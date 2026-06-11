「個人向け国債」購入者の7割は、他商品にも投資。4人に1人は社債を購入。最多の非購入理由は「欲しい銘柄がない」

Siiibo証券株式会社

社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」を運営するSiiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小村和輝、以下「当社」）は、直近1年以内に「個人向け国債」を購入した全国の20歳以上300名を対象に、定期収入を目的とした投資の実態調査を実施しました。

当社は、社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」を通じて、個人の投資家が企業に直接投資できる社債市場を開拓しています。

金利上昇を背景に、個人向け社債（以下「社債」）と同じく定期収入を得ることができる「個人向け国債」（以下「国債」）の販売額が増えています。日本の社債市場は、米国と比べると未成熟で、個人が買える銘柄が限定的という課題を抱えています。本調査は、社債と同様に為替の影響を受けずに定期収入を得られる国債の購入動機や、他商品への投資動向から、定期収入を目的とした投資の現状を明らかにすることを目的としています。

■調査サマリー

1）国債の購入動機の約半数が「元本保証だから」「国が発行するのでリスクが低そう」。安定性を求めて購入





2）国債購入者の7割強は、国債以外の投資商品も購入。安定性だけではない投資にも運用を拡大



3）国債購入者の4人に1人は社債も購入。最多理由は「国債の安心感と、社債の利回りの良さを組み合わせたかった」で7割強



4）社債市場の課題は、商品バラエティ不足。非購入理由は「欲しい銘柄がない」が3割

■調査結果

１）国債の購入動機の約半数が「元本保証だから」「国が発行するのでリスクが低そう」。安定性を求めて購入

1年以内に国債を購入した人へ購入動機を尋ねたところ、約半数が「元本保証だから」「国が発行するのでリスクが低そう」と回答。国債が高い安定性を求めて購入されていることが分かりました。

購入理由を年代別に見てみると、「元本保証だから」「国が発行するのでリスクが低そう」を選んだ人はどちらも年代が上がるほど増加傾向にありました。

次いで「預貯金よりも金利が良い」も3割半ばとなりました。金利上昇を背景に、個人でも金利の恩恵を意識した運用が活発化していることがうかがえます。

2）国債購入者の7割強は、国債以外の商品にも投資。安定性だけではない投資にも運用を拡大

1年以内の国債購入者のうち、国債の他にも投資商品を購入したかどうかを尋ねると、7割強の人が他にも投資商品を購入したと回答。

国債に着実な運用を期待しつつも、より高い収益性を目指す金融商品にも投資対象を拡大していることがわかりました。

3）国債購入者全体の4人に1人は社債も購入。最多理由は「国債の安心感と、社債の利回りの良さを組み合わせたかった」で7割強

1年以内に国債の他にも投資商品を購入した人へ、定期収入を得ることを目的に購入したものを尋ねたところ、上位を占めたのは「投資信託・ETF」「高配当株」となりました。新NISAトレンドの追い風を受けた投資の広がりが本調査結果にも表れました。

また、定期収入が期待できる投資商品の代表格である、国内企業が発行する社債を購入した人は、国債以外に投資商品を購入した人の4割弱を占めました。これは国債購入者全体で見ると、約4人に1人に相当します。

1年以内に国債と社債のどちらも購入した人の購入理由は、「国債の安心感と、社債の利回りの良さを組み合わせたかった」が7割強を占めました。

また、約半数が「投資先をなるべく分散させたかった」「定期的な収入源を増やしたい」と回答し、国債と社債のそれぞれの良さを組み合わせて活用されていることがわかりました。

4）社債市場の課題は、商品バラエティ不足。非購入理由は「欲しい銘柄がない」が3割

一方で、国債購入者が社債を購入しなかった理由は「欲しい銘柄がない」が約3割となり、商品性やリスクへの不安を上回る結果となりました。社債投資に意欲はあっても、投資したい企業が社債を発行していないことが投資へのハードルになっていると考えられます。日本の社債市場にとって、個人が選べる銘柄ラインナップの充実が今後の重要な課題と言えそうです。

