展示会・イベントなどでは、ユーザーの関心を高める入口は作れても、その場で状態を把握し、次の行動まで案内する体験を設計することは容易ではありません。

実際の現場では、以下のような課題が挙げられます。

- 健康チェックやコンディション確認に、専用機器やスタッフ対応が必要になりやすい- 来店前やオンライン上で、ユーザーの状態に合わせた提案を行いづらい- 測定結果を表示しても、ユーザーが次に何をすればよいかわかりにくい- 美容・健康・ウェルネス商材の提案が、ユーザーの状態理解とつながりにくい- 診断コンテンツやセルフチェックが、予約・購買・LINE登録などのCV導線に接続しづらい- 展示会やイベントで、来場者が思わず体験したくなる集客コンテンツを作りにくい- 健康経営や福利厚生施策において、社員が気軽に自分の状態を確認できる入口が不足している

一方、カメラを活用した非接触バイタルセンシングは、カメラ映像から皮膚色の微細な変化などを解析し、心拍や呼吸などのバイタルサインを非接触で推定する技術領域として注目を集めております。AIVyは、この技術領域とAIキャラクターによる接客体験を組み合わせることで、単なる測定ツールにとどまらない、ユーザーの状態理解から提案・予約・購買までをつなぐ新しいAI接客体験をご提供してまいります。

■ カメラ診断AI接客サービスの概要

非接触バイタルセンシングとAIキャラクター接客を組み合わせ、測定から提案・予約・購買までを自然につなぎます。

「カメラ診断AI接客サービス」は、PCやスマートフォンのカメラを通じてユーザーのコンディション傾向を簡易的にチェックし、その結果をAIキャラクターが会話形式で説明するAI接客サービスです。

本サービスの核となるのは、「非接触バイタルセンシング × AIキャラクター接客」という組み合わせです。専用機器を必要とせず、ブラウザ上のカメラだけでコンディション傾向の簡易チェックが可能で、AIキャラクターが結果をわかりやすく解説いたします。

従来のAIチャットボットのように「質問に答える」だけではなく、ユーザーの状態傾向をもとに、商品提案、カウンセリング予約、LINE登録、クーポン配布、資料請求、オンライン相談、店舗予約などの次の行動へ自然にご案内します。診断して終わるのではなく、診断結果をもとに次の行動まで案内できる点が、PITALIyならではの特徴です。

なお、本サービスは医療行為または医療診断を目的としたものではございません。取得・推定される各種指標は、健康意識向上、セルフチェック、接客体験の高度化を目的とした参考情報としてご提供いたします。

■ カメラ診断AI接客サービスで実現すること

本サービスを通じて、以下のような体験と機能をご提供いたします。

■ PITALIyならではの特徴

- PC・スマートフォンのカメラによる非接触のコンディション傾向チェック- 心拍、呼吸数、ストレス傾向、ウェルネススコアなどの簡易的な可視化- 美容クリニックやサロンのカウンセリング予約への誘導- 健康食品・サプリECの商品レコメンド- LINE登録、クーポン配布、資料請求への誘導- オンライン相談や店舗予約への接続- 展示会・イベントでの体験型コンテンツ化

1. 診断して終わらず、次の行動まで案内できる

AIキャラクターが結果を説明し、商品提案、カウンセリング予約、購買、LINE登録、資料請求などへ自然にご案内いたします。測定で完結しがちな従来のセルフチェック体験を、接客体験とマーケティング成果につなげるサービスとしてご提供いたします。

2. 専用アプリ不要でWeb上にカメラ診断体験を提供できる

PCやスマートフォンのブラウザ上で体験を提供できるため、WebサイトやLP、イベントページに組み込みやすい設計です。アプリインストールのハードルがなく、ユーザーの離脱を抑えながら体験を提供いただけます。

3. 非接触・短時間でコンディション傾向を確認できる

専用機器を用意しなくても、来店前、イベント会場、オンライン相談前など、さまざまな場面でユーザーが気軽にセルフチェックを行えます。導入企業にとっても、機器コストやスタッフ対応の負担を抑えながら接点を提供できます。

4. CV導線に接続し、リード獲得や予約・購買促進に活用できる

診断結果を起点に、予約、購買、LINE登録、資料請求、クーポン配布などへつなげ、接客体験とマーケティング成果を両立いたします。コンディション理解という体験価値の高い接点を、ビジネス成果へと結びつける設計が可能です。

