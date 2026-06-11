AIが進化するほど、存在感が増すデザイナーがいる--インテリアデザイン業界への転身実体験を発信開始

株式会社オンド

株式会社オンド（本社：大阪市北区）の代表取締役・清島佐久馬は、空間づくりの業界の構造と仕事のリアルを発信する noteマガジン「インテリアデザインの仕事のリアル」の公開を開始しました。この新たな記事は、昨今のAIの台頭により「自分の仕事はどうなるのか」という不安を抱えるデザイナーやクリエイター、転身を考えるビジネスパーソンに向けたものです。システムエンジニアからインテリアデザイナーへ転身し、業界歴10年以上の清島が誇張なく率直に語るシリーズです。

背景：AI時代に広がるデザイナーのキャリア不安

2024年以降、生成AIの急速な進化と普及により、デザイン職に限らず多くの職業への影響が拡大しています。Adobeをはじめとする主要クリエイティブツールへのAI機能搭載が進み、「自分の仕事はこれからどうなるのか」という問いは、特にWEBデザイナーやグラフィックデザイナーの間では広く共有されています。

一方、インテリアデザイン業界では異なる現象が起きています。AIが普及するほど顧客の目が肥えていきますが、見た目の判断力は上がっても、実現コストや施工可能性、デザインの本質的な意味は理解されないまま--

AIが高品質な絵を誰でも出力できるようになるほど、「見た目だけを知っている人」と「本質まで理解しているプロ」のギャップは広がっていきます。

この「ズレ」が、プロフェッショナルの価値をむしろ高めているのです。

「自分の仕事の成果が、画面の外の現実の世界に立ち現れる」。インテリアデザインという仕事の本質は、AIには代替できない領域に宿っています。

noteマガジン「インテリアデザインの仕事のリアル」について

真剣に転身を検討しているデザイナーやビジネスパーソンに向けて「実際のところ、インテリアデザインという仕事はどんなものか」を正直に語るシリーズ。煽りも誇張もなく、業界の内側を知る実務経験者が書き続けます。

第1回「AIが進化するほど、存在感が増すデザイナーがいる」

AIが普及するほど顧客の目が肥えていく中で生まれる「ズレ」--その構造から、インテリアデザイナーの存在意義が高まるメカニズムを解説。

第2回「インテリアデザイナーがAIに代替されないシンプルな理由」

CGは完成予想図に過ぎない。素材選定・仕様確定・施工調整・予算管理という「実現させること」の連鎖と、AIが持てない「責任」について現場エピソードとともに語る。

第3回「インテリアデザイナーとして仕事をするために必要な3つのこと」

人手不足でも「誰でも良いわけではない」業界の現実を踏まえ、転身の入口や既存スキルの活かし方、最初の1年で大切なことを率直に伝える。

第4回 coming soon...

今後の展開

noteマガジンを見る :https://note.com/ondo_kiyoshima/m/m508678cfe430

業界の発展・進化のには、”今”プロフェッショナルである人たちが活躍し続けられる業界にすることと同時に、”これから”この業界へ入ってきてくれる人たちが増えていくことも、欠かせません。

今後も定期的に記事を発信し続け、マガジンへの反響を踏まえて、インテリアデザイン業界への転身を本気で考えている方に向けた無料相談・セミナーの場を設けることを検討しています。

詳細はnoteおよびInstagram（@ondo_journal(https://www.instagram.com/ondo_journal/)）にてご案内予定です。

著者プロフィール

清島佐久馬｜株式会社オンド代表株式会社オンド｜代表取締役 清島佐久馬

大学卒業後、大手ERPパッケージベンダーにてシステムエンジニアとして就業。28歳でインテリアデザイナーへ転身。

東京デザインプレックス研究所にて商空間設計を学び、西脇一郎デザイン事務所にてコーヒーチェーン店をはじめとする飲食店舗やオフィスの設計に従事。

アンドパッドでの新規事業開発を経て、CGパース制作事業を営むエスプラン合同会社を創業。月100枚以上のパース制作を通じて現在もデザインの現場と関わり続けながら、2025年8月に株式会社オンドを設立。

インテリアデザイン業界特化のコミュニティ・プラットフォーム「ondo（オンド）」の開発・運営を行う。

会社紹介

ブランドコンセプト｜株式会社オンド

ミッション

「デザイナーに、もっと自由を。」

ビジョン

「空間づくりに携わるすべてのプロフェッショナルが、自由に、持続的に活躍できる社会」の実現

事業への思い

インテリアデザイン業界には、長年のキャリアを積んだプロフェッショナルが持つ「経験知」が、個人や特定の組織の外に出ることなく埋もれ続けているという構造的な課題があります。ondoは「集合知・共創・信用資産」をコアバリューに、知見・人材・仕事が持続的に循環する業界を目指します。

サービス概要

「知見を共有するコミュニティ機能」と「案件や協業パートナーを探せるマッチング機能」を融合させた、業界特化の実名制コミュニティ・プラットフォーム。2026年3月にβ版をリリース、現在250名超のプロフェッショナルが参加中。

サービスURL：https://lp.ondo-circle.com

コーポレートサイト：https://corp.ondo-circle.com(https://corp.ondo-circle.com/)