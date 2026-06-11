Hexagon、NAICO Malaysiaとの連携によりマラ工科大学に高精度測定システムを導入

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社

2026年4月、Hexagon（本社：スウェーデン）は、マレーシア航空宇宙産業公社（National Aerospace Industry Corporation Malaysia、以下「NAICO Malaysia」）との連携のもと、マレーシア・シャー・アラムのマラ工科大学内にあるスマートマニュファクチャリング研究所に設置されたMyAEROアソシエイトラボにおいて、高精度測定システム「Presto Optium」の導入を完了しました。

本システムにより、航空宇宙分野におけるシミュレーションおよび研究開発を支援し、精度・効率・品質の向上に貢献します。

本システムの導入により、MyAEROアソシエイトラボには高度な測定およびシミュレーション機能が提供され、高精度な航空宇宙エンジニアリング、研究、製造への支援体制が強化されます。本取り組みは、技術力の向上とマレーシアの航空宇宙エコシステムの発展に向けた共通のコミットメントを示すものです。

【本導入のハイライト】

- HexagonとNAICO Malaysiaが2025年に締結したパートナーシップの次のフェーズとして、マラ工科大学に「Presto Optium」を導入- 高精度測定およびシミュレーション機能をMyAEROセンターに提供し、航空宇宙分野のエンジニアリングとイノベーションを支援- 産学連携および人材育成を通じ、マレーシアの航空宇宙エコシステムの強化に貢献

航空宇宙プログラムの高度化・複雑化が進む中、精度・効率性・信頼性への要求はますます高まっています。Hexagonの「Presto Optium」は、設計検証、性能試験、製造工程における高度なエンジニアリング解析を可能にし、より迅速なイノベーションと品質向上を実現します。

また今回の導入は、産学連携による産業発展の加速を象徴するものでもあります。本プロジェクトはマラ工科大学のスマートマニュファクチャリング研究所との協働により実現し、NAICO Malaysiaの投資および推進により実施されました。これにより、教育機関と産業界の連携が一層強化されるとともに、MyAEROセンターは実社会の航空宇宙分野の課題への対応力を高め、学生に対して実践的で産業に即したスキル習得の機会を提供します。

産業レベルの技術と学術研究を融合することで、本取り組みはマレーシアの航空宇宙バリューチェーンにおける高度化を後押しし、イノベーションの創出、技術力の強化、そして次世代人材の育成に貢献します。

NAICO Malaysiaの最高経営責任者であるIr. Ts. Dr. Shamsul Kamar Abu Samah氏は次のように述べています。

「本連携は、戦略的パートナーシップを通じて国家の航空宇宙エコシステムを強化していくという、NAICO Malaysiaの継続的な取り組みを示すものです。MyAEROセンターへの『Presto Optium』のような先進技術の導入は、産業界と学術界の橋渡しを強化し、イノベーションや人材育成の促進、そしてマレーシアが地域の主要な航空宇宙拠点となるという目標の実現に寄与します。」

HexagonのASEAN・パシフィック・韓国・日本地域Managing DirectorであるFrederick Limは次のように述べています。

「Hexagonは、マレーシアが地域を代表する航空宇宙ハブとなるというビジョンを支援できることを誇りに思います。産業界、学術界、そしてNAICOのような国家機関との緊密な連携は、イノベーションの加速と長期的な技術力の構築に不可欠です。」

マレーシアの航空宇宙産業は、政府の強力な支援と研究開発への投資拡大により、着実に成長を続けています。「Presto Optium」のような先進技術の導入により、MyAEROアソシエイトラボは今後のイノベーション創出と産業成長を支える重要な拠点となることが期待されています。

【マラ工科大学（Universiti Teknologi MARA / UiTM）について】

マラ工科大学はマレーシア有数の公立大学であり、研究、イノベーション、産業連携に強みを持ちます。MyAEROアソシエイトラボなどの取り組みを通じ、航空宇宙教育の発展および国家の成長戦略に貢献しています。

【マレーシア航空宇宙産業公社（National Aerospace Industry Corporation Malaysia / NAICO Malaysia）について】

NAICO Malaysiaは、マレーシア投資・貿易・産業省（MITI）傘下の機関であり、マレーシアを東南アジアにおける主要な航空宇宙経済圏として確立し、2030年までにグローバル航空宇宙バリューチェーンの重要な一翼を担うことを目的としています。その指針となるのが「Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2030（MAIB 2030）」であり、「New Industrial Master Plan 2030（NIMP 2030）」の支援を受けています。

【Hexagonについて】

Hexagon は計測技術分野における世界的リーダーです。私たちは、主要産業がインフラやシステムを構築・運用し、そして革新を進めていくために欠かせない“確かな信頼”を提供しています。ミクロン単位の精密計測から宇宙探査のような壮大なスケールまで、Hexagon のソリューションは、製造業・建設業・鉱業・自律型システムなど多様な分野で、生産性、品質、安全性、持続可能性を支えています。

Hexagon（Nasdaq Stockholm: HEXA B）は、世界50か国で約24,800名の従業員を有し、売上高は約54億ユーロです。詳細はhexagon.com(https://hexagon.com/ja/company/divisions/manufacturing-intelligence?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202604prtimes_geomagicfreeform)をご覧ください。

Hexagonでは、製造業の明日に寄り添う先進のテクノロジーメディア「Hexagon Tech Bee」にて、最新情報や技術に関する記事を紹介していますので、ぜひご覧ください。

詳細を見る :https://hexagon-techbee.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202604prtimes_geomagicfreeform