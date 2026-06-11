CANDY TUNE 村川緋杏のアパレルブランド「Visudlle」ポップアップストア初開催、本人来店イベントも実施

アソビシステム株式会社

アイドルグループ・CANDY TUNEに所属する村川緋杏がプロデューサーを務めるアパレルブランド「Visudlle（ビジュドル）」のポップアップストアが、原宿・AF GALLERYにて2026年6月25日（木）、26日（金）の2日間開催される。

『倍倍FIGHT!』がTikTokを中心にブレイクし、昨年NHK紅白歌合戦に初出場、6月に開催された日本武道館でのデビュー3周年記念公演はチケットが2DAYS完売するなど、人気を集めているCANDY TUNE。

そんなCANDY TUNEのメンバーとして活躍中の村川緋杏がデザイナーを務める「Visudlle」は、「Visual（視覚的）」と「Cuddle（愛おしく抱きしめる）」という2つの言葉を掛け合わせたブランド名で、目に映る美しさだけでなく、心まで優しく包み込みたいという強い思いから2024年に誕生。毎日、自分をより自分らしく、外見からも内面からもそっと抱きしめてくれるような、特別な一着を展開する。

今回のポップアップストアは、6月25日（木）は完全予約制（抽選）の村川緋杏の来店イベントを開催。6月26日（金）はフリー入場となる。

新たにお披露目されるコレクションでは、クラシカルなドット柄に繊細な黒レースを合わせた、甘すぎない大人の可愛さを取り入れたワンピースをはじめ、デイリーに使えるネクタイ付きのパジャマシャツや同素材でセットアップとして楽しめるパジャマショートパンツなどがラインナップ。男性も着用できるTシャツや、デニムキャップなどの小物も展開される。

＜Visudlle POPUP STORE情報＞

開催日時：2026年6月25日（木）・26日（金）

営業時間：6月25日（木）11:00～18:15 完全予約制（抽選）

6月26日（金）11:00～18:00 フリー入場

※6月26日（金）は最終入店 17:40まで

場所：AF GALLERY

東京都渋谷区神宮前3丁目21-8 ASOBIFACTORY

東京メトロ明治神宮前駅より徒歩5分／JR原宿駅より徒歩7分

■販売方法について

・受注予約商品の販売となります。当日商品をお持ち帰りすることはできませんので予めご了承ください。

・当日はポップアップストア限定サイトを通してご来店者様にご購入いただく流れとなります。

・今回のポップアップストアに試着室はございません。

＜6月25日（木）村川緋杏 来店イベント概要＞

お客様集中による混雑回避、列形成の最小化のため、完全事前予約制《抽選》を実施いたします。

■整理券スケジュール

《1部》11:00～12:30

11:00～11:15（整列開始：10:55）

11:15～11:30（整列開始：11:10）

11:30～11:45（整列開始：11:25）

11:45～12:00（整列開始：11:40）

12:00～12:15（整列開始：11:55）

12:15～12:30（整列開始：12:10）

《2部》12:45～14:30

12:45～13:00（整列開始：12:40）

13:00～13:15（整列開始：12:55）

13:15～13:30（整列開始：13:10）

13:30～13:45（整列開始：13:25）

13:45～14:00（整列開始：13:40）

14:00～14:15（整列開始：13:55）

14:15～14:30（整列開始：14:10）

《3部》15:00～16:30

15:00～15:15（整列開始：14:55）

15:15～15:30（整列開始：15:10）

15:30～15:45（整列開始：15:25）

15:45～16:00（整列開始：15:40）

16:00～16:15（整列開始：15:55）

16:15～16:30（整列開始：16:10）

《4部》16:45 ～ 18:15

16:45～17:00（整列開始：16:30）

17:00～17:15（整列開始：16:55）

17:15～17:30（整列開始：17:10）

17:30～17:45（整列開始：17:25）

17:45～18:00（整列開始：17:40）

18:00～18:15（整列開始：17:55）

※6月26日（金）11:00～18:00はフリー入場となり、村川緋杏の来店はございません。

■来店予約整理券（抽選）お申込み

受付期間：6月11日（木）20:00～6月14日（日）23:59

当落日程：6月16日（火）

■ノベルティ内容

・商品1点お買上げ毎に

村川緋杏よりトレカランダム1枚（全5種）直接お渡し

・税込15,000円以上のお買上げ

チェキ写真撮影（20秒）＋購入点数分のトレカお渡し

・税込30,000円以上のお買上げ

チェキ写真撮影（20秒）＋サイン入り POPUPフライヤー（A4サイズ）直接お渡し

＋購入点数分のトレカお渡し

■詳細はこちら

https://candytune.asobisystem.com/news/detail/81659

＜Visudlle 公式SNS＞

X：https://x.com/visudlle

Instagram：https://www.instagram.com/visudlle/