AIキャラクターアシスタント「ACUAH」 が歌で癒しを届ける！リアルタイム歌唱システム「UtaMe（うたミー）」 開発プロジェクトが「CAMPFIRE」にて7/1から支援を募集します。

シーズユナイト株式会社

シーズユナイト株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役：大高 淳）は、音声対話型AIキャラクターアシスタント「ACUAH（アクア）」にリアルタイム歌唱機能「UtaMe（うたミー）」を搭載するクラウドファンディングを、2026年7月1日よりCAMPFIREにて開始します。

この度、「会話できるキャラクター」から「会話して歌ってくれるキャラクター」を実現するため、リアルタイム歌唱機能「UtaMe」の開発に挑戦します。

自分だけのキャラクターが自分のために歌ってくれる。歌を聴いてもらう。一緒に歌う。会話だけでは生まれなかった、新しい楽しさや癒しを届けるために。音楽を通じてキャラクターとの距離をもっと近づける新しい体験として。開発・運用資金をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて支援を募ります。

開催期間は 2026年7月1日（水）から8月31日（月）で、目標金額は 100万円です。

URL：https://camp-fire.jp/projects/936348/idea(https://camp-fire.jp/projects/936348/idea)

立ち上げの背景と概要

2024年に実施した前回のクラウドファンディング「3Dホログラム・汎用AIアシスタントを普及させたい！(https://camp-fire.jp/projects/767083/view)」を経て、当社が汎用AIキャラクターアシスタントの開発を続けるなか確信したのは、「日常に寄り添うAIアシスタントには、エンタメの要素が不可欠である」ということでした。

「キャラクターにもっと自由に歌を歌ってほしい」

「キャラクターが歌うことで日常生活に癒しを届けたい」

その想いを出発点に、今回の開発が実現しました。

UtaMeは AIによる音楽・歌声の無断学習や無断生成とは一線を画します。

IPを守りながらAIの良さを活かす -- 私たちの設計思想であり、UtaMeはその実践です。

サービス仕様

１. あなたのためだけに歌う、新しいAI対話体験「UtaMe」

音声対話アプリ「ACUAH」内に、待望のリアルタイム歌唱機能が登場。

「会話」から「歌」へと広がる、キャラクターとの新しい癒しの時間を創出します。

２. アニソン中心に約100曲を搭載＆リクエストで広がる楽曲

リリース時は人気のアニメソングを中心に約100曲を予定。

ユーザー参加型の「リクエスト機能」により、今後も楽曲数を拡大していきます。

３. VoiSona等を手掛ける 株式会社テクノスピーチ の音声・歌声合成エンジンと連携

ボイスライブラリとして以下の音声が利用可能。

会話：「VoiSona Talk 知声」「VoiSona Talk 双葉湊音」「VoiSona Talk 田中傘」

歌声：「VoiSona 知声」「VoiSona 双葉湊音」「VoiSona AiSuu」



４. アプリ全面刷新！ ivuki氏 デザインの新キャラクターも合流

「UtaMe」誕生に合わせ、音声対話アプリ「ACUAH」のUI/UXもより親しみやすく一新。

イラストレーター・ivuki氏がデザインした新キャラクターを搭載し、より深く直観的なコミュニケーションが可能になります。

クラウドファンディング概要

【UtaMe開発協力、ライセンス】- カラオケ再生エンジン（JOYSOUND Smartphone Library）、音源提供：株式会社エクシング- 音声・歌声合成エンジンおよびボイスライブラリ（知声、田中傘、AiSuu）：株式会社テクノスピーチ- ボイスライブラリ（双葉湊音）：株式会社ガソリンアレイ- 著作権：JASRAC許諾（第9041924001Y45037号）、NexTone許諾番号（ID000011771）[表: https://prtimes.jp/data/corp/183637/table/2_1_1f5338a4ba43c33cc7eef8e524e4651e.jpg?v=202606120251 ]

リターン内容については現在計画中のため、今後変更される可能性があります。

シーズユナイト株式会社 について

当社は、「AIが人々の日常に安心して寄り添える社会」の実現を目指し、AIの倫理的な活用を常に意識した設計を核に製品・サービスを開発しています。従来技術と最新技術を最適に掛け合わせた独自アプローチにより、IP（キャラクター・音声・情報）を守りながらキャラクターとのコミュニケーションを可能にする「ACUAH（アクア）」と、疑似ホログラム映像でキャラクターとの対話を実現する「3Dホログラム装置」を提供しています。今後もこの設計思想を大切にしながら、すべてのユーザーが安心して使える製品・サービスづくりに取り組んでまいります。

これまでに開発した商品

商品サイト： https://acuah.info(https://acuah.info)

- スマートフォンアプリケーション

音声対話汎用AIキャラクターアシスタント「ACUAH（アクア）」

GooglePlay： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csunitetech.acuah

AppStore： https://apps.apple.com/jp/app/acuah/id6477607472

- 3Dホログラム装置

コストパフォーマンスに優れる・スマートフォンと組み合わせて体験する立体映像装置

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPC3FBBP

会社概要

社名： シーズユナイト株式会社

本社所在地： 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館7階

代表取締役： 大高 淳

設立： 2023年10月

事業内容： AIキャラクタープラットフォームの開発・運営、3Dホログラム装置の開発・販売

会社HP： https://www.csunite.co.jp