【30周年企画】のんびりゆるっと健康に♪「はちみつ黒酢ダイエット」と「ポムポムプリン」が30周年同士のコラボ！

タマノイ酢株式会社

タマノイ酢株式会社(本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野 貴也、以下当社) は、2026年6月より「はちみつ黒酢ダイエット」発売30周年を記念し、同じく今年デビュー30周年を迎えた株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」との特別コラボレーション企画を実施いたします。

▲「はちみつ黒酢ダイエット 125ml BP」コラボパッケージ (C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664838

■ コラボレーション概要

【背景】

「はちみつ黒酢ダイエット」は、黒酢を手軽に楽しめる飲料として長年親しまれてきました。また、「ポムポムプリン」は、のんびりマイペースな性格で親しまれており、頑張りすぎずに毎日を楽しむイメージが、「ゆるっと健康」という本企画のテーマとも重なることから、今回のコラボレーションが実現しました。

ポムポムプリンは「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位を獲得し、2026年の中間順位でも1位を獲得している人気キャラクターです。今回の30周年同士のコラボレーションを通じて、「はちみつ黒酢ダイエット」をこれまで以上に幅広い世代へ知っていただくきっかけになることを期待しております。

【コラボレーションパッケージ詳細】

コラボパッケージは全部で4パターンのデザインを展開いたします。30周年を記念して、はちみつ黒酢ダイエットを飲みながらゆるっと30m走に挑戦するポムポムプリンの様子が、4コマ漫画のように可愛らしく描かれております。

発売時期：発売中（数量限定、在庫がなくなり次第終了）

販売場所：全国の小売店

※店舗により、コラボパッケージのお取り扱いがない場合がございます。予めご了承ください。

■ むずかしいこと、しらんぷりん♪黒酢でゆるっと健康キャンペーン

▲他フレーバーでもコラボパッケージを展開 ※イメージ図

はちみつ黒酢ダイエット発売30周年を記念して、「むずかしいこと、しらんぷりん♪黒酢でゆるっと健康キャンペーン」と題したキャンペーンを実施いたします。

対象商品を購入し、応募することで、ここでしか手に入らない「はちみつ黒酢ダイエット」×「ポムポムプリン」の限定コラボグッズが抽選で当たります。また、4パターンのパッケージを揃えてSNSに画像を投稿すると当選確率が高くなります。

キャンペーン名：むずかしいこと、しらんぷりん♪黒酢でゆるっと健康キャンペーン

キャンペーンサイト：https://www.tamanoi.co.jp/hachikuro/30thhachikurocafe/

※6月15日(月)より公開予定

キャンペーン期間：2026年6月15日(月)～7月14日(火)

対象商品：タマノイ酢ドリンクカテゴリー全商品

※「はちみつ黒酢サワー 350ml缶」を除く

詳細は、キャンペーンサイト、タマノイ酢公式SNSなどをご確認ください。

※やむを得ない事情により、本キャンペーンは予告なく中止・終了、商品の内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■ ポムポムプリンについて

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。

2026年は30周年のアニバーサリーイヤーで、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けしています。

■ はちみつ黒酢ダイエットシリーズとは

(C) '26 SANRIO Ⓗ

18年連続売上本数No.1(※1)のキレイと健康を応援するお酢ドリンク「はちみつ黒酢ダイエット」は今年で発売30周年を迎えます。近年、健康志向が高まる中、注目を集めているビネガードリンクの“パイオニア”的製品で、多くの方に長くご愛顧いただいております。お客様のニーズに合わせて、様々な形態やフレーバー展開など、豊富なラインナップを取り揃えております。

■ 会社概要

(※1)「はちみつ黒酢ダイエット125mlBP」2008-2025年 お酢ドリンク部門、全国 出典：KSP-POS（食品SM)

社名：タマノイ酢株式会社

所在地：〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西1-1-32

代表取締役社長：播野 貴也

創業：1907年（明治40年）6月

事業内容：醸造酢、粉末酢、各種調味料、レトルト食品および菓子・健康飲料の製造販売、酒類の販売

URL：https://www.tamanoi.co.jp/