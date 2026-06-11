服育とできる20のこと2026 /「未来に向けたSDGsの現在地」開催します

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株式会社チクマ


衣服を通して豊かなこころを育む「服育(R)」を提唱する株式会社チクマ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：早田 晃）は、服育とできる20のこと2026 /第30回服育ラボ定期セミナー「未来に向けたSDGsの現在地」をリアル＆Zoomウェビナーのハイブリッドにて開催します。




2030年までに達成すべき目標として取り組みが進められてきたSDGs。広く認識されるようになってきてはいますが、いったいどこまで取り組みは進んでいるのでしょうか？


また2030年以降、私たちはどこに向かうのでしょうか？


2030年まであと数年に迫った今こそ改めてSDGsについて見つめ直し、未来に向けた私たちの現在地を明らかにすると共に、今後の取り組みについて衣服とも絡めながら考えてまいります。




服育とできる20のこと2026 / 第30回服育ラボ定期セミナー


「未来に向けたSDGsの現在地」


日時：2026年7月31日（金）14：00～16：30


場所：APイノゲート大阪 11階 J・Kルーム


対象：どなたでもご参加いただけます（事前申込制・先着順受付）


参加費：無料


主催：株式会社チクマ


後援：文部科学省、大阪府、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、兵庫県教育委員会、


詳細・申し込み：https://www.fukuiku.net/lab/seminar.html




■プログラム


・講演１.「MDGs、SDGs、そしてポストSDGsへ」


　　大阪大学　工学部／大学院工学研究科　環境エネルギー工学専攻　地球循環共生工学領域


　　助教　松井孝典


・講演２.「地域で進めるSDGs　-現状を“見える化”アクションにつなぐ-」


　　国際連合地域開発センター


　　研究員　浦上奈々


・学校事例紹介「関西SDGsユースアクション『チクマ賞』」


　　奈良県立五條高等学校　ビジネス部


　　「FUKU FUKU LOOP ～服の廃棄問題に挑戦」


・企業事例紹介「ユニフォームから取り組むSDGs」


　　株式会社チクマ　環境推進室　チームリーダー　中村尚弘


　　株式会社チクマ　ユニフォーム事業部　デザイナー　中平翔





【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社チクマ　キャンパス事業部　服育net研究所


email: fukuiku@fukuiku.net


tel. 06-6222-3511 　 fax. 06-6222-3614




【　補　足　】


◆株式会社チクマ◆


1903年創業の繊維商社。


本社：大阪市中央区、代表取締役社長：早田　晃


主な取扱品目は、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォーム、婦人服、の生地素材及び製品。


1995年 環境推進室 開設


2004年 広域認定制度（全国）第一号認定企業


「服育」の理念を提唱


2007年 循環型社会形成推進功労者等「環境大臣表彰」を受賞


2009年 第11回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」を受賞


2014年 北九州市との官民一体型リサイクル事業会社「(株)NCS」設立


2017年 服育学びツール「制服の一生すごろく」が、消費者教育教材資料表彰　優秀賞を受賞


2018年 SDGs実現に向けて取り組み開始を宣言


▪チクマWebサイト：https://www.chikuma.co.jp




◆チクマの「環境推進室」◆


繊維商社であるチクマは1995年に「環境推進室」を開設し、環境対応ユニフォームの普及に取り組んでいます。使用済みのPETボトルを繊維に再生利用したユニフォームの導入をはじめ、2004年に環境大臣が認定している『広域認定制度』の（全国）第一号認定を取得しました。2014年から開始した北九州市との国内初となる官民共同による「古着回収リサイクル事業」でリサイクルした衣服累計は、2,700万点以上に達しています。「ユニフォームをゴミにしない」を合言葉に、ユニフォームのリサイクル推進に努めています。


▪チクマリサイクルシステムWebサイト：https://www.recycle-system.com/




◆衣服を通して豊かな心を育む「服育」◆


衣服を通して、コミュニケーションやマナーなどの社会性、環境問題、健康や安全、国際性や多様性等に対する理解を深め、「生きる力」や「豊かな心」を育もうという取り組みです。2004年にチクマが提唱し、教育関係を中心にファッション、環境関連の業界などに広がっています。


▪「服育」Webサイト：https://www.fukuiku.net/