■ 想定される利用シーン

美容、フィットネス、健康食品、健康経営、展示会・イベントなど、幅広い領域で診断起点の接客体験を展開できます。- 美容クリニック：肌、疲労、ストレス、代謝傾向から見る美容コンディションの簡易チェックを行い、施術メニューや無料カウンセリング予約へとご案内いたします。来院前のオンライン上で、利用者の状態理解を踏まえたメニュー提案が可能となります。- エステ・美容サロン：来店前や店内タブレットでのセルフチェック体験として活用し、施術メニューや会員プランの提案へとつなげていただけます。- 健康食品・サプリEC：疲労、ストレス、代謝タイプの傾向チェックを行い、結果に応じて商品レコメンドや定期購入の提案へとつなげる接客体験を構築いただけます。- ドラッグストア：店頭タブレットや店舗LPに組み込むことで、来店客のセルフチェックと商品提案を結びつける接点としてご利用いただけます。- 展示会・イベント：来場者向けAIコンディション診断として、ブース集客、LINE登録、商談予約につなげる体験型コンテンツとしてご活用いただけます。- オンライン相談サービス：オンラインカウンセリングや健康相談サービスの事前準備として、相談内容を整理する補助コンテンツとして活用いただけます。

■ 代表コメント

これまでの健康チェックやセルフチェックは、測定して結果を表示するところで体験が止まりがちでした。本当に重要なのは、その結果を見たユーザーが「では自分は何をすればよいのか」というところまで、自然に進めるかどうかだと考えております。

PITALIyの「カメラ診断AI接客サービス」は、非接触バイタルセンシングとAIキャラクター接客を組み合わせることで、コンディションの可視化から、提案、予約、購買、LINE登録までを一気通貫でご支援いたします。測定ツールにとどまらず、ユーザーの状態理解から次の行動へとつなぐAI接客体験を目指してまいります。

美容、フィットネス、健康食品、健康経営、展示会・イベントなど、幅広い領域で診断起点の接客体験を広げていきたいと考えております。あわせて、医療行為や診断を行うサービスではなく、健康意識向上やセルフチェック、接客体験の高度化を支援するサービスとして、利用者の方々が安心して活用できる設計を進めてまいります。

■ ご利用にあたっての注意事項

本サービスは医療行為または医療診断を目的としたものではございません。取得・推定される各種指標は、健康意識向上、セルフチェック、接客体験の高度化を目的とした参考情報としてご提供するものです。表示される結果は、医学的な診断や疾病リスクの判定、治療方針の決定に用いることはできません。

体調に不安がある場合や医療上の判断が必要な場合は、医師または専門機関へのご相談をお願いいたします。なお、カメラの利用や取得・処理されるデータの範囲、保存・管理方法、同意取得の方法については、別途定めるプライバシーポリシー・利用規約および各導入先での説明に基づきご利用いただきます。

■ PITALIyとは

Web対話接客アバターPITALIy（ピタリー）

PITALIyは、Webサイト上に“話しかけられるAIアバター”を設置し、問い合わせ対応、商品説明、診断、予約、リード獲得、LINE登録、FAQ生成までを一気通貫で支援するAI接客コンシェルジュです。

従来のチャットボットのように「質問に答える」だけではなく、AIアバターがユーザーの状況や関心に合わせて会話を進め、必要な情報提供から次のアクションまで自然に案内します。

現在、PITALIyでは、AIプレゼンモード、診断機能、ガチャ機能、Webカタログ機能、Web予約機能、クイズ機能、ギフトアンケート機能、シナリオ機能、自動FAQ追加機能、LINE登録機能、カメラ診断AI接客サービスなど、AI接客を高度化する機能を順次提供しています。

Web接客、展示会、イベント、採用、教育、自治体、ヘルスケア、福祉、エンタメ、EC、BtoB営業など、幅広い領域で活用可能です。AIVyは、PITALIyを単なるAIチャットではなく、企業・団体とユーザーの最初の接点を変える“AI接客インフラ”として展開してまいります。

■ 代理店募集・独自開発について

AIVyでは、PITALIyの販売・導入支援をともに推進いただける代理店・パートナー企業を募集しています。Web制作会社、広告代理店、システム開発会社、イベント会社、自治体・教育・福祉領域の支援企業など、各業界の顧客接点をお持ちの企業様との連携を歓迎しています。

また、AIキャラクターを活用した独自開発、業界特化型AI接客、診断コンテンツ、予約・CRM連携、LINE連携、カメラ診断、イベント向け体験コンテンツなどの個別開発にも対応しています。

代理店募集に関するお問い合わせ：https://pitaliy.jp/

独自開発・カスタマイズのご相談：https://aivy.tokyo/contact

AIに関するお役立ち情報：https://column.aivy.tokyo/

■ 会社概要

会社名：AIVy株式会社

代表者：代表取締役 村上卓斗

所在地：東京都

サービス：

・AI接客コンシェルジュ「ピタリー」の開発、運営、販売

・AIスマートモニターの販売

・AIキャラクター関連開発