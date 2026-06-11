株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、HR領域における共催ウェビナーの設計とパートナー開拓をテーマとしたウェビナー担当者向け交流会「【オフライン開催】ウェビナーマーケターミートアップ #8｜HR（採用・育成支援）企業限定！ 共催ウェビナーマッチング交流会」(https://attendee.bizibl.tv/events/ofAOboyNGt7G)を、2026年7月9日（木）に開催いたします。

■ 開催背景

BtoBマーケティングにおいて、共催ウェビナーは新たな接点創出やリード獲得の有効な手段として広く活用されています。一方で、「どの企業と組むべきか分からない」「共催先を探すために多くの時間を要している」「成果につながるテーマ設計ができていない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

特に採用・育成・組織開発領域では、ターゲットとなる人事担当者や経営層が共通していることから、親和性の高い企業同士が連携することで、より質の高いリード獲得や商談創出につながる可能性があります。

そこでBiziblでは、HR領域に特化した企業同士が直接つながり、具体的な共催企画の検討まで進められる場として、「ウェビナーマーケターミートアップ」を開催しています。

■ 共催ウェビナーの成果は「運用数」ではなく「組み合わせ設計」で決まる

共催ウェビナーの成果を高めるためには、施策数を増やすこと以上に、「誰と、どのテーマで実施するか」という設計が重要です。

本交流会では、HR領域でウェビナー施策を推進している企業担当者が集まり、実際の成功事例や運用ノウハウを共有します。また、参加者同士の交流時間を通じて、その場で共催パートナーの相談や企画検討を行うことができます。

単なる名刺交換や情報交換にとどまらず、実際の施策実行につながる関係構築を目的としている点が本企画の特徴です。

■ 参加者が得られること

■ ゲストスピーカー

- HR領域で成果を上げている企業のウェビナー活用事例を学べる- 集客や商談創出につながるテーマ設計の考え方を知ることができる- 共催先選定のポイントや成功パターンを理解できる- 同じターゲットを持つ企業担当者と直接つながることができる- その場で共催ウェビナーの相談や打診を行うことができる株式会社オトバンクマーケティング責任者 高原健太 氏

2014年にオトバンクへ入社。オーディオブック配信サービス「audiobook.jp」のマーケティングに従事し、デジタルマーケティングおよびアライアンス施策の立ち上げを担当。その後、法人向け人材育成サービス「audiobook.jp法人版」においてマーケティング責任者を務める。現在は法人事業部のマーケティング・インサイドセールス領域を統括し、リード獲得から商談創出までの仕組みづくりや営業プロセス改善を推進。

株式会社アールナインデジタルマーケティングチーム 齋藤天揮 氏

新卒で株式会社アールナインに入社後、一貫してBtoB領域のマーケティング業務に従事。採用代行(RPO)サービスを中心に、広告運用・オウンドメディアのディレクション、セミナーやホワイトペーパーのコンテンツ企画・設計など、幅広い施策の立案と立ち上げを担当。

■ 過去開催で生まれた成果

本ミートアップの過去開催回では、多数のHR関連企業が参加し、その場で複数の共催ウェビナー企画が立ち上がるなど、実務につながる成果が生まれています。

共催先探しを効率化するだけでなく、参加企業同士が継続的な協業関係を構築するきっかけとしても活用されています。

■ 開催概要

◼︎お申し込み方法

- イベント名： 【オフライン開催】ウェビナーマーケターミートアップ #8｜HR（採用・育成支援）企業限定！ 共催ウェビナーマッチング交流会- 開催日時： 2026年7月9日（木）19:00～21:00- 開催形式： オフライン開催- 会場： Hajimari社オフィス（東京都渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTビル6階）- 参加費： 無料- 定員： 40名（先着順）- 主催： 株式会社Bizibl Technologies

本イベントへの参加をご希望の方は、以下のページより事前にお申し込みください。

申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/events/ofAOboyNGt7G