梅雨・夏の飲食店に「究極の清潔感」を。座席のニオイを消臭する、純国産『樹脂畳クッション楽座（らくざ）』導入で、お客様に選ばれる快適な座敷席へ。

■ 飲食店が抱える「座敷席のニオイ」を、消臭機能で根本解決

萩原株式会社

梅雨から夏にかけての飲食店経営において、座敷席の「汗やタバコのニオイ」「食べこぼしの汚れ」は、顧客満足度を大きく左右します。萩原製造所の『樹脂畳クッション 楽座』は、店舗様の環境に合わせ、2つのアプローチで「ニオイのない快適空間」をサポートします。

アンモニア消臭に特化した4色（グリーン・グレー・アイボリー・ブラウン）

汗・タバコ臭を強力消臭： 特殊な樹脂素材を採用し、アンモニア臭気（汗臭、加齢臭、排泄臭、タバコ臭、生ゴミ臭など）を24時間で約99％吸着・消臭。お客様が入れ替わるたびに感じる「あのニオイ」を軽減します。

飲食店オーナー様へ：選ばれる店舗のための3つの価値

炭配合の「ブラック」

ダークブラウンアイボリーミンクグレーグリーン- 「清潔感」の可視化： 布製クッション特有の「薄汚れ」が目立たず、常にパリッとした清潔な空間を保てます。- オペレーションの効率化： 汚れてもサッと水拭きするだけでケアが完了するため、閉店後の清掃時間を短縮し、人件費を含めたコスト削減に大きく貢献します。- 「長持ち」と「極上の座り心地」の両立：独自開発の「樹脂製パイプ素材」を採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。ハードな使用環境でも傷みにくく、長く清潔に使用可能です。さらに、パイプ内部が空洞になった「中空構造」により、樹脂製とは思えないふんわりとしたクッション性を確保。高反発ウレタンとの組み合わせで底付き感を抑え、お客様に長時間でも快適な「特等席」を提供します。

炭配合の圧倒的消臭パワー： ブラックタイプは、さらに「飛騨地方の間伐材から作られた木炭」を20％配合。アンモニアに加え、硫化水素や酢酸など、店舗特有の複合的なニオイを強力に吸着します。モダンな空間を演出したい店舗様に最適です。

ブラック

■ 商品概要

製品名： 畳クッション 楽座（らくざ）

サイズ： 約39×39cm、厚み約5cm

重量： 約750g

素材： ポリオレフィン系複合樹脂、ウレタンフォーム、インシュレーションボード

生産国： 日本（岡山県）

価格： 各3,990円（税込）

【購入ページ】

グリーン・グレー・アイボリー・ブラウン： https://hagiharaseizosho.shop/products/160901600

ブラック（炭配合）： https://hagiharaseizosho.shop/products/160901604

「萩原製造所」について

萩原株式会社の自社オンラインショップ。明治25年の創業当時から取り扱っている、い草製品を中心に素材にこだわった製品づくりを行っています。ひとりひとりの暮らしにあった製品をお届けします。

https://hagiharaseizosho.shop/

萩原株式会社

創業1892年、岡山・倉敷の地で134年間の歴史を誇る〈萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）〉。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

https://e-hagihara.co.jp/