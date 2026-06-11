【第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都 2026】にWell Green Labが出店決定!

株式会社MOTHEREARTH

株式会社MOTHER EARTH（本社：東京都港区、代表取締役：廣岡 輝、プロジェクトマネージャー：水嶋 茂尭）が実施する、サステナブルやウェルビーイングなライフスタイルを目指すPOPUPイベント

「Well Green Lab 」を第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都 2026で開催いたします。

第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都 2026：https://ofj.or.jp/ole-kyoto/(https://ofj.or.jp/ole-kyoto/)

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118809/table/44_1_9a280d7971c3a76337379fdabd315683.jpg?v=202606111151 ]

■「Well Green Lab」のコンセプト

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルをより身近なものにし、

地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるPOPUPイベント。

生活を彩るアート、コスメ、雑貨、アパレルに至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/wellgreenlab

※今年3月に開催した際の展開画像

■ブランド紹介

※日本での展開を希望する代理店募集中ABE DUA｜ガーナ

伝統製法によるアフリカン・ブラックソープを手作業で製造。自然由来成分だけを使い、現地女性の雇用支援も行うエシカルブランド。

NUNAÏA｜アイルランド

ペルーの高地植物を使用したCOSMOS認証取得のスキンケア。フェアトレードと地球環境に配慮したサステナブルな製品設計が特徴。

※日本での展開を希望する代理店募集中※日本での展開を希望する代理店募集中ARGANOUR｜スペイン

スペイン発、研究所併設のクリーンビューティブランド。天然成分100％、COSMOS認証・ヴィーガン・動物実験不実施を貫く。

MAXXelle｜イタリア

プロフェッショナル向けのオーガニックヘアケアライン。98％以上自然由来成分で構成、COSMOS ORGANIC認証取得済み。

※日本での展開を希望する代理店募集中※日本での展開を希望する代理店募集中Le Secret Naturel｜フランス

フランス・プロヴァンス発。フェアトレードや植物療法に基づいた複数ブランドを展開。FFL認証取得製品もあり。

Born to Bio｜フランス

フランス中部ヴィシー発、オーガニックライフスタイルを提案する総合ブランド。自然香料使用、フェイス・ヘア・ボディ製品を展開。

※日本での展開を希望する代理店募集中

t Beaute

「つづく、と美しく」をテーマに、美容と健康が調和するライフスタイルを提案するブランド。大人気「まるごと茶実」シリーズの”林檎トマト”は、ドライのトマトが入った栄養素満点の食べられるフルーツティー。甘い香りが広がりながらもさわやかな味わいで、お茶としてはもちろん、ヨーグルトなどへのトッピングとしても◎。

Instagram：https://www.instagram.com/itbeaute_jp/

Kamenoko Tawashi The Body

明治40年創業の亀の子束子から、100年を超える歴史の中で培ってきた職人技と天然素材への深い知見を注ぎ込んだ全く新しいボディケアライン《Kamenoko Tawashi The Body》が登場！

「Natural Care」をテーマに、肌が求める天然の心地よさ、環境に配慮した素材選びにこだわったアイテムが揃っています。

Instagram：https://www.instagram.com/kamenokotawashi.official/

里和浸酒

里のように和をもって

素材と素材を活かしあう

私たちは、土地の恵みと向き合い、

一つひとつの素材の声を聴きながら、

日々にそっと寄り添うお酒を丁寧に仕立てています。

自然と人が調和する、やさしい循環を未来へつなぐために。

Instagram：https://www.instagram.com/satonowa_shinshu/

hitoha

京都下鴨発のスキンケアブランド。

「手間レスコスメ」をコンセプトに、様々なケアコスメをお届けします。

日々のスキンケアを楽しめるよう、お肌に不要な成分を配合せず、京都産をはじめとする天然由来成分を使用しています。

Instagram：https://www.instagram.com/hitoha_kyoto/

MORAZ

植物学者である創始者が、娘の肌のコンディションをサポートしたいという想いから生まれたコスメ。

創業から40年以上、自社ファームで原料植物を栽培し、エキスを抽出して製造するまで、すべてを自分たちの手で行う徹底した品質志向を追求し、3つのISO認証を取得。

様々なハーブから独自の方法で高濃度に抽出された濃密なハーブエキスが、健やかな肌へ導きます。

MORAZ ブランドサイト：https://moraz-jp.com/

MORAZ 公式Instagram：https://instagram.com/morazjp_official

■お客様からのお問い合わせ先

お問い合わせ先：contact@motherearth-jp.com

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日の10:00～17:00）

■【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとするビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、さまざな持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。