次いで、「完売して買えなかった」「満期までの売却制限が気になる」「国債よりリスクがあり、株式ほどリターンが得られなさそう」「リスク判断が難しそう」がそれぞれ約2割ずつ横並びで続く結果となりました。

■総括

金利上昇を追い風に人気が高まっている「個人向け国債」。直近1年以内に購入した人の約半数が、元本保証や国が発行するリスクの低さといった安定性を求めていることが分かりました。

また、国債購入者の7割強は国債以外にも投資商品を購入しており、安定性だけではない投資商品にも運用を拡大していました。

さらに、国債購入者全体の4人に1人は国債と国内企業が発行する社債の両方を購入しており、国債の安心感と、社債の利回りの良さを組み合わせて投資に活用していることがわかりました。

また、社債を購入しなかった理由の約3割が「欲しい銘柄がない」だったことから、今後個人向け社債のラインナップが充実することで、今以上に購入者が増える可能性があると言えます。実際のところ、経済産業省を事務局として、有識者及び関連業界団体等をメンバーとした「企業金融の高度化に向けた社債市場の在り方に関する研究会」（※1）が2025年10月から開催され、資金供給増加を目的とした個人向け社債の利用拡大について議論されています。今後より多くの個人の方にとって、定期収入源の選択肢が増えるかもしれません。

■国内社債を専門に扱うSiiibo証券

Siiibo証券は、社債に特化した唯一（※2）のインターネット証券会社として、国内企業の社債を購入可能なサービス「Siiibo」を運営しています。

今回の調査によって「欲しい銘柄がない」ことが社債を購入しなかった理由の約3割を占めたことから、個人が買える社債の商品バラエティが充実することで、日本の社債市場が活性化する可能性が見えてきました。Siiibo証券では、アーリーからレイターステージのスタートアップや、新興市場に上場する企業などを中心に、社債の商品ラインナップを幅広くご提供しています。

■Siiibo証券の取扱い社債実績

https://siiibo.com/issuances/





（※1）経済産業省「企業金融の高度化に向けた社債市場の在り方に関する研究会」https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/corporate_finance/index.html

（※2）Siiibo証券調べ 2026年6月11日時点

■調査概要

- 調査日：2026年5月26日- 調査方法：インターネット調査- 回答者：2025年5月以降に「個人向け国債」を購入した全国の20歳以上の男女300名。- 回答者の年齢：20代 8.0%、30代 19.3 %、40代 23.3 %、50代 28.0%、60代以上 21.3 %- 回答者の世帯年収：400万円未満 21.3%、400万円以上600万円未満 19.7%、600万円以上800万円未満 15.7%、800万円以上1,000万円未満 14.3%、1,000万円以上1,200万円未満 15.3%、1,200万円以上2,000万円未満 10.7%、2,000万円以上 3.0%

※「個人向け国債」には「新窓販国債」を含む。発行済の「既発債」は含まない。

※プレスリリース本文中では、小数点第2位を四捨五入しています。

※nは有効回答数です。



※調査結果データの引用や転載に際しては必ず出典を明記の上、Web媒体の場合は当記事、もしくはSiiibo証券ホームページいずれかへのリンクをお願いいたします。

■Siiibo（シーボ）証券株式会社について

「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

- 社 名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）- 代表者：代表取締役 小村和輝- 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F- 設 立：2019年1月11日- 資本金：16億2,759万円（資本準備金含む、2025年2月末時点）- URL ：https://siiibo.com

(※) Siiibo証券調べ 2026年6月11日時点

■金融商品取引法に係る表示

商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号

加入協会: 日本証券業協会



【本件に関するお問い合わせ先】

Siiibo証券株式会社 広報担当

E-mail: pr@siiibo.com