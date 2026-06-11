第20回「ニッポン放送CMグランプリ」選奨へ選出

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜原 麻希）が開催されました「第20回ニッポン放送CMグランプリ」にて選奨に選ばれました。

ニッポン放送CMグランプリ関して

同賞は2025年4月から2026年3月まで、ニッポン放送にて放送されたすべてのCMを対象とされ、CMの「メッセージ力」「創造性の高さ」を審査し表彰するCM賞です。審査部門は、「40秒以上部門」、「40秒未満部門」、「シリーズ部門」の3部門です。

本グランプリにおいて、選奨は「惜しくも入賞を逃した中で審査員から好評を得た作品」であり、「40秒以上部門」、「40秒未満部門」各1社、「シリーズ部門」では3社のみの受賞となります。

【第20回「ニッポン放送グランプリ」】

URL:https://www.1242.com/information/360395/

該当ラジオ番組に関して

本CMは下記番組にて放送されております。

オールナイトニッポン（毎週金曜日25:00-27:00 放送）

また下記番組にて社名読み上げを行っております。

【社名読み上げ該当番組】

オールナイトニッポン（月～金）

本CMは「オールナイトニッポン」リスナーの皆様へ当社を身近に感じていただけるよう放送しております。

ぜひ番組とあわせてお聴きください。

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです