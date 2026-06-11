Nintendo Switch 2 / Nintendo Switchソフト 【カルドセプト ビギンズ】プレイヤー同士で交流・対戦が楽しめる公式Discordサーバーを開設！

テクミラホールディングス株式会社

テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 当社）は、2026年7月16日に発売予定のNintendo Switch 2 / Nintendo Switchソフト【カルドセプト ビギンズ】（以下、本作）について、公式Discordサーバー(以下、本サーバー)を開設したことをお知らせいたします。

「Discord（ディスコード）」は、オンライン上でチャットや通話を行いながらプレイヤー同士がつながることができるサービスです。本サーバーは、【カルドセプト ビギンズ】に関する情報交換や対戦相手の募集など、日本国内のみならず世界中のプレイヤーが一体となって楽しめるコミュニティの場として運営いたします。

【カルドセプト ビギンズ】公式サイト :https://game.neoscorp.jp/culdcept_begins/

【カルドセプト ビギンズ】公式Discordサーバー概要

本サーバーでは、プレイスタイルや目的に応じた以下チャンネルを用意し、幅広いプレイヤーが参加・交流できるコミュニティを目指します。

● 雑談チャンネル

「カルドセプト(R)」シリーズについて自由に会話できるチャンネルです。

ストーリーに関する会話ができる「ネタバレあり」のチャンネルも用意しており、プレイ状況に応じて安心して交流をお楽しみいただけます。

● ブック作成相談チャンネル

ブック（デッキ）構築や戦術について議論・相談できるチャンネルです。

カードの組み合わせや対戦環境の分析など、初心者から上級者まで幅広く活用いただけます。

● 対戦相手募集チャンネル (本作発売日に開設)

オンライン対戦の相手を気軽に募集できるチャンネルです。

テンプレートを利用することでスムーズに募集が可能です。ボイスチャットなども活用し、臨場感ある対戦をお楽しみいただけます。

また、サーバー内のチャットで発言をするとXP（経験値）が溜まり、一定の数に達するとDiscordアカウントのレベルが上昇します。レベルに応じて特別なロール（役職）が付与されますので、ぜひ気軽に交流して、限定のロールを入手してください。

＜サーバー参加方法＞

1. 招待リンク(https://discord.gg/dQpeDbU53V)をクリック

2. 画面に表示された「招待を受ける」または「サーバーに参加する」ボタンを押して参加完了

詳細はDiscord公式サイトの「初心者ガイド」をご覧ください。

※Discordアカウントをお持ちでない方は、以下の手順でアカウントを作成してください

1. Discord公式サイト(https://discord.com/)にアクセス

2. 「ログイン」ボタンをクリックし、ページ下部にある「登録」ボタンをクリック

3. 必要情報を入力

4. メール認証をして登録完了

開設記念キャンペーン

本サーバーのオープンを記念して、公式Discordサーバーと公式Xでキャンペーンを実施します。

Discordでは、この機会を逃すと手に入らない「最古参サポーター」ロールを参加者全員に、XではNintendo Switch 2の本体をはじめとする豪華賞品を抽選で14名様にプレゼントします。

＜Discord＞ 「Discord開設/参加キャンペーン」

開催期間： 2026年6月11日（木）11:00 ～ 2026年6月24日（水）12:00

特典： 限定ロール（「最古参サポーター」）

応募方法： 公式サーバーに参加 → 本施策の投稿に指定スタンプでリアクション

→ ロールを自動付与

＜X＞ 「『カルドセプト ビギンズ』公式Discordサーバー開設キャンペーン」

開催期間： 2026年6月11日（木）11:30 ～ 2026年6月24日（水）23:59

賞品： A賞 Nintendo Switch 2（1名様）

B賞 ニンテンドープリペイドカード5,000円分（3名様）

C賞 Nintendo Switch Online 個人プラン 12か月分（10名様）

応募方法： 公式Xアカウントをフォロー → 指定の投稿をリポスト

【カルドセプト ビギンズ】について

1997年に有限会社大宮ソフトが開発して以来、多岐にわたるプラットフォームで展開され、シリーズ累計出荷数100万本（ダウンロード版含む）を突破した人気シリーズ「カルドセプト(R)」の10年ぶりとなる完全新作です。

