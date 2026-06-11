AlonAlon(就労継続支援B型事業所:千葉県富津市) は、昨年度の月額平均工賃で過去最高の「63,587円」を達成。６月の支給額は「94,889円」利用者18名の内5名が最低賃金を超える。

NPO法人AlonAlon

NPO法人AlonAlon（理事長:那部智史）は、当法人が運営する就労継続支援B型事業所における昨年度（令和7年度）の月額平均工賃が、過去最高額となる63,587円を達成したことを発表いたします。さらに、今月（2026年6月）の月額平均工賃においては、単月過去最高となる94,889円を記録いたしました。 また就労継続支援B型事業所の利用者１８名の内５名が、千葉県の最低賃金（時給1,140円）を超え、そのうち最高額を支給された利用者の時給は1,330円となりました。

厚生労働省が発表した最新の「B型事業所平均工賃（令和6年度）」の全国平均24,141円、および千葉県平均23,646円を大幅に上回り（約2.6～2.7倍）、障がい者の「真の経済的自立」を証明するマイルストーンとなります。

■背景 日本の障がい者福祉の課題「月額2万円台の壁」

厚生労働省のデータによると、就労継続支援B型事業所の平均工賃は、平成24年度の14,190円から令和6年度の24,141円へと緩やかに上昇しているものの、依然として「月額2万円台」に留まっており、障がい者が一人で自立して暮らすには極めて厳しい現実があります。

多くの福祉現場が、付加価値の低い内職作業に依存せざるを得ない中、AlonAlonは「ビジネスとして通用する一級品の生産」にこだわり、この構造的課題の突破に挑み続けてきました。

■ 高い工賃を支える、AlonAlonの「科学的アプローチ」

AlonAlonが国や県の平均を圧倒する工賃を支払える理由は、贈答用として年間を通じて高い市場価値を持つ「胡蝶蘭」の栽培ノウハウを独自の仕組みで組織化したことにあります。「胡蝶蘭鉢生産」を30工程に細分化。プロの職人技が必要とされる胡蝶蘭の栽培・管理を徹底的に分析し、30の細かい作業工程に分解しました。

■無理のない6段階の難易度設定（A～F工程）

難易度を「A（最も簡単）」から「F（最も高度）」まで可視化。B型事業所の利用者は、まず「基礎・初級レベル（A～C工程）」の訓練・作業からスタートします。作業の習熟と品質基準の理解度に合わせて自分のペースでステップアップできるため、無理なくプロのスキルを身につけることが可能です。

■一般就職への循環を生む「パートナー企業連携」

C難度の技術を修得した利用者は、第一園芸やイオン銀行をはじめとする25社の「パートナー企業」へ障害者社員として一般就職する道が開かれています。就職後は、さらに高度な「中級～上級レベル（C～F工程）」の栽培管理・検品・出荷などの高度生産を担い、企業の戦力として活躍しています。 この「技術習得→高工賃の実現→一般就職での活躍」という循環型モデルが機能しているからこそ、B型事業所全体の生産性が向上し、今月の平均工賃76,473円という実を結びました。

■ テクノロジーの融合による労働負荷の軽減

さらにAlonAlonでは、自動温度管理システムや、自律走行型AIアバターロボット「temi」を活用した遠隔農園案内など、スマートアグリ（先端テクノロジー）を積極的に導入。利用者の負荷をテクノロジーで補い、人間が「より丁寧で、優しいケアが必要な作業」に集中できる環境を整えたことも、生産性向上と高工賃還元の大きな要因となっています。

■ NPO法人AlonAlon 那部智史理事長のコメント

「私たちが目指すのは、障がい者を『お世話する』福祉ではなく、彼らが社会の担い手として『誇りを持って自立する』仕組みづくりです。今回の昨年度平均63,587円、今月94,889円という数字は、利用者及びパートナー企業に就職した元利用者が30工程を実直に、プロとしてやり遂げた努力の成果です。全国平均の壁に悩む福祉施設は数多くありますが、仕組みを変え、ビジネスとして市場と向き合えば、B型事業所でもこれだけの工賃を支払うことが可能です。私たちは今後も『月額平均工賃10万円の壁』の突破を目指し、この日本の福祉を豊かにするイノベーションモデルを全国へ拡げてまいります。」

NPO法人AlonAlon

AlonAlonは農福連携の新しいビジネスモデルで、知的・精神障がいの方たちに、生きがい・働き甲斐のある安定した仕事を創ることを目指しています。お世話するのでなく、障がいのある人々がスキルを身につけて成長し、やりがいを感じて仕事ができ、最終的には親亡きあとも自立できる力をつけてもらうことを目標としています。

住所：〒299-4502千葉県いすみ市岬町中原3863-61TaitoStyle D-02

代表者：理事長 那部智史

担当：池田

TEL：0470-62-6215

問い合わせ先：p-info@alonalon.or.jp

URL:https://alonalon.or.jp/