ゲームで生まれたアイデアがAIで組織の財産へ。「ブレスターPLUS」本日発売。体験会参加者の85％以上が導入を検討

株式会社マグネットデザインブレスターPLUS 商品外観

アイデアプラント（所在地：宮城県仙台市）は、ビジネスチーム向けカードゲーム型教材

「ブレスターPLUS」を2026年6月11日より発売しました。発売に先立ち6月5日に開催した体験会では、参加者の85.7%が「自組織への導入を検討したい」と回答。ブレインストーミングで生まれたアイデアをAIで整理・蓄積し、業務課題の解決に繰り返し活用できる仕組みが、高い評価と期待感を得ました。本教材は、ブレインストーミングで生まれたアイデアをAIによって整理・蓄積し、業務課題の解決に繰り返し活用できる仕組みを提供します。

背景

ブレインストーミングで生まれたアイデアは、セッションが終わると記録に残りにくく、組織の知見として活用されることはほとんどありません。付箋は剥がされ、ホワイトボードの写真はフォルダの奥に沈み、次の会議では誰も参照しない。活発な議論も、その場限りで消えてしまう--これは多くのチームが抱える課題であり、アイデアプラントが創造力支援ツールの開発・提供に取り組む中で向き合ってきた問いでもありました。

「ブレスターPLUS」は、発想を「フロー」で消費するだけでなく、「ストック」として組織に蓄積するという発想から生まれた教材です。

商品概要

「ブレスターPLUS」は、ブレインストーミングのルールをゲーム形式で学ぶ既存教材

「ブレスター」に、AI連携機能を加えた上位モデルです。カードゲーム形式のブレインストーミングでチームのアイデアを引き出し、その対話をスマートフォンで録音・文字起こしして「資産化プロンプト」と共にAIに読み込ませることで、アイデアの本質が「思考資産リスト」として整理・構造化されます。人間が創造力を発揮する場面はゲームの対話で、AIはその後の蓄積と活用を担う設計です。

この一連のプロセスをサポートするブレスターPLUSマニュアルを同梱。専用プロンプトは製品に記載のQRコードよりダウンロードしてご利用いただきます。蓄積した「思考資産リスト」は、「転用プロンプト」を使うことで、自社・自組織の業務課題に応じた解決策の検討に繰り返し活用できます。Claude・ChatGPT・Geminiなど主要AIツールに対応しています。

※録音・文字起こしにはスマートフォンの標準録音アプリをご利用ください。

推奨機種：Google Pixel、iPhone

発売記念先行体験会レポート

2026年6月5日（金）、せんだいメディアテーク（仙台市青葉区春日町2-1）にて、アイデアプラント

代表・石井力重による発売記念ワークショップを開催しました。当日は「ブレスターPLUS」の一連の使い方として、カードゲームによるブレインストーミングの実践から、録音データをAIに読み込ませてアイデアを資産化・転用するまでを実際に体験いただきました。

人間がゲームの対話でアイデアを生み出し、AIがその本質を整理・蓄積する。さらにその資産を活用して人間がより深い発想へと到達する--この「人機共創」の考え方を実際に体験した参加者全員（100%）が、既存のブレインストーミング手法と比較して納得感を示しました。また、「自組織への導入を検討したい」「活用イメージが湧いた」「アイデアの手応えが変化した」のいずれも85.7%が肯定的な回答をしました。

参加者からは

「別テーマのアイデア出しが、別の課題解決に転換されたことに驚いた」 「奇想天外なアイデアも、ビジネスアイデアになった」 「前半のワークと後半のお題が組み合わされる時に、パワーが増したように思う」 「プロンプトと録音文字起こしを組み合わせることで、即座にAIがアイデアを広げてくれた」 「その場に参加した人の感性をAIに組み込めることがすごい」

自組織での活用シーンとしては、「チームの指向性に合わせて合意しやすいアイデアをつくる会議」「固いルールの中に遊び心を持った会話を取り入れ、社風を変えたい」「ひとりひとりのやりたいをカタチにするお手伝い」など、多様な業種・職種からの声が寄せられました。

代表・石井もグループに入ってのブレインストーミングのゲーム体験カードゲームを用いたブレインストーミングの実践文字起こしされたゲームの内容を生成AIのプロンプトへ入力生成AIが抽出した「思考資産」からアイデアの転用へ

【アンケート結果まとめ】

「既存のブレインストーミング手法と比較して、ブレスターPLUSの特長に納得感はありましたか？」

→「非常にあった」「あった」の合計 100%

「ブレスターPLUSの一連の仕組みを、ご自身の組織やチームの業務に導入してみたいと感じましたか？」

→「非常に思う」「思う」の合計 85.7%

「自組織での活用について、課題解決に有効そうか、イメージは湧きましたか？」

→「非常に湧いた」「湧いた」の合計 85.7%

「カードゲームからAIによる資産化・転用への流れを経て、ご自身の出したアイデアの価値や手応えに変化はありましたか？」

→「大きく変化した」「変化した」の合計 85.7%

アイデアプラント概要

商品情報- 商品名：ブレスターPLUS- 発売日：2026年6月11日- 価格：6,380円（税込）- 販売チャネル：アイデアプラントオンラインショップ(https://ideaplant.shop-pro.jp/)・Amazon(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2UZ2GK647AZ8I)※商品ページは発売日（2026年6月11日）より公開予定です。※Amazonでの販売開始は発売日より遅れる場合がございます。- 同梱内容：- - ブレスターPLUSマニュアル ※新規追加- - 専用プロンプト（QRコードよりダウンロード） ※新規追加- - 役カード（赤・黄・緑・青 各10枚）- - TOIカード（ミントグリーン 50枚）- - 役割バッジ（赤・黄・緑・青 各1個）- - 取扱説明書（1枚）- - Easyルール（説明書・プレイシート 各1枚）- - テーマリスト＆罰ゲームリスト内容物一覧

発想支援ツールの企画・開発を軸に、ワークショップや講演を展開。代表の石井力重は、創造工学を専門とする研究者であり、著書『AIを使って考えるための全技術』（ダイヤモンド社）は累計11万部を超えるベストセラーとなっています。複数大学での教育や日本創造学会理事としての活動を通じ、幅広い現場に知見を提供。これまでに600以上の企業・教育機関で研修や講演を実施し、延べ3万人以上が参加しました。

開発ツール『ブレスター』は「みやぎものづくり大賞優秀賞」を受賞。専用メモ紙『nekonote』は日本創造学会賞を、『Imagine Card』は日本創造学会 研究大会 発表賞をそれぞれ受賞。仙台を拠点に創造的思考を支援する事業を展開しています。

お問い合わせ

アイデアプラント事務局（株式会社マグネットデザイン内）

Web：https://ideaplant.jp/

オンラインショップ：https://ideaplant.shop-pro.jp/

アイデアプラント事務局（株式会社マグネットデザイン内）

【株式会社マグネットデザイン 概要】

宮城県仙台市を拠点に、ライブ配信の代行・機材レンタル、Webサイト制作を手がける制作会社です。

アイデア創出の支援を行うアイデアプラントの運営事務局として、創造力を高めるゲームやツールの企画・制作・販売も担当しています。



所在地：宮城県仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町3F