■発売日： 2026年7月16日（木）

■プラットフォーム： Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / Steam※1

■販売形式： パッケージ版 / ダウンロード版

■価格※2：

Nintendo Switch通常版（パッケージ/ダウンロード）：6,380円（税込）

Nintendo Switch特装版（パッケージのみ）：12,980円（税込）

Nintendo Switch 2 Edition通常版（パッケージ/ダウンロード）：7,480円（税込）

Nintendo Switch 2 Edition特装版（パッケージのみ）：14,080円（税込）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス（ダウンロードのみ）：1,100円（税込）

■プレイ人数： 1～4人

■ジャンル： ボード＆カードゲーム

■対応言語（テキスト）： 日本語・英語・韓国語・繁体中文・簡体中文

■レーティング： B

■販売地域： 全世界

＜豪華特典を同梱した数量限定「特装版」も同時発売！＞

通常版に加え、シリーズの原点を詰め込んだ豪華特典付きの「特装版」を数量限定で発売予定です。

【特典1】 Nintendo Switch『カルドセプト ザ ファースト』パッケージ版

【特典2】 『カルドセプト ビギンズ』コンプリートカードブック

【特典3】 『カルドセプト ビギンズ』サウンドトラックCD＆ダウンロードコード

【豪華スペシャルBOX】

＜新旧セプターに贈る、豪華4種の「早期購入特典DLC」＞

「カルドセプト(R)」シリーズ10年ぶりの完全新作である本作をより深くお楽しみいただけるよう、ゲーム内で使用できる4種類のダウンロードコンテンツ(DLC)を早期購入特典としてご用意いたしました。※3

・『カルドセプト ビギンズ』公式サイト：https://game.neoscorp.jp/culdcept_begins/

・『カルドセプト ビギンズ』公式X：https://x.com/Culdcept_NeosJP

・『カルドセプト ビギンズ』公式Discordサーバー：https://discord.gg/dQpeDbU53V

・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3322630/

ネオスでは、今後も多様なプラットフォームを通じて、世界中のユーザーに楽しまれるゲームコンテンツを提供してまいります。

※1 Steam版についての発売日および価格は未定となっております

※2 日本以外の価格につきましては公式サイトをご覧ください

※3 早期購入特典について

パッケージ版は初回製造分に同梱のカードに記載のシリアルコードにてダウンロードください。

ダウンロード版は2026年8月16日23:59までにMy Nintendo Storeおよびニンテンドーeショップにてご購入いただくと自動的に特典がダウンロードされます。（ダウンロード期限は予告なく変更となる場合がございます）

(C) Omiya Soft. (C)Neos Corporation

カルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。

＜テクミラホールディングスについて＞

【商 号】テクミラホールディングス株式会社

【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館

【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）

【代表者】池田 昌史

【U R L】https://www.tecmira.com/

【グループ事業内容】

◆ライフデザイン事業

ゲームの開発・販売やキッズ向け知育サービス等コンシューマ向けビジネスの展開、HealthTech、FinTech、EdTech、HRTech等Techサービスの提供

◆AI&クラウド事業

AIチャットやクラウドアドレス帳サービスなどのSaaS、DXおよびAIソリューションの提供

◆IoT&デバイス事業

Edge IoTやタブレットPC等のICT製品等の開発・製造、カスタマーサポート業務受託

＜ネオスについて＞

【商 号】ネオス株式会社

【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館

【U R L】https://www.neoscorp.jp

【代表者】池田 昌史

【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

テクミラホールディングス株式会社

担当： 経営企画部 広報チーム

Email：info@tecmira.com

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館

https://www.tecmira.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d182591-10-5e16e6f056c0ad1cf17185bfe7b3502f.pdf