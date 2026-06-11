人気相撲記者・佐々木一郎氏による入門書『ゼロから分かる！ 図解大相撲入門』7月2日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社 (東京都千代田区) は、書籍『ゼロから分かる！ 図解大相撲入門』(佐々木一郎・著) を7月2日 (木) に発売します。

注目力士の活躍で新たなファンも増える中、改めて“大相撲をもっと知りたい”という声が高まっています。本書は、Xフォロワー6万人超の人気相撲記者・佐々木一郎氏による初の大相撲入門書。知っているようで知らなかったあらゆるギモンに、すべて描き下ろしのイラストで分かりやすく答える、初心者必携の一冊です。

♦現役相撲記者が解説！ 大相撲の魅力がよく分かる

「大相撲は国技なの？」「土俵はどう作られる？」「仕切りの時間には何をしている？」──。大相撲を見ていて気になるギモンを、15年以上にわたり取材を続ける日刊スポーツ記者・佐々木一郎氏が分かりやすく解説します。

ルールや所作、番付、力士たちの暮らしなど、大相撲の基礎知識を丁寧に紹介しながら、その奥にある魅力や面白さ、現役記者だから知り得た情報もたっぷり収録。大相撲に魅せられ、長年追い続けてきた佐々木氏だから伝えられる、“知ればもっと好きになる”大相撲の世界が詰まった入門ガイドです。

♦“大相撲愛”が満載！ 描き下ろしイラスト280点にも注目

「ゼロから分かる！」シリーズから登場する本書の特徴は、280点におよぶ描き下ろしイラスト。決まり手の瞬間をダイナミックに描いたイラストや、力士たちの所作や衣装、国技館の構造まで、文字だけでは伝わりにくい大相撲の世界を親しみやすく解説します。

実は、イラスト担当者も大の相撲ファン。細部まで丁寧に描かれたイラストの中には、興行のウラ側や相撲好きなら思わずニヤリとするこだわりが随所に散りばめられており、それを読み込む楽しさも満載です。

♦“観戦のコツ”を徹底解説！ 大相撲がもっと面白くなる

本書では、ルールだけでなく、相撲記者として佐々木氏が日々の取材や記事執筆で大切にしている“観戦の視点”もたっぷり紹介。

「力士たちはなぜ、その一番に懸けるのか」「立ち合いで何を狙っているのか」「番付や人間関係が、土俵上の勝負にどう影響するのか」──。勝敗だけでは見えてこない“大相撲のドラマ”を読み解きます。これから相撲を楽しみたい人はもちろん、中級者も「そんな見方があったのか」、と、新たな発見ができる内容になっています。

♦著者プロフィール 佐々木一郎

1972年8月3日千葉県生まれ。慶応義塾大学環境情報学部卒業。96年日刊スポーツ新聞社（現・日刊スポーツNEWS）入社。99年11月から編集局スポーツ部所属。オリンピック、サッカーなどの担当を経て、2010年三月場所から大相撲の取材を担当する。現在「日刊スポーツ・プレミアム」で記事を発信中。トークイベント「豊ノ島の部屋」のMCや、ABEMA大相撲センター試験の出題も担当している。6万人のフォロワーを持つXのアカウント@ichiro_SUMOも人気。

♦刊行概要 『ゼロから分かる！ 図解大相撲入門』

■発売日：2026年７月２日（木）

■定価：1,870円（税込）

■仕様：A５・176ページ

■著者：佐々木一郎

■イラスト：福家聡子・伊野孝行・宮澤美穂

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10170050.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